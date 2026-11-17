Algunos críticos celebran su fuerza dramática y otros cuestionan cuánto aporta la película al universo de Panem.

Aunque la espera terminó, ‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’ obtuvo una recepción dividida entre medios estadounidenses con la publicación de sus primeras reseñas. La película dirigida por Francis Lawrence regresa al universo creado por Suzanne Collins para explorar la juventud de Haymitch Abernathy.

¿Qué dicen las primeras reseñas de ‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’?

El desacuerdo abarca tanto la construcción de la historia como su relación con las entregas anteriores. Algunas reseñas examinan si conocer el pasado de un personaje familiar justifica otra película y si esta adaptación conserva la fuerza de la saga. William Bibbiani, de TheWrap, ofrece una de las valoraciones más favorables: “Logra el equilibrio más eficaz de toda la serie entre el entretenimiento que complace al público y el comentario aleccionador”.

Bibbiani también elogia a Joseph Zada por evocar al Haymitch de Woody Harrelson sin limitarse a ser una copia de él. Destaca el vestuario, el diseño de producción y la manera en que Francis Lawrence presenta las muertes como tragedias.

Joseph Zada en ‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’ (Foto: IMDb)

En RogerEbert.com, Matt Zoller Seitz encuentra una historia de mayor impacto emocional que la precuela dedicada a Coriolanus Snow. Su reseña valora cómo se retratan los mecanismos del poder y la facilidad con que una persona bienintencionada puede ser manipulada. También reconoce referencias demasiado obvias a otras películas de la saga y personajes secundarios con poco tiempo para desarrollarse.

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La lectura de Justin Clark, en Slant Magazine, es más ambivalente, pues reconoce momentos de fuerza dramática y un tercer acto eficaz, pero considera que el recorrido repite demasiado una estructura conocida: “Hay una sensación persistente de repetición”. Además, cuestiona el escaso peso de otros participantes frente a Haymitch, aunque destaca a Maysilee Donner.

Associated Press ofrece otra valoración favorable, con tres estrellas de cuatro, y celebtra la resistencia al autoritarismo. Sin embargo, también señala que personajes como Beetee, Wiress y Mags merecían mayor desarrollo.

¿De qué trata la película?

En la película veremos a Haymitch Abernathy a los 16 años, cuando todavía vive en el Distrito 12 y no es el mentor que los espectadores conocieron junto a Katniss Everdeen. Todo comienza la mañana de la selección para los quincuagésimos Juegos del Hambre, una edición especial también conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’ (Foto: IMDb)

Esta edición exige el doble de participantes habituales, es decir, 48 tributos deben competir por sobrevivir. La trama se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y nos permite conocer el entorno que precedió al Haymitch adulto. La adaptación parte de la novela de Suzanne Collins publicada en marzo de 2025 y se trata del sexto largometraje de la franquicia, así como de su segunda precuela, después de ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’.

Actores nuevos y veteranos en ‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’

Joseph Zada llega como Haymitch. A su lado, Mckenna Grace interpreta a Maysilee Donner, Ben Wang a Wyatt Callow y Molly McCann a Louella McCoy. Estos jóvenes dan rostro a los tributos del Distrito 12. Whitney Peak interpreta a Lenore, cuya relación con Haymitch forma parte de su vida antes de la competencia.

Varios personajes conocidos tienen nuevos intérpretes. Ralph Fiennes asume el papel del presidente Snow; Jesse Plemons, el de Plutarch Heavensbee; Elle Fanning, el de Effie Trinket, y Kieran Culkin, el de Caesar Flickerman. El elenco también incluye a Glenn Close como Drusilla Sickle, además de Maya Hawke como Wiress, Kelvin Harrison Jr. como Beetee y Lili Taylor como Mags. También veremos el regreso de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson.

Se estrena el 19 de noviembre.

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