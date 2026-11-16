El actor comparte elenco con Aaron Paul y Bryce Dallas Howard en una comedia de terror a cargo de Barker y Cooper Tomlinson

Matthew Lillard se une a ‘Anything But Ghosts’, la nueva película de Curry Barker después del éxito de ‘Obsesión’. El fichaje, reportado hoy lunes, 16 de noviembre, lleva al actor hasta una producción que contará con distribución de Focus Features. Por el momento no hay detalles sobre el papel que interpretará, aunque ya se conocen otros integrantes del reparto y la premisa del proyecto.

Matthew Lillard ya forma parte de ‘Anything But Ghosts’

Sobre esta película ya veníamos hablando desde hace meses y se sabe que mantiene a Barker junto con su colaborador Cooper Tomlinson, quien también actuó en ‘Obsesión’ como Ian. Ambos tienen responsabilidades frente a la cámara y en la escritura, la cual desarrolla una historia ubicada en la comedia y el terror.

Esta incorporación representa otro trabajo dentro del género para el intérprete de William Afton en ‘Five Nights at Freddy’s’, película que en 2023 alcanzó 536 millones de dólares en la taquilla mundial. Lillard no es un extraño en el cine de terror, pues en el pasado lo hemos visto en producciones como ‘Scream: Grita antes de morir‘ y ’13 Fantasmas’, además de ‘Twin Peaks: El Regreso’, la serie de David Lynch donde aparece en varias de las escenas más perturbadoras.

Curry Barker e Inde Navarrette (Foto: Getty)

La agenda reciente de Lillard también incluye la adaptación de ‘Carrie’ realizada por Mike Flanagan para Prime Video. A esos trabajos se añaden ‘Behemoth!’, el drama de Tony Gilroy protagonizado por Pedro Pascal, y ‘Man of Tomorrow’, de DC Studios.

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¿De qué trata y quiénes actúan?

En ‘Anything But Ghosts’, Barker y Tomlinson interpretan a dos falsos cazafantasmas que aceptan atender el problema de una pareja. El inconveniente para estos supuestos expertos es que la casa sí tiene fantasmas y que sus habitantes sobrenaturales son peligrosos. Ahora ambos tendrán que arreglárselas en medio de una situación para la que no están listos.

El reparto incluye a Aaron Paul, Bryce Dallas Howard y Violet McGraw, además de Chris Reinacher. A ellos se incorpora Lillard. Barker dirige a partir del guion que escribió con Tomlinson. La producción cuenta con Jason Blum, Roy Lee, Steven Schneider, Adam Hendricks y Greg Gilreath, con participación de Blumhouse, Spooky Pictures y Divide/Conquer, en asociación con Image Nation y That’s a Bad Idea.

Curry Barker celebra el triunfo de Inde Navarrette

La siguiente película de Barker ya está en camino cuando Inde Navarrette, protagonista de ‘Obsesión’, atraviesa un periodo de reconocimiento y nuevos contratos. En declaraciones difundidas por Variety, el director señaló que la carrera de la actriz “ha despegado por completo”. También expresó su satisfacción por contribuir al desarrollo profesional de otros: “Estoy feliz de contribuir a impulsar a otras personas”

Matthew Lillard (Foto: Getty)

Uno de los próximos papeles de Inde será Rogue en la nueva película de ‘X-Men’. También participa como productora en ‘The Waffle House Index’, proyecto de Apple y Plan B escrito por Andrew Nunnelly y dirigido por Louis Paxton.

El reconocimiento por ‘Obsesión’ también tendrá espacio en los Palm Springs International Film Awards, pues la organización anunció que Navarrette recibirá el Rising Star Award por su actuación.

¿Cuándo se estrena ‘Anything But Ghosts’ con Matthew Lillard?

Focus Features ya programó el estreno en Estados Unidos para el 7 de mayo de 2027, exclusivamente en cines. El estudio posee los derechos mundiales y Universal Pictures International se encargará de la distribución internacional. Por el momento no hay fecha de estreno para México.

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