Hermano de la princesa Diana critica ‘Spencer’ con Kristen Stewart: ‘Fue terrible’

Charles Spencer, hermano menor de la famosa princesa Diana, compartió su opinión sobre Spencer, la película de Pablo Larraín protagonizada por Kristen Stewart. Durante un encuentro con la periodista Tina Brown, recordó su experiencia al verla y optó por separar entre el resultado de la producción y el trabajo de su protagonista, quien interpretó a una persona que él conoció muy de cerca.

¿Qué dijo el hermano de la princesa Diana?

El intercambio formó parte de un evento de McNally Jackson Books relacionado con sus memorias Swan Song: Diana, My Sister. Las representaciones de Diana en pantalla fueron uno de los temas abordados, y justo para Charles esas interpretaciones implican observar cómo otras personas reconstruyen los gestos y la personalidad de alguien que perteneció a su familia.

Spencer explicó que encontró la película durante un vuelo y decidió verla por su título. “Estaba en un avión y vi una película llamada Spencer. Pensé que sería mejor echarle un vistazo. Y ahí estaba Kristen Stewart, que en realidad no se parece a Diana, pero, Dios mío, captó su espíritu”, recordó. “Me pareció una actuación increíble. La película es terrible”. Aun con ese rechazo, expresó que le había llamado la atención lo bien que Stewart consiguió capturar a su hermana.

KRisten Stewart como la princesa Diana en Spencer (Foto: IMDb)

También admitió que no ha visto The Crown. “Sé que la persona que interpretó ese papel ha recibido muchos premios, así que estoy seguro de que hizo un buen trabajo. No lo he visto”, comentó.

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La recepción de Spencer y el trabajo biográfico de Pablo Larraín

Estrenada en 2021, Spencer aborda unas vacaciones navideñas de Diana con la familia real en Sandringham, cuando la crisis matrimonial con Carlos y su malestar personal ya eran notables al interior de la Familia Real. El largometraje también representa sus dificultades de salud mental y la bulimia.

La película tuvo una recaudación mundial de 25 millones de dólares. El trabajo de Stewart llegó a la ceremonia del Óscar de 2022 con una nominación a mejor actriz. Compartió la categoría con Olivia Colman, Penélope Cruz y Nicole Kidman, además de Jessica Chastain, quien ganó por Los ojos de Tammy Faye. Spencer obtuvo una sola candidatura a los premios de la Academia.

Spencer pertenece a una línea del trabajo de Larraín dedicada a mujeres célebres del siglo XX, como Jackie de 2016, película en la que Natalie Portman interpretó a Jacqueline Kennedy durante los días siguientes al asesinato de su esposo. Años después, el director llevó a Stewart a otra historia sobre una mujer cuya vida privada era la comidilla de todo el mundo.

Larraín dirigió Maria, de 2024, protagonizada por Angelina Jolie como la cantante de ópera Maria Callas, película recrea sus últimos días y conforma una interesante trilogía junto con Jackie y Spencer.

Las actrices que han interpretado a la princesa Diana

Kristen Stewart en Crepúsculo (Foto: IMDb)

Caroline Bliss la interpretó en Charles & Diana: A Royal Love Story, y Catherine Oxenberg hizo lo propio en The Royal Romance of Charles and Diana, ambas de 1982. Oxenberg retomó el personaje en Charles and Diana: Unhappily Ever After, de 1992. Nicola Formby apareció como Diana en The Women of Windsor. Serena Scott Thomas protagonizó Diana: Her True Story, de 1993, adaptación del libro de Andrew Morton. Julie Cox asumió el papel en Princess in Love, de 1996, sobre la relación de la princesa con James Hewitt.

Amy Seccombe protagonizó Diana: A Tribute to the People’s Princess, de 1998. Michelle Duncan participó en Whatever Love Means, de 2005, y Genevieve O’Reilly interpretó a Diana en el docudrama Diana: Last Days of a Princess, de 2007. Ese mismo año, Nathalie Brocker la representó en The Murder of Princess Diana.

Lesley Harcourt apareció como la princesa en William & Catherine: A Royal Romance, de 2011. Naomi Watts protagonizó Diana, de 2013, centrada en su vida sentimental posterior a la separación. Bonnie Soper interpretó el papel en Harry & Meghan: A Royal Romance, de 2018, y Harry & Meghan: Becoming Royal, de 2019.

Emma Corrin interpretó a la joven Diana en la cuarta temporada de The Crown; Elizabeth Debicki tomó el relevo en la quinta y sexta. A esas versiones se añaden Stewart en Spencer y Jeanna de Waal en Diana: The Musical, cuyo montaje teatral llegó a Netflix.

Con información de Variety y The Wrap.

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