Johnny Depp confirma que sí quiere regresar como Jack Sparrow en ‘Piratas del Caribe’

Tras un silencio que parecía impenetrable, Johnny Depp expresó su disposición a interpretar nuevamente a Jack Sparrow y habló de lo que necesitaría para participar en otra película de Piratas del Caribe. Durante la promoción de su nueva película, Ebenezer, el actor abordó una posibilidad que lleva años acompañando el desarrollo de la franquicia.

¿Johnny quiere volver como Jack Sparrow?

La pregunta surgió en una entrevista con Entertainment Tonight, cuando Depp fue consultado sobre el futuro del personaje. Después de tantos anuncios de desarrollo y proyectos pendientes, el actor explicó qué tendría sentido para él en una posible nueva colaboración. “Si todo está exactamente donde debe estar en cuanto a cómo van a cerrar la franquicia de Piratas… la única participación que realmente quiero tener, de verdad, es darles una mejor despedida”, declaró.

El otro elemento decisivo es Bruckheimer: “Iría a trabajar con [Jerry] Bruckheimer mañana en cualquier cosa. No importa… si es Jerry, confío en él. Tenemos una profunda amistad”, agregó. El entusiasmo por trabajar con el productor fue directo, pero no estuvo acompañado de un anuncio sobre contrato o una versión definitiva del guion.

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Depp fue protagonista de cinco películas de Piratas del Caribe entre 2003 y 2017. De acuerdo con Box Office Mojo, todas superaron los 650 millones de dólares en taquilla mundial y, en conjunto, acumularon unos 4.5 mil millones. Tan solo El cofre de la muerte y Navegando en aguas misteriosas rebasaron individualmente los mil millones.

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Bruckheimer ya había explicado en agosto del año pasado que había hablado con Depp sobre otra película: “Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría”, comentó a Entertainment Weekly. Entonces señaló que el equipo seguía trabajando en el libreto. En 2024, el productor había nombrado a Jeff Nathanson como el guionista encargado de desarrollar el proyecto; Nathanson también escribió La venganza de Salazar, la quinta entrega.

La descripción del proyecto tampoco ha sido sencilla, pues Bruckheimer lo ha llamado un reinicio y, al mismo tiempo, ha defendido la posibilidad de incluir a Sparrow. “Es un reinicio, pero si dependiera de mí, [Johnny] estaría en él”, dijo en una entrevista anterior. También existió una propuesta con Margot Robbie en 2022, pero la actriz dijo que Disney no parecía interesado en aquella película con mayor protagonismo femenino. Bruckheimer después sostuvo que había espacio para desarrollar ambos proyectos. Más recientemente, durante D23, el productor informó que seguían hablando con Depp y trabajando en el guion.

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¿Por qué Johnny Depp dejó la saga?

La última película de la franquicia protagonizada por Depp fue La venganza de Salazar, estrenada en 2017. Su ausencia de los planes posteriores fue consecuencia de las acusaciones de violencia doméstica y sus disputas judiciales con Amber Heard. Durante el juicio estadounidense de 2022, su agente, Jack Whigham, declaró que el artículo de opinión publicado por Heard en diciembre de 2018 tuvo efectos graves para su carrera. Afirmó que Depp habría cobrado 22.5 millones de dólares por otra película de Piratas y que, a principios de 2019, supo que el estudio optaría por otro camino.

En el interrogatorio también quedó establecido que ese acuerdo no estaba firmado ni que la cantidad se hubiera comprometido por escrito. La defensa de Heard señaló indicios de dudas dentro de Disney anteriores a la publicación del artículo; Whigham reconoció que la situación ya era desfavorable a finales de 2018, aunque él y Bruckheimer seguían defendiendo la continuidad del actor.

En 2020, Depp perdió su demanda contra The Sun en Reino Unido debido a que el tribunal consideró sustancialmente verdadera la caracterización de “golpeador de esposas”. En 2022, el jurado de Virginia falló a su favor en tres reclamaciones por difamación contra Heard, pero también a favor de ella por una declaración de Adam Waldman, abogado que actuaba en representación de Depp. Su salida de la saga de Animales fantásticos fue otra decisión, correspondiente a Warner Bros., después del fallo británico.

En Piratas del Caribe, la posibilidad de volver depende por completo del desarrollo de una nueva película. ¿Lo veremos ahí?