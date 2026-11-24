A lo largo de su carrera, Taylor Swift ha construido un imperio musical que también se ha extendido al cine y la televisión, con producciones como ‘Miss Americana’ y ‘Taylor Swift: The Eras Tour‘. Sin embargo, la imagen pública de la cantante ha sido puesta en entredicho por un polémico artículo de Vanity Fair que recoge testimonios de antiguos compañeros de escuela, colaboradores y personas que habrían formado parte de su círculo cercano. Entre los señalamientos más llamativos se encuentra una comparación con una de las villanas adolescentes más populares del cine.

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¿Por qué comparan a Taylor Swift con Regina George de ‘Chicas pesadas’?

El pasado 23 de noviembre, Vanity Fair publicó un artículo titulado The Mastermind, escrito por la periodista May Jeong, quien asegura haber consultado a más de 100 fuentes para explorar las contradicciones entre la imagen pública de la cantante y las experiencias de quienes han convivido con ella.

Taylor Swift (imagen: Getty)

Curiosamente, la autora evita mencionar a Swift por su nombre y se refiere a ella como The Star. El texto alterna distintas versiones de su historia, desde sus primeros pasos en la música hasta su consolidación como una de las celebridades más poderosas del mundo.

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Uno de los testimonios corresponde a un profesional de la industria musical, identificado como The Exec, quien asegura que los artistas cercanos a Swift evitan colaborar con sus supuestos rivales. La fuente resume esta dinámica con una referencia cinematográfica:

“Es realmente Regina George.”

Interpretada por Rachel McAdams en ‘Chicas pesadas‘ (2004), Regina George es una adolescente que utiliza su popularidad y posición social para ejercer influencia sobre sus compañeros. El personaje se convirtió en uno de los grandes referentes de la cultura popular al abordar las jerarquías sociales y la manipulación dentro de los grupos de amigos.

Excompañeros de Taylor Swift cuestionan su historia sobre el bullying

El artículo también recupera declaraciones de Swift sobre el rechazo que asegura haber experimentado durante su adolescencia. No obstante, algunos de sus antiguos compañeros recuerdan aquella etapa de manera diferente.

Chanice Skinner, quien compartió clases con la intérprete, asegura que Swift pertenecía al grupo de estudiantes populares. Al recordar un comercial en el que la artista hablaba sobre haber sufrido acoso escolar, Skinner declaró:

“If anything, you were one of the bullies.”

Por su parte, Sharon Luyben, antigua profesora de música de la cantante, cuestionó una anécdota en la que Swift relataba cómo sus amigas cambiaban de mesa cuando ella se acercaba durante el almuerzo. La docente aseguró que los estudiantes tenían lugares asignados, aunque Vanity Fair reconoce que los recuerdos de otros excompañeros no son del todo coincidentes.

Vanity Fair cuestiona las relaciones de Taylor Swift con otras celebridades

La publicación también examina las presuntas diferencias que Swift ha tenido con figuras como Charli XCX, Olivia Rodrigo y Katy Perry, además de aludir a su distanciamiento de Blake Lively tras la controversia legal relacionada con ‘Romper el círculo‘.

Rachel McAdams como Regina George en ‘Chicas Pesadas’ (imagen: IMDb)

Una fuente anónima que asegura haber sido cercana a la cantante describió su supuesto comportamiento frente a quienes no comparten sus opiniones:

“Para ella, nadie está libre de reproches. Si no ves las cosas como ella, arremete contra ti.”

Según recoge Page Six, el artículo ha provocado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos seguidores de Swift han cuestionado las intenciones de la periodista, mientras que otros usuarios han defendido la publicación.

Cabe señalar que buena parte de las acusaciones procede de fuentes anónimas y no constituye una comprobación independiente de los comportamientos descritos. Swift declinó responder las preguntas de Vanity Fair y su representante tampoco respondió a la solicitud de comentarios de Page Six.

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