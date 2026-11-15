Pedro Pascal defiende el trabajo humano en el cine frente al auge de la IA tras filmar ‘Behemoth!’

Pedro Pascal defiende el trabajo humano en el cine frente al auge de la IA tras filmar ‘Behemoth!’

El actor y Tony Gilroy reflexionaron sobre la creación artística y el futuro del cine durante la promoción de su nueva película.

Por Sofía Torres el 15 noviembre, 2026

Pedro Pascal defendió el valor del trabajo humano en el cine al compartir su experiencia en ‘Behemoth!’, la película escrita y dirigida por Tony Gilroy. Durante su promoción, ambos abordaron las inquietudes que provoca la IA en las industrias creativas y hablaron sobre aquello que una producción puede ofrecer a quienes participan en ella, además del resultado que disfruta el público.

¿Qué dijo Pedro Pascal sobre el trabajo humano frente a la IA?

Para explicar su postura, Pascal habló de las personas con quienes compartió el rodaje: “La experiencia de filmar esta película definitivamente me inyectó una enorme cantidad de esperanza”, declaró a Vanity Fair. Pascal conectó ese sentimiento con la dedicación de sus compañeros, profesionales cuyo talento y experiencia, según explicó, estuvieron al servicio de un proyecto que despertó un entusiasmo compartido.

El actor también habló del aspecto económico del trabajo: “No estábamos ganando dinero con esta película. Nadie. Así que había esa pureza de amor por el trabajo en cada uno de los departamentos, y eso era increíblemente contagioso”, expresó. Pascal extendió su reflexión a otras películas que había visto ese año y que también defendían lo humano y la narración de historias.

Pedro-Pascal-IA
Pedro Pascal en Behemoth! (Foto: IMDb)

Gilroy compartió la preocupación por el lugar de los artistas ante el avance tecnológico, aunque reconoció que desconoce cómo evolucionará la situación: “Creo que la gente quiere seres humanos”, señaló. El director habló del desgaste de la actividad musical en Los Ángeles y relacionó esa experiencia con sus dudas sobre el futuro del cine. También habló sobre “hacer volar” los centros de inteligencia artificial: “No me refiero a hacerlos explotar literalmente. Me refiero a acabar con ellos en las urnas. Vayan a votar y acaben con ellos”.

No te pierdas: Matt Damon revela cómo Ben Affleck se convirtió en fan de Robert Pattinson

¿De qué trata ‘Behemoth!’ y cuándo se estrena?

En ‘Behemoth!’, Pascal interpreta a Alex Serian, un violonchelista que fue un niño prodigio y regresa a Los Ángeles para componer música cinematográfica y retomar sus lazos familiares. La premisa coloca al personaje ante las tareas de trabajar en nuevas composiciones y recuperar cercanía con su familia.

Searchlight anunció el próximo 3 de diciembre como fecha de estreno para ‘Behemoth!’ en salas mexicanas. El reparto incluye a Olivia Wilde, Eva Victor, Margarita Levieva, Hank Azaria y Will Arnett. Gilroy se encargó del guion y la dirección, además de participar en la producción junto con Sanne Wohlenberg y John Gilroy.

Pedro Pascal volverá a Marvel Studios con ‘Avengers: Doomsday’… ¿y a Star Wars?

Pedro-Pascal-IA
Tony Gilroy y Pedro Pascal (Foto: Vanity Fair)

Entérate: ‘The Chosen’: ¿Por qué los inversionistas que financiaron la serie demandan al estudio?

La agenda cinematográfica de Pascal también contempla su regreso como Reed Richards, a quien conocemos mejor como Mister Fantastic, en ‘Avengers: Doomsday’. La ficha oficial de Disney confirma su participación junto con Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, quienes interpretan a Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, miembros de los 4 Fantásticos. El estreno ‘Doomsday’ está programado para el 18 de diciembre. El mismo mes, Pascal será el músico de ‘Behemoth!’ y el científico del universo Marvel.

Respecto a ‘Star Wars’, no hay novedades sobre un regreso de Pascal a la galaxia lejana. ‘The Mandalorian & Grogu’ se estrenó en salas de cine de mayo y alcanzó una recaudación de 345 millones de dólares a nivel mundial. Lucasfilm no ha compartido de manera oficial noticias sobre si hará realidad una cuarta temporada de ‘The Mandalorian’.

La película dirigida por Jon Favreau retoma a Din Djarin y su joven aprendiz en una misión vinculada con la Nueva República. Favreau ha expresado que tiene ideas para continuar sus aventuras, pero nada que Disney pueda respaldar, de momento.

Imperdibles de la semana

Dustin Hoffman explica por qué fue tan traumático participar en ‘El graduado’

Dustin Hoffman explica por qué fue tan traumático participar en ‘El graduado’

3 noviembre, 2026

Contenido recomendado