‘Primetime’: Prohíben en Malasia la película de Robert Pattinson, esto sabemos

La bueva película protagonizada y producida por Robert Pattinson, Primetime, quedó oficialmente fuera de los cines de Malasia. La distribuidora Antenna Entertainment informó que el lanzamiento local terminó cancelado, revelación que interrumpe su recorrido internacional después de su presentación en Venecia y su llegada a Norteamérica.

¿Censuran Primetime en Malasia?

Los espectadores malasios ya habían enfrentado un cambio de calendario antes de conocer la cancelación. La película en realidad sí tenía distribución y exhibición previstas, por lo que su nueva ausencia representa una modificación brusca de los planes anunciados al público. Tanto Antenna Entertainment como la cadena Golden Screen Cinemas comunicaron que el largometraje ya no llegaría a las salas del país.

El 6 de octubre, Antenna atribuyó la decisión a la Junta de Censura Cinematográfica de Malasia, conocida por las siglas LPF. “Lamentamos informarles que Primetime no se estrenará en Malasia. Desafortunadamente, la película ha sido prohibida por la Junta de Censura Cinematográfica”, señaló la compañía.

Robert Pattinson en Primetime (Foto: A24)

La razón concreta detrás de la prohibición sigue sin hacerse pública, pero ninguno de los anuncios habló sobre escenas o temas que hubieran provocado el rechazo, y la LPF no había difundido una explicación. El estreno estaba programado para el 1 de octubre y después pasó al día 8; tal aplazamiento se comunicó el 19 de septiembre, antes del anuncio definitivo. Antenna también ofreció disculpas: “Nos disculpamos sinceramente por cualquier decepción y agradecemos a todos su apoyo e interés en Primetime”. Golden Screen Cinemas confirmó por separado la cancelación.

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¿De qué trata la película?

Primetime presenta una versión dramatizada de Chris Hansen y del entorno de To Catch a Predator, el programa de NBC que organizaba encuentros para confrontar a adultos sospechosos de buscar contactos sexuales con menores; Pattinson interpreta al conductor. Ambientada en 2006, el foco de la cinta es una operación que termina de forma fatal y altera las vidas de sus protagonistas. El relato examina cómo la investigación destinada a exhibir posibles delitos pasa ser un espectáculo morboso.

Lance Oppenheim realiza aquí su primer largometraje de ficción. El guion, escrito por Ajon Singh, toma su base de una investigación publicada por Esquire en 2007 sobre el trabajo detrás del programa. El reparto reúne a Merritt Wever y Skyler Gisondo, además de la cantante Phoebe Bridgers. Pattinson también participa como productor. La película tuvo su estreno mundial en competencia en el Festival de Venecia el 5 de septiembre y llegó a Norteamérica el 25 del mismo mes.

La reacción de Chris Hansen y la respuesta de Robert Pattinson

Robert Pattinson en Primetime (Foto: A24)

Hansen declaró a finales de septiembre para Jesse Waters que la película es “98% ficción” y ha cuestionado que el equipo no lo consultara a él ni a sus antiguos colaboradores. Después de verla, el conductor publicó sus impresiones en su canal Have a Seat. Describió la experiencia como “muy extraña” y “desconectada de la realidad”, además de cuestionar la personalidad que Pattinson construyó para la pantalla.

La respuesta pública de Pattinson ocurrió antes, durante la presentación en Venecia, cuando Hansen ya había manifestado reparos sobre los adelantos. “Espero que le guste la película”, expresó el actor. Pattinson también manifestó su deseo de que la inspiración que Hansen había aportado al equipo pudiera recibirse como un cumplido. El conductor terminó expresando una opinión muy distinta después de la función.

Primetime es otro eslabón en el apretado año de Robert Pattinson, quien también estrenó El drama, La Odisea y el 17 de diciembre lo veremos en Duna: Parte Tres, para un rol antagonista.

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