¿Doctor Doom es una variante de Tony Stark? Kevin Feige resuelve el mayor misterio de ‘Avengers: Doomsday’

Por fin, después de tanto tiempo, Kevin Feige respondió a una de las preguntas que vienen con el regreso de Robert Downey Jr. a Marvel, ¿qué relación existe entre su nuevo personaje y Tony Stark? En un adelanto del especial de Empire dedicado a Avengers: Doomsday, el presidente de Marvel Studios abordó la elección del actor, mientras los hermanos Russo explicaron qué tipo de amenaza enfrentará el equipo de superhéroes.

¿Doctor Doom es una variante de Tony Stark?

Downey Jr. fue el rostro de Iron Man durante la Saga del Infinito, y el sacrificio de Stark constituyó uno de los momentos centrales de Avengers: Endgame. Su contratación para interpretar al próximo gran enemigo de los Vengadores abrió la posibilidad, entre los seguidores, de que Marvel utilizara el multiverso para darle otra identidad al personaje.

Feige acaba de mandar a volar esa interpretación: “La gente se preguntaba: ‘¿Doom es simplemente una variante de otro personaje? ¿Es esto solo un atajo para traer de vuelta a otro personaje?’. La respuesta es no. Es Victor Von Doom”. Entonces queda claro que el regreso de Downey Jr. corresponde al villano, sin convertirlo en otra versión de Tony Stark.

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Los directores describieron a un enemigo con intereses y heridas propias: “Doom es un personaje gótico”, explicó Joe Russo. “Dice: ‘El infierno responde ante mí’, y no está bromeando”. El cineasta comentó que utiliza magia oscura y está dispuesto a vender su alma para conseguir sus objetivos.

Joe Russo también adelantó una pérdida decisiva en la historia del villano: “Es un padre que ha sufrido un trauma. Ha perdido a un hijo”. De acuerdo con las declaraciones del director, ese daño contribuye al carácter aterrador de la película. “Doom está mucho más impulsado por el ego que Thanos. Thanos creía que estaba al servicio de un bien mayor”, comentó Anthony Russo.

¿Y qué se dice de Steve Rogers?

Feige recurrió a Chris Evans para hablar de por qué un mismo intérprete puede encarnar personajes distintos sin que exista parentesco entre ellos dentro de la ficción. “¿Steve Rogers es una variante de Johnny Storm?”, preguntó. Sus palabras nos remiten a los dos papeles que Evans ha interpretado en adaptaciones de Marvel.

En cuanto a Doomsday, Disney incluye a Evans en el reparto y sí lo identifica como Steve Rogers en las imágenes oficiales de la producción. Una de ellas lo muestra junto a Thor, interpretado por Chris Hemsworth. Por otro lado, Evans sí ha anticipado dificultades para el personaje, pues durante Fan Expo Boston explicó que los Russo suelen someter a Rogers a situaciones físicamente duras porque les interesa mostrar a un héroe que se levanta después de recibir golpes.

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Los superhéroes que veremos en Avengers: Doomsday

La película contará con Anthony Mackie como Sam Wilson, Chris Hemsworth como Thor y Paul Rudd como Scott Lang. También veremos a Florence Pugh como Yelena, Sebastian Stan como Bucky Barnes, David Harbour como Guardián Rojo, Wyatt Russell como U.S. Agent y Hannah John-Kamen como Ghost.

Los Cuatro Fantásticos tendrán mucha presencia con Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm. El reparto también incluye a Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming y Kelsey Grammer, nombres vinculados con las películas de X-Men. A ellos se suman Channing Tatum, Simu Liu, Letitia Wright, Winston Duke y Tenoch Huerta Mejía. Marvel confirmó además el retorno de Hayley Atwell como Peggy Carter.

Se estrena el 18 de diciembre.