Pedro Pascal defiende el trabajo humano en el cine frente al auge de la IA tras filmar ‘Behemoth!’

El actor y Tony Gilroy reflexionaron sobre la creación artística y el futuro del cine durante la promoción de su nueva película.

Pedro Pascal defendió el valor del trabajo humano en el cine al compartir su experiencia en ‘Behemoth!’, la película escrita y dirigida por Tony Gilroy. Durante su promoción, ambos abordaron las inquietudes que provoca la IA en las industrias creativas y hablaron sobre aquello que una producción puede ofrecer a quienes participan en ella, además del resultado que disfruta el público.

¿Qué dijo Pedro Pascal sobre el trabajo humano frente a la IA?

Para explicar su postura, Pascal habló de las personas con quienes compartió el rodaje: “La experiencia de filmar esta película definitivamente me inyectó una enorme cantidad de esperanza”, declaró a Vanity Fair. Pascal conectó ese sentimiento con la dedicación de sus compañeros, profesionales cuyo talento y experiencia, según explicó, estuvieron al servicio de un proyecto que despertó un entusiasmo compartido.

El actor también habló del aspecto económico del trabajo: “No estábamos ganando dinero con esta película. Nadie. Así que había esa pureza de amor por el trabajo en cada uno de los departamentos, y eso era increíblemente contagioso”, expresó. Pascal extendió su reflexión a otras películas que había visto ese año y que también defendían lo humano y la narración de historias.

Pedro Pascal en Behemoth! (Foto: IMDb)

Gilroy compartió la preocupación por el lugar de los artistas ante el avance tecnológico, aunque reconoció que desconoce cómo evolucionará la situación: “Creo que la gente quiere seres humanos”, señaló. El director habló del desgaste de la actividad musical en Los Ángeles y relacionó esa experiencia con sus dudas sobre el futuro del cine. También habló sobre “hacer volar” los centros de inteligencia artificial: “No me refiero a hacerlos explotar literalmente. Me refiero a acabar con ellos en las urnas. Vayan a votar y acaben con ellos”.

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¿De qué trata ‘Behemoth!’ y cuándo se estrena?

En ‘Behemoth!’, Pascal interpreta a Alex Serian, un violonchelista que fue un niño prodigio y regresa a Los Ángeles para componer música cinematográfica y retomar sus lazos familiares. La premisa coloca al personaje ante las tareas de trabajar en nuevas composiciones y recuperar cercanía con su familia.

Searchlight anunció el próximo 3 de diciembre como fecha de estreno para ‘Behemoth!’ en salas mexicanas. El reparto incluye a Olivia Wilde, Eva Victor, Margarita Levieva, Hank Azaria y Will Arnett. Gilroy se encargó del guion y la dirección, además de participar en la producción junto con Sanne Wohlenberg y John Gilroy.

Pedro Pascal volverá a Marvel Studios con ‘Avengers: Doomsday’… ¿y a Star Wars?

Tony Gilroy y Pedro Pascal (Foto: Vanity Fair)

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La agenda cinematográfica de Pascal también contempla su regreso como Reed Richards, a quien conocemos mejor como Mister Fantastic, en ‘Avengers: Doomsday’. La ficha oficial de Disney confirma su participación junto con Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, quienes interpretan a Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, miembros de los 4 Fantásticos. El estreno ‘Doomsday’ está programado para el 18 de diciembre. El mismo mes, Pascal será el músico de ‘Behemoth!’ y el científico del universo Marvel.

Respecto a ‘Star Wars’, no hay novedades sobre un regreso de Pascal a la galaxia lejana. ‘The Mandalorian & Grogu’ se estrenó en salas de cine de mayo y alcanzó una recaudación de 345 millones de dólares a nivel mundial. Lucasfilm no ha compartido de manera oficial noticias sobre si hará realidad una cuarta temporada de ‘The Mandalorian’.

La película dirigida por Jon Favreau retoma a Din Djarin y su joven aprendiz en una misión vinculada con la Nueva República. Favreau ha expresado que tiene ideas para continuar sus aventuras, pero nada que Disney pueda respaldar, de momento.