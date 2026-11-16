‘Harry Potter’: Nuevo clip del banquete de Hogwarts desata críticas y comparaciones con la película de 2001

Los efectos visuales y las decisiones sobre Hogwarts dividieron opiniones, aunque algunos espectadores celebraron los momentos inéditos entre los profesores.

El nuevo clip de la serie ‘Harry Potter’para HBO provocó críticas y comparaciones con ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, la película dirigida por Chris Columbus en 2001. El avance del banquete de bienvenida nos permitió observar a los protagonistas dentro del Gran Comedor y abrió una discusión sobre las decisiones visuales y narrativas de esta adaptación televisiva. A continuación desglosamos algunos de los puntos más comentados.

El CGI de la comida

El banquete es una representación de la vida cotidiana en Hogwarts; para Harry, sentarse a cenar implica descubrir algo extraordinario. Ahora parte de la discusión provocada por el nuevo clip se concentra en cómo cada adaptación comunica el asombro del niño durante su primera noche en el castillo.

Entre las respuestas a la publicación en X de David Ellison, CEO de Skydance, empresa surgida de la fusión entre Paramount y Warner, TheWrap documentó una crítica abundante hacia el nuevo clip de Harry Potter: “El CGI de 2001 se ve mejor”. Los efectos digitales del nuevo banquete resultan menos convincentes para algunos espectadores que los de una película estrenada hace 25 años.

El momento señalado por el público aborda la aparición mágica de alimentos sobre las mesas de los estudiantes de Hogwarts en el gran comedor. Harry, Ron y Hermione observan con asombro cómo Dumbledore, con un tronido de dedos, hace aparecer innumerables platos de comida y postres frente a sus ojos. El problema es que los efectos visuales del clip no estuvieron a la altura de lo que muchos fans soñaban.

‘Harry Potter y la piedra filosofal’ (Foto: HBO)

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La iluminación

La oscuridad de la imagen y los fondos desenfocados fueron otros puntos cuestionados. Effi Lifshitz, quien publica análisis cinematográficos en X, examinó el fragmento mediante una comparación de planos. Su crítica, recogida por Cosmic Book News a partir de un hilo publicado en la red social, también aborda la organización de los personajes dentro del encuadre.

De acuerdo con su lectura, Columbus utilizaba el banquete para distinguir las reacciones de Harry y Malfoy, además de mostrar al trío protagonista dentro de un mismo espacio. Lifshitz considera que el nuevo fragmento pierde parte de esa claridad narrativa. Por otro lado, otros comentarios apuntan a que el clip tiene una iluminación opaca o que incluso es “el anuncio de una tienda de lámparas”, expresión que abordaremos en otro de los puntos a continuación.

Los estudiantes corean el nombre de Dumbledore

El clip comienza con estudiantes que golpean las mesas y corean el nombre del director. John Lithgow, quien interpreta a Dumbledore, responde con una sonrisa antes de dar paso a la comida. Harry pregunta a Ron si el profesor está un poco loco; su amigo contesta afirmativamente con una expresión coloquial.

La ovación modifica el tono de la escena respecto al banquete cinematográfico de 2001 y convierte al director en el centro de una celebración ruidosa. No todos los fans quedaron convencidos con este detalle que difiere con lo que vimos en la primera película.

El diálogo entre Dumbledore y McGonagall

Otra adición ocurre en la mesa de profesores. Dumbledore bromea con McGonagall, interpretada por Janet McTeer, sobre su satisfacción porque Harry pertenece a Gryffindor. Ella observa el parecido del niño con James Potter y queda sorprendida. Cabe mencionar que el intercambio no forma parte del pasaje original de la novela y permite escuchar algo que Harry no presencia directamente.

Arabella Stanton como Hermione Granger en ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ (Foto: HBO)

Este momento tuvo sus críticos pero también alcanzó respuestas favorables. TheWrap encontró comentarios en YouTube que celebraban la oportunidad de conocer mejor la relación entre los docentes. La escena ofrece una razón para explorar la historia en televisión y dedicar tiempo a relaciones y situaciones que tuvieron menos espacio en las películas.

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La adición de lámparas

Las lámparas sobre las mesas despertaron algunas de las burlas más específicas y Cosmic Book News recogió esta respuesta al hilo de Lifshitz: “En serio parece un anuncio de una tienda de iluminación”. Aunque el medio plantea una sustitución de las velas, la descripción del avance publicada por UPI afirma que son velas en las mesas de estudiantes, salvaguardadas por cubiertas que parecen ser de cristal.

La ausencia de Draconia Malfoy

Draconia Malfoy pertenece a las recientes creaciones de aficionados que imaginan una versión femenina de Draco. El personaje circula en relatos y videos ajenos a la producción oficial, incluidos trabajos generados con inteligencia artificial. Una comunidad dedicada a estas historias reconoce al creador Foyege por un video que ayudó a difundir esta reinterpretación. No pocos comentarios escritos en la publicación del nuevo clip preguntan por ella.

La adaptación tiene confirmado a Lox Pratt como Draco Malfoy, por lo que Draconia no tendrá ningún espacio en esta o en futuras temporadas de la serie.

La primera temporada se estrenará el 25 de diciembre y tendrá ocho episodios. Dominic McLaughlin interpreta a Harry, Alastair Stout a Ron y Arabella Stanton a Hermione.