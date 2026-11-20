El cineasta escribe un nuevo guion y prepara una película en stop-motion

Guillermo del Toro decidió aclarar públicamente las especulaciones sobre su posible incorporación a dos de las franquicias más importantes de Hollywood. A través de su cuenta oficial de X, el director mexicano negó que esté negociando su participación en proyectos relacionados con Marvel o ‘Star Wars’, y aprovechó para compartir algunos detalles sobre sus compromisos profesionales actuales.

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Aunque su nombre ha sido vinculado con grandes producciones de fantasía y ciencia ficción, el cineasta aseguró que, por ahora, sus prioridades se encuentran en otros proyectos, entre ellos una nueva película realizada mediante animación stop motion.

¿Qué dijo Guillermo del Toro sobre los rumores de Marvel y Star Wars?

En una publicación compartida desde su cuenta @RealGDT, Guillermo del Toro respondió directamente a las especulaciones sobre su posible participación en alguna producción de Marvel o del universo de ‘Star Wars’.

Guillermo del Toro en el set de ‘Hellboy’ (imagen: IMDb)

El director fue especialmente enfático al aclarar que no mantiene negociaciones con ninguna de las dos franquicias, independientemente de la función que pudiera desempeñar dentro de sus proyectos.

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“Solo algunos datos (sé que algunos interpretarán esta negativa como una confirmación): no estoy en conversaciones relacionadas con ninguna propiedad de Star Wars ni de Marvel, bajo ningún concepto. En absoluto”.

Sin embargo, su mensaje no implica que haya descartado definitivamente trabajar con estas franquicias en el futuro. La aclaración se refiere específicamente a su situación profesional actual y no establece una postura permanente sobre posibles colaboraciones.

Guillermo del Toro prepara una nueva película en stop motion

Además de desmentir las especulaciones, el cineasta compartió información sobre los proyectos que actualmente ocupan su agenda.

“Estoy escribiendo un guion, preparando mi película de ‘stop motion’ en ShadowMachine, produciendo algunas cosas para terceros y eso es todo”.

Entre sus compromisos se encuentra la escritura de un guion cuyo argumento todavía no ha revelado. También cconfirmó que está preparando una película de animación stop motion en ShadowMachine, estudio especializado en este tipo de producciones.

El proyecto resulta especialmente interesante por la relación que Guillermo del Toro mantiene con la animación artesanal. Su adaptación de ‘Pinocho de Guillermo del Toro’ (2022), realizada con esta técnica, obtuvo el Oscar a Mejor Película Animada y consolidó su interés por contar historias mediante personajes y escenarios construidos físicamente.

Por ahora, el director no ha compartido el título de su nueva película, su reparto, una posible fecha de estreno ni detalles sobre la historia.

Sus próximos proyectos estarán alejados de las grandes franquicias

La publicación también confirma que Del Toro participa como productor en distintas iniciativas de otros creadores, aunque no especificó cuáles son ni en qué etapa de desarrollo se encuentran.

Guillermo del Toro (imagen: IMDb)

Esta faceta de su carera ha adquirido importancia en los últimos años. Además de dirigir sus propias películas, el mexicano ha respaldado propuestas de otros cineastas, particularmente aquellas vinculadas con la fantasía, el terror y la animación.

Su reciente interés en apoyar a Arturo Ambriz y Roy Ambriz, responsables de ‘Soy Frankelda’, también refleja su disposición a impulsar nuevos talentos y proyectos de animación.

Mientras continúan las especulaciones sobre una eventual colaboración con Marvel o ‘Star Wars’, el mensaje del cineasta no deja lugar a duda de que no hay ninguna negociación con esas exitosas franquicias. Sus esfuerzos siguen concentrados en la escritura, la preparación de su nueva película en stop motion y la producción de trabajos de otros realizadores.

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