El regreso del personaje de Brad Pitt bajo la dirección de David Fincher obtuvo comentarios entusiastas por sus actuaciones y su retrato de Hollywood

Brad Pitt y David Fincher recibieron una bienvenida favorable con las exhibiciones iniciales para la prensa de ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’. Las primeras reacciones difundidas en redes sociales antes de su estreno comercial celebran esta continuación escrita por Quentin Tarantino, que devuelve al personaje de ‘Había una vez en Hollywood’ a las calles de Los Ángeles.

¿Qué dicen las primeras reacciones de ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’?

Los comentarios prestan atención al trabajo de sus tres principales figuras creativas y al ambiente de la película. La recepción se inclina por elogios a la fotografía, el humor, las actuaciones y el entretenimiento general que ofrece. Drew Taylor, reportero de TheWrap, publicó en X una de las opiniones más entusiastas: “Un triunfo absoluto. Lo mejor”. También apuntó una comparación entre crema de cacahuate y chocolate para describir la colaboración de Tarantino y Fincher.

Simon Thompson destacó la relación de la película con Los Ángeles y señaló diferencias de ritmo respecto al largometraje de 2019. En su publicación escribió: “Como ‘Había una vez…’, esta es una carta de amor a Los Ángeles”. Para Zach Pope, el atractivo de la cinta reside en acompañar nuevamente a Cliff Booth: “Si te encantó ‘Había una vez en Hollywood’, esta es absolutamente para ti”.

Brad Pitt y Elizabeth Debicki en ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ (Foto: IMDb)

Ricky Válero también celebró el resultado y escribió: “Brad Pitt tiene tanto carisma como siempre. Verdaderamente una de las mejores películas del año”. Clayton Davis, de Variety, extendió los elogios al reparto secundario. Además de aplaudir el regreso de Pitt, reconoció el trabajo de Elizabeth Debicki, Scott Caan y Peter Weller.

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¿Quiénes actúan y cuándo se estrena?

La historia se desarrolla en 1977, ocho años después de los acontecimientos de ‘Había una vez en Hollywood’. Cliff trabaja ahora como un hombre encargado de resolver problemas para figuras de la industria cinematográfica. Sus actividades incluyen favores peligrosos y situaciones que lo colocan lejos de la tranquilidad que podría sugerir su actitud relajada.

Elizabeth Debicki interpreta a Karen Crosby, una agente que contacta a Cliff por asuntos relacionados con su cliente, la estrella televisiva Charlie Peters, encarnada por Scott Caan. Carla Gugino interpreta a Toni, esposa de Charlie; Yahya Abdul-Mateen II da vida a Roderick “Hot Rod” Harrison, un antiguo campeón de futbol americano convertido en actor.

Brad Pitt en ‘Había una vez en… Hollywood’ (Foto: IMDb)

En el elenco también veremos a Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian. Pitt retoma el papel por el que obtuvo el Oscar como actor de reparto. Netflix anunció una exhibición exclusiva de dos semanas en salas IMAX a partir del 25 de noviembre, con alcance internacional. Posteriormente, la película estará disponible en su plataforma el 23 de diciembre.

¿Por qué Quentin Tarantino no dirigió la película?

La ausencia de Quentin Tarantino detrás de la cámara tiene relación con su objetivo de reservar su décimo y último largometraje como director para un proyecto que le plantee retos distintos. Aunque escribió esta continuación, explicó en el pódcast The Church of Tarantino que volver sobre un terreno conocido reducía su entusiasmo por dirigirla.

El cineasta admitió después, en una entrevista con Empire, que le preocupaba decepcionar a Pitt, quien quería interpretar nuevamente a Cliff. Fue el actor quien propuso compartir el guion con Fincher; Tarantino aceptó la posibilidad y Fincher, tras leerlo, encontró razones para asumir la dirección. El material inicial era de 230 páginas de guion, pero Fincher explicó a Empire que eliminó unas 60 durante el proceso de adaptación.

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