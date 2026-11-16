El actor se hizo famoso por la saga de Harry Potter y pronto lo veremos como el nuevo James Bond

La elección de Robert Pattinson como James Bond (¿el primer 007 Gen Z?) añade otra franquicia a una trayectoria de envidia que incluye magos, vampiros, superhéroes y ciencia ficción. El anuncio de Amazon MGM Studios nos permite revisar cómo el actor ha transitado entre personajes con públicos muy distintos, además de distinguir las películas que ya protagonizó de aquellas que todavía esperan su estreno. A continuación repasamos su vida en las grandes franquicias de Hollywood:

Robert Pattinson en Harry Potter

Antes de liderar sus propias sagas, Pattinson trabajó dentro de una adaptación literaria que ya tenía protagonistas reconocidos y una comunidad internacional de seguidores. Su personaje no tenía el centro de toda la historia, pero sí ejercía una función importante en una entrega que hizo transitar hacia la madures el mundo escolar de Harry Potter y sus compañeros.

En ‘Harry Potter y el cáliz de fuego’, estrenada en 2005 y dirigida por Mike Newell, interpretó a Cedric Diggory. El estudiante de Hufflepuff representa a Hogwarts en el Torneo de los Tres Magos, hasta que la selección inesperada de Harry introduce una competencia extra entre alumnos de la misma escuela. Cedric tiene prestigio entre sus compañeros, pero su relación con Harry también incluye gestos de reciprocidad y juego limpio. Su disposición para ayudarlo con el misterio del huevo de oro permite conocerlo más allá de la rivalidad. Ese papel conectó a Pattinson con una saga mundial antes de convertirse en el protagonista de otra adaptación juvenil.

Robert Pattinson como Scytale en Dune: Part 3 (Foto: Empire)

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Robert Pattinson en ‘Crepúsculo’

Con Edward Cullen, Pattinson tomó uno de los papeles principales de una franquicia. ‘Crepúsculo’, basada en los libros de Stephenie Meyer, presentó su relación con Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart. El romance entre una adolescente humana y un vampiro convirtió el peligro sobrenatural en parte de los conflictos de pareja.

El actor interpretó a Edward en cinco películas: ‘Crepúsculo’ en 2008, ‘Luna nueva’ en 2009, ‘Eclipse’ en 2010, ‘Amanecer: Parte 1’ en 2011 y ‘Amanecer: Parte 2’ en 2012. La historia también desarrolló la rivalidad con Jacob Black, encarnado por Taylor Lautner, y los conflictos entre vampiros, hombres lobo y humanos.

La relación de Edward y Bella avanzó hacia el matrimonio y la formación de una familia, con consecuencias para ambos grupos sobrenaturales. En términos comerciales, las cinco entregas superaron los 3.3 mil de dólares de recaudación mundial. Aquello fue para Pattinson su participación más extensa en una saga cinematográfica ya concluida.

Robert Pattinson en ‘Batman’

En ‘Batman’, de 2022, Pattinson asumió el doble papel de Bruce Wayne y el vigilante de Gotham. Matt Reeves dirigió esta versión, que otorga un lugar muy especial al trabajo detectivesco del personaje, no tan profundizado en entregas previas. El misterio criminal y la investigación nos dejan observar a un Batman que debe interpretar pistas y cuestionar lo que sabe sobre su ciudad.

Su etapa en Gotham sigue activa, pues el anuncio oficial de Amazon MGM Studios sobre Bond señala que Pattinson se encuentra en producción de ‘The Batman Part II’, nuevamente bajo la dirección de Reeves. Los fans del superhéroe de DC no deben temer, el actor se mantendrá en el personaje, de momento.

Robert Pattinson en ‘Dune 3’

Robert Pattinson como Batman (Foto: IMDb)

Pattinson también forma parte de ‘Dune: Part Three’, dirigida por Denis Villeneuve. Tiempo atrás se reveló que su personaje es Scytale, un asesino capaz de cambiar de aspecto. El papel introduce otro tipo de amenaza dentro de la adaptación del universo literario de Frank Herbert y pone a Paul Atreides frente a un enemigo de cuidado.

La sinopsis sitúa la historia casi dos décadas después de que Paul Atreides tomó el control del Imperio. Su gobierno enfrenta conspiraciones y consecuencias que comprometen tanto su poder como sus vínculos personales. Pattinson comparte créditos con Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa y otros integrantes del reparto. En México se estrena el 15 de diciembre.

Robert Pattinson en ‘James Bond’

Amazon MGM Studios confirmó hoy, 16 de noviembre, que Pattinson interpretará al agente creado por Ian Fleming. Villeneuve dirigirá la película con un guion de Steven Knight; Amy Pascal y David Heyman serán sus productores, con Tanya Lapointe en la producción ejecutiva. El anuncio establece el equipo principal, aunque de la historia todavía no sabemos nada. Pattinson sucederá a Daniel Craig, cuya última entrega fue ‘Sin tiempo para morir’, de 2021.

¿Cuándo se estrena la nueva película de ‘James Bond’?

Todavía no existe una fecha exacta de estreno anunciada. ITV reportó que la producción se prevé para 2027 y la exhibición para 2028, pero no se han comunicado fechas concretas por parte de Amazon MGM. El proyecto tampoco tiene título.

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