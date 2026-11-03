Dustin Hoffman explica por qué fue tan traumático participar en ‘El graduado’

El veterano Dustin Hoffman acaba de revelar una parte dolorosa del rodaje de El graduado, la película que impulsó su carrera y lo convirtió en uno de los rostros más aclamados de Hollywood. En un adelanto de sus memorias, el actor revisa aquella experiencia y describe la distancia entre el éxito de la cinta y […]

El veterano Dustin Hoffman acaba de revelar una parte dolorosa del rodaje de El graduado, la película que impulsó su carrera y lo convirtió en uno de los rostros más aclamados de Hollywood. En un adelanto de sus memorias, el actor revisa aquella experiencia y describe la distancia entre el éxito de la cinta y sus recuerdos personales del trabajo.

¿Cómo fue la traumática experiencia de Dustin Hoffman en El graduado?

El testimonio forma parte de Look at Me, sus memorias escritas con la periodista Ariel Levy; ahí Hoffman recupera las dudas que acompañaron su participación en la producción de 1967, dirigida por Mike Nichols. Uno de los episodios más duros involucró a Katharine Ross, quien interpretaba a Elaine Robinson. Según Hoffman, Nichols ordenó repetir 27 veces una escena en la que ella debía abofetearlo. “Mike seguía diciéndole a Katharine que me golpeara, que me golpeara más fuerte”, escribió. El actor aseguró que terminó mareado y que la bofetada quedó fuera del montaje final.

Hoffman hizo hincapié en que Ross estaba muy preocupada por lastimarlo. Él le pidió que evitara su oído, aunque algunos golpes alcanzaron esa zona. Al día siguiente, durante una secuencia bajo el agua con equipo de buceo, notó sangre al salir de la piscina. El actor achacó la perforación de un tímpano a los golpes previos y la presión del agua.

Katharine Ross y Dustin Hoffman en El graduado (Foto: IMDb)

Las dificultades también intervinieron en sus emociones, pues Hoffman, judío, se sentía ajeno al modelo social de Benjamin Braddock, un joven de familia blanca, anglosajona y protestante. Las indicaciones sobre su entrecejo y su nariz durante las sesiones de maquillaje agravaron esa incomodidad: “Están intentando quitarme lo judío de la cara, y eso no va a pasar”, recordó haber pensado.

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Otro recuerdo tiene que ver con aquellas carreras que debía hacer entre un automóvil y una iglesia. Las repeticiones lo dejaron exhausto y deshidratado, hasta el punto de acostarse sobre el pasto porque temía perder el conocimiento. También contó que Anne Bancroft se desmayó durante una jornada calurosa y necesitó oxígeno.

El actor sostiene que Nichols cambió después de los ensayos y lo percibía irritable y difícil de interpretar. Ese trato alimentaba su temor de que el director lamentara haberlo contratado. Hoffman reconoce que la película cambió su vida, aunque califica su realización como “una experiencia terrible”.

¿De qué trata El graduado y quiénes actúan?

Katharine Ross y Dustin Hoffman en El graduado (Foto: IMDb)

El graduado cuenta la historia de Benjamin Braddock, un joven que termina sus estudios universitarios y regresa a casa sin tener claro qué desea hacer. Su relación con la señora Robinson, una mujer casada y cercana al círculo de sus padres, complica todavía más su situación cuando desarrolla sentimientos por Elaine, la hija de ella.

Hoffman lideró el reparto junto a Anne Bancroft, como la señora Robinson, y Katharine Ross, como Elaine. Mike Nichols dirigió la adaptación de la novela de Charles Webb, publicada en 1963. El guion fue escrito por Calder Willingham y Buck Henry, responsables de trasladar al cine las tensiones familiares y sentimentales del protagonista.

La música de Simon & Garfunkel, acompañada por aportaciones de Dave Grusin, es otro de sus elementos más famosos. Su prestigio también tuvo sobrado respaldo institucional, pues obtuvo siete nominaciones al Oscar y Nichols ganó el premio de dirección en 1968. Hoffman, Bancroft y Ross compitieron en las categorías de actuación, aunque ninguno obtuvo la estatuilla por esta película.

Con información de Variety.

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