‘Godzilla Minus Zero’ supera las expectativas en taquilla y se encamina a romper un récord histórico

‘Godzilla Minus Zero’ está teniendo un estreno mucho más fuerte de lo esperado en taquilla y se perfila como la gran ganadora del fin de semana. La nueva película de Takashi Yamazaki, continuación de ‘Godzilla Minus One’, no solo está superando las previsiones de su distribuidora, sino que también podría alcanzar una marca especialmente relevante dentro de la taquilla estadounidense, mientras otros estrenos importantes intentan hacerse espacio en la cartelera.

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¿Qué récord podría romper ‘Godzilla Minus Zero’?

La película recaudó US$14.5 millones el viernes, incluyendo las funciones previas del jueves, y se encamina hacia un debut de aproximadamente US$32 millones durante el fin de semana. De acuerdo con The Hollywood Reporter, de mantenerse esa proyección se convertiría en el mayor estreno para una película live-action en lengua extranjera desde ‘Héroe’, que abrió con US$17.8 millones en 2004.

‘Godzilla Minus Zero’ (Imagen: IMDb)

La comparación no incluye producciones estadounidenses realizadas en otros idiomas, como ‘The Passion of the Christ’, que debutó con US$83.8 millones, ni películas animadas como ‘Demon Slayer: Infinity Castle’, cuyo estreno alcanzó US$70.6 millones.

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El desempeño de ‘Godzilla Minus Zero’ también está muy por encima de las previsiones iniciales de su distribuidora, que apuntaban a un estreno en la franja media de los US$20 millones.

Además, el resultado marcaría un crecimiento considerable respecto a ‘Godzilla Minus One’, que debutó con US$11.4 millones en diciembre de 2023 y terminó acumulando US$57.1 millones en Norteamérica, además de US$56.9 millones en mercados internacionales. La secuela se estrenó en 3,254 salas de Norteamérica bajo la distribución de GKIDS y Toho y obtuvo una calificación A en CinemaScore.

‘The Cat in the Hat’ queda en segundo lugar

Mientras Godzilla domina el fin de semana, ‘The Cat in the Hat’ apunta a ocupar la segunda posición. La nueva adaptación animada de Warner Bros. recaudó alrededor de US$6 millones el viernes en 4,003 salas y se encamina hacia un estreno cercano a los US$18 millones.

El resultado quedaría por debajo de las expectativas del estudio, que proyectaba alrededor de US$20 millones. La película, dirigida por Erica Rivinoja y Alessandro Carloni, cuenta con Bill Hader, Matt Berry, Quinta Brunson y Xochitl Gomez en su reparto de voces.

Más abajo aparece ‘Ramayana: Rise of a Legend’, que recaudó US$2.4 millones el viernes y podría cerrar el fin de semana con aproximadamente US$7.3 millones. La producción dirigida por Nitesh Tiwari se estrenó en 1,433 salas, el lanzamiento más amplio hasta ahora para una película india en Norteamérica.

Otros estrenos compiten por entrar al top cinco

Póster de ‘Ramayana: Rise of a Legend’ (2026) (imagen: IMDb)

‘Drummer Boy’, de Angel Studios, también busca una posición alta con una proyección de US$7.9 millones tras recaudar US$3.5 millones el viernes. Por su parte, ‘Wild Horse Nine’, protagonizada por John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi, apunta a un debut de US$5.5 millones.

Otros estrenos tuvieron lanzamientos más limitados. ‘Jimmy’, biopic de James Stewart protagonizado por KJ Apa, podría alcanzar US$2 millones, mientras que ‘Club Kid’, distribuida por A24, comenzó en apenas seis salas. ‘I Play Rocky’, centrada en la historia detrás de la película de 1976 y protagonizada por Anthony Ippolito como Sylvester Stallone, también inició su recorrido en lanzamiento limitado.

En medio de una cartelera con numerosos estrenos, ‘Godzilla Minus Zero’ destaca no solo por liderar con claridad, sino por estar muy cerca de convertir su debut en un nuevo hito para el cine extranjero de acción real en Estados Unidos.

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