Director de ‘Godzilla Minus Zero’ explica cómo sus dos gatos inspiraron uno de los enfrentamientos más importantes

Takashi Yamazaki, director, guionista y supervisor de efectos visuales de ‘Godzilla Minus Zero’, reveló que una inspiración inesperada ayudó a definir uno de los momentos más importantes de la película: sus dos gatos. El cineasta explicó a IGN que observar la manera en que sus mascotas juegan y, ocasionalmente, parecen cruzar la línea hacia una pelea real influyó en cómo concibió el brutal enfrentamiento final.

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¿Cómo inspiraron sus gatos la pelea entre Godzilla y King Ghidorah?

Yamazaki contó que vive con dos gatos que normalmente se llevan bien, aunque algunas veces sus juegos parecen transformarse en algo más agresivo.

“Bueno, tengo dos gatos y, por lo general, son muy amables y juguetones entre sí; pero, en ocasiones puntuales, me da la sensación de que… no sé, tal vez cruzan la línea entre el juego y una pelea de verdad. Veo a dos criaturas peleándose y, cuando eso ocurre, no puedo evitar pensar en mis gatos.”

‘Godzilla Minus Zero’ (Imagen: IMDb)

Esa observación terminó trasladándose a la manera en que imaginó el combate entre Godzilla y King Ghidorah. Para el director, ver a dos criaturas enfrentarse físicamente le recuerda inevitablemente a sus mascotas, incluso en una secuencia de escala gigantesca y consecuencias mucho más violentas.

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Yamazaki también admitió que, en cierto punto, ver a Godzilla luchar contra Ghidorah le provoca una sensación extraña, casi como si estuviera viendo a “un gato que, en cierto modo, está siendo acosado”.

Una pelea concebida desde el guion como un enfrentamiento a muerte

La brutalidad del combate no surgió únicamente durante la producción. Yamazaki explicó que desde el proceso de escritura quería que la batalla tuviera una lógica física y animal.

“Al escribir el guion de ‘Godzilla Minus Zero’, recuerdo haber redactado: «Esta es una lucha a muerte». Había un duelo entre dos de ellos, y una lucha a muerte implica que, inevitablemente, uno de los dos morirá.”

El cineasta razonó que, si dos criaturas capaces de matarse entre sí realmente se enfrentaran sin restricciones, el resultado tendría que ser caótico y devastador. Según explicó, en la naturaleza los animales buscan debilitar al oponente arrancando partes de su cuerpo o provocando heridas antes de dar el golpe final, por lo que consideró natural trasladar esa lógica a una batalla entre kaijus.

IGN describe el enfrentamiento como uno de los más viscerales de la franquicia, con mutilaciones, violencia explícita y una intensidad considerablemente mayor a la de otras peleas entre monstruos vistas anteriormente.

La clasificación R permitió llevar la violencia mucho más lejos

Póster de ‘Godzilla Minus Zero’ (Imagen: IMDb)

Ese enfoque también estuvo respaldado por la clasificación R de ‘Godzilla Minus Zero’, la primera en la historia de una película de Godzilla. Esto permitió que Yamazaki llevara el combate entre Godzilla y King Ghidorah a un terreno más gráfico y brutal.

La película también marcó otro precedente al convertirse en la primera producción japonesa filmada para pantallas IMAX. A ello se suma el regreso de Yamazaki después del éxito de ‘Godzilla Minus One’, ganadora del Oscar a Mejores Efectos Visuales.

Aunque el enfrentamiento funciona como uno de los grandes momentos de espectáculo de la secuela, Yamazaki dejó claro que su construcción partió de algo mucho más cotidiano: observar a sus gatos y preguntarse en qué momento un juego deja de ser juego y se convierte en una pelea real.

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