‘Resident Evil’ supera a ‘Backrooms’ en taquilla y se convierte en la segunda película de terror más exitosa de 2026

El cine de terror continúa demostrando su enorme atractivo comercial en 2026. La nueva adaptación de ‘Resident Evil’, dirigida por Zach Cregger, acaba de conseguir un importante logro en la taquilla mundial al superar la recaudación de ‘Backrooms’, la exitosa película de Kane Parsons producida por A24. Con este resultado, la cinta basada en la popular franquicia de videojuegos se posiciona como el segundo mayor éxito del género en lo que va del año, únicamente por detrás de ‘Obsession’, de Curry Barker.

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¿Cuánto ha recaudado ‘Resident Evil’ en la taquilla mundial?

De acuerdo con información publicada por Koimoi, ‘Resident Evil’ continúa sumando ingresos después de varias semanas en cartelera, a pesar de la competencia de otros estrenos. La película llegó a los cines el 17 de septiembre y ha conseguido mantener una presencia importante en el mercado internacional.

Austin Abrams en ‘Resident Evil’ (imagen: Sony Pictures)

Según los datos de Box Office Mojo citados por el medio, la producción acumula aproximadamente 401 millones de dólares en todo el mundo. De esa cantidad, 158.4 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, mientras que los mercados internacionales aportan otros 242.6 millones.

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El resultado le permitió superar por un estrecho margen a ‘Backrooms’, que registra una recaudación mundial de aproximadamente 400.5 millones de dólares. La diferencia entre ambas películas es de apenas medio millón de dólares, pero resulta suficiente para modificar la clasificación de los mayores éxitos del terror de 2026.

Koimoi también señala que ‘Resident Evil’ podría finalizar su recorrido comercial con una recaudación de entre 420 y 425 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra es una estimación y no un resultado confirmado.

‘Obsession’ continúa dominando el cine de terror en 2026

Aunque ‘Resident Evil’ consiguió desplazar a ‘Backrooms’, todavía existe una distancia considerable entre ambas producciones y la película más taquillera del género este año. ‘Obsession’, dirigida por Curry Barker, mantiene el primer lugar con aproximadamente 524.3 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

De esta manera, la clasificación de las tres películas de terror más exitosas de 2026, según las cifras recogidas por Koimoi, queda encabezada por ‘Obsession’, seguida de ‘Resident Evil’ y ‘Backrooms’.

El desempeño de estas producciones también refleja las distintas propuestas que han conquistado al público. Mientras ‘Obsession’ y ‘Backrooms’ están relacionadas con cineastas que construyeron parte de su trayectoria mediante contenidos digitales, ‘Resident Evil’ representa el regreso cinematográfico de una franquicia de videojuegos con décadas de historia.

Además, el éxito de ‘Backrooms’ convirtió a Kane Parsons en uno de los jóvenes realizadores más destacados del género, mientras que Zach Cregger continúa consolidando su carrera después de dirigir ‘Barbarian’ y ‘Weapons’.

Renate Reinsve en ‘Backrooms’ (imagen: A24)

¿De qué trata la nueva película de ‘Resident Evil’?

La adaptación dirigida por Zach Cregger presenta una historia centrada en un mensajero encargado de entregar un paquete en un hospital remoto. Sin embargo, su misión se convierte en una pesadilla cuando queda atrapado en medio de un brote que transforma las instalaciones en un escenario mortal.

Rodeado de criaturas mutadas, el protagonista debe encontrar una manera de sobrevivir mientras la situación se vuelve cada vez más peligrosa. La película recupera elementos característicos de la franquicia de Capcom, especialmente las amenazas biológicas y la lucha por sobrevivir ante enemigos monstruosos.

Con su reciente desempeño comercial, ‘Resident Evil’ se suma a los grandes éxitos del terror de 2026 y confirma el interés del público por propuestas que combinan franquicias reconocidas con nuevas interpretaciones cinematográficas.

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