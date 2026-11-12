Elijah Wood revela cómo fue volver a interpretar a Frodo en ‘The Hunt for Gollum’ y la reacción del equipo al ver a Gandalf

Después de casi tres décadas desde el rodaje original de ‘El Señor de los Anillos’, Elijah Wood volvió a ponerse en la piel de Frodo Bolsón para ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’, la nueva película dirigida por Andy Serkis. Durante la alfombra roja de la cuarta temporada de ‘Yellowjackets’, el actor compartió cómo fue regresar a la Tierra Media y reveló que la experiencia resultó mucho más emotiva de lo que esperaba, especialmente por la reacción de una nueva generación de trabajadores que crecieron viendo las películas de Peter Jackson.

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¿Cómo fue para Elijah Wood volver a interpretar a Frodo después de 27 años?

En declaraciones a Deadline, Elijah Wood describió su regreso como una experiencia que lo transportó inmediatamente a los años en que participó en la trilogía original, cuyo rodaje comenzó en 1999.

La última vez que Elijah Wood interpretó a Frodo fue en la trilogía de ‘El Hobbit’ (2012-2014) (imagen: IMDb)

“Fue hermoso y surrealista, y dio la sensación de que no había pasado el tiempo”.

Wood explicó que volver a utilizar el vestuario de Frodo y contemplar sus característicos pies de hobbit despertó una memoria muscular que permanecía intacta después de tantos años. Reconocer cada elemento de su apariencia le provocó una sensación difícil de describir, como si las casi tres décadas transcurridas desde su primera experiencia en la Tierra Media hubieran desaparecido de repente.

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El actor ya había manifestado anteriormente su entusiasmo por regresar a la franquicia. En distintas entrevistas, incluso expresó que no le gustaría que otro intérprete asumiera el papel de Frodo mientras él tuviera la posibilidad de continuar interpretándolo.

La inesperada reacción del equipo al ver regresar a Gandalf

Sin embargo, hubo algo que Wood no anticipó durante su regreso al set: descubrir que buena parte del equipo de producción estaba integrada por personas considerablemente más jóvenes, muchas de las cuales habían crecido viendo las películas originales.

“Creo que una de las cosas que no había previsto, quizás porque no somos tan conscientes de nosotros mismos, al haber participado en la creación de todo esto, es que, tantos años después, el equipo está compuesto en gran medida por gente más joven, y todos ellos crecieron viendo estas películas”.

Para el actor, esta diferencia generacional se volvió especialmente evidente cuando Ian McKellen apareció nuevamente caracterizado como Gandalf. Su presencia provocó una reacción de asombro entre los trabajadores, quienes estaban contemplando en persona a uno de los personajes que habían acompañado su infancia.

“Ver a Gandalf entrar en el set fue un momento impresionante para quienes habían crecido viendo esas películas.”

El regreso de los personajes originales tiene un significado distinto para quienes participaron en las primeras películas y para quienes ahora trabajan en una producción que forma parte de sus recuerdos como espectadores, como fans.

¿Qué sabemos sobre ‘The Hunt for Gollum’?

La nueva película explorará acontecimientos anteriores a la misión de Frodo para destruir el Anillo Único, particularmente la búsqueda de Gollum y su relación con los sucesos de ‘The Fellowship of the Ring’.

Ian McKellen y Elijah Wood en ‘El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo’ (imagen: Warner Bros.)

Andy Serkis dirigirá la producción y retomará su interpretación de Gollum, mientras que Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens participan nuevamente como productores.

Además de Wood y McKellen, el reparto incluye a Lee Pace como Thranduil, Jamie Dornan como Aragorn, Anya Taylor-Joy como Seren, Kate Winslet como Marigol y Leo Woodall como Halvard.

Aunque todavía quedan detalles por conocer sobre la participación de Frodo en la historia, las declaraciones de Wood ofrecen una primera mirada a lo que significó reencontrarse con un personaje que marcó su carrera y que continúa formando parte de la memoria cinematográfica de varias generaciones.

‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’ tiene previsto su estreno mundial el 17 de diciembre de 2027.

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