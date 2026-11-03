Nicolas Cage revela que está ‘sin hogar’: Esto fue lo que le pasó a su multimillonaria mansión en Los Ángeles

Nicolas Cage confesó que tuvo que modificar su vida cotidiana debido a los problemas que afectan su residencia en Malibú. El actor habló del asunto durante su participación en L.A. Comic Con, donde una pregunta sobre sus planes para Halloween terminó por revelar cómo está afrontando la situación. La emergencia también alteró la rutina de otros residentes de su vecindario.

¿Qué le pasó al hogar de Nicolas Cage?

La propiedad del protagonista de Contra/Cara se encuentra frente al océano, en una zona de Malibú donde las autoridades tuvieron que intervenir por problemas de seguridad. El incidente afectó tanto el terreno de la vivienda como la circulación por la calle. El acceso a las casas de los vecinos también se convirtió en un asunto que requería evaluación técnica y medidas de protección.

El pasado 8 de septiembre, un enorme socavón destruyó la entrada vehicular de la mansión que Cage compró en 2024 por 10.5 millones de dólares. De acuerdo con el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el colapso fue provocado por una fuerte erosión costera. El agujero medía aproximadamente nueve metros por nueve metros.

Hogar de Nicolas Cage en Malibú (Foto: Page Six)

Las fotografías mostraron fragmentos de concreto y asfalto hundidos frente al garaje; entre los objetos que terminaron dentro del socavón había un baño portátil y otros materiales. Las autoridades confirmaron que la vivienda estaba desocupada cuando ocurrió el incidente y que no se reportaron personas heridas. También se registró una fuga de gas relacionada con el colapso.

No te pierdas: Dave Bautista busca el físico de un dios y revela su progreso para ser Kratos en ‘God of War’

El problema se extendió a Sea Level Drive, la única vía de entrada y salida del sector afectado. El ayuntamiento mantuvo órdenes de evacuación y restricciones de ocupación para 31 propiedades; la calle dañada impedía el tránsito normal y podía bloquear el paso de los servicios de emergencia. Por ello, las medidas abarcaban más viviendas que la del actor.

Cage inició gestiones para proteger el inmueble y Page Six informó que obtuvo permisos para colocar sacos de arena junto a la playa y el exterior de la casa, retirar restos de asfalto y efectuar excavaciones para tomar muestras del suelo. Esos trabajos buscaban hacer mínimos nuevos daños por el oleaje y preparar las intervenciones necesarias en el terreno. En su comunicado del 11 de septiembre, el municipio explicó que las restricciones continuarían hasta que el área pudiera utilizarse de manera segura, sin fijar entonces una fecha de regreso.

Nicolas Cage en Longlegs (Foto: IMDb)

Entérate: ‘Criminal Minds’ llega a su fin tras 20 temporadas: Paramount+ confirma la despedida

Lo que dijo Nicolas Cage sobre su situación

Cuando le preguntaron por Halloween durante L.A. Comic Con, el actor respondió: “Ahora mismo estoy un poco sin hogar”. Después aclaró que estaba hospedándose en hoteles debido a lo ocurrido en su casa de Malibú. “Algo le pasó a mi casa en Malibú, así que estoy viviendo en hoteles y no tengo a los niños que normalmente vienen a pedir dulces y cuya visita me gustaría disfrutar esta noche”, explicó. Aun con ese cambio, Cage tenía preparado un plan familiar y comentó que que llevaría a su hija August, de cuatro años, a pedir dulces por Halloween.

Recientemente, Nicolas Cage protagonizó Spider-Noir, serie de Prime Video donde interpreta a una versión alternativa del Hombre Araña. Aunque terminó cancelada después de una sola temporada, el actor no se desanimó. “Para mí, una temporada es perfecta, después de haber dicho lo que quería decir con este Spider-Man peligroso, innovador y de arte pop”, declaró para Deadline en septiembre.