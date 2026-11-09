‘Los Anillos de Poder’: Creadores responden a las duras críticas de los fans y defienden su serie

Patrick McKay y J. D. Payne saben que adaptar a Tolkien implica trabajar ante un público que conoce y aprecia profundamente sus historias, por lo que los señalamientos siempre estarán a la orden del día. Los responsables de Los Anillos de Poder hablaron sobre las críticas que han acompañado a la producción de Prime Video y explicaron cómo las reciben al preparar nuevos episodios.

¿Qué responden los creadores de Los Anillos de Poder a las críticas?

Las primeras dos temporadas provocaron desacuerdos entre espectadores respecto a las decisiones narrativas de la adaptación. Para McKay y Payne, esa recepción solo forma parte del trabajo de producir una serie con personajes y acontecimientos que muchos lectores conocen de primer mano. Ambos han tenido que evaluar las reacciones del público al mismo tiempo que sostienen su historia planeada para cinco temporadas.

McKay explicó a la revista SFX que ignorar por completo a los espectadores sería un error profesional: “Haríamos mal nuestro trabajo si no nos importara en cierta medida lo que la gente piensa de ella”. Sin embargo, también estableció un límite respecto a quién corresponde decidir el rumbo de la producción: “Eso no significa que de repente ellos estén al mando”.

Morfydd Clark como Gaaladriel en Los anillos de poder (Foto: Prime Video)

El guionista aseguró que las observaciones externas acompañan una revisión interna exigente: “Escuchamos lo que dice la gente y queremos que les encante”, afirmó. “Pero somos nuestros críticos más duros y severos. Vamos a aprender de lo que funciona y de lo que no funciona”. En una entrevista de 2022 con Vanity Fair, McKay señaló que la mayor parte de esos guiones estaba escrita antes del estreno inicial. Cuando comenzaron a conocer las opiniones de los espectadores, el equipo ya trabajaba sobre una estructura narrativa avanzada.

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Ahora, McKay afirma que el equipo trabaja con mayor seguridad: “Estamos adquiriendo más confianza en nuestra manera de contar historias y, en la temporada 3, sentimos que la serie ha encontrado su ritmo”. Claro que esa es una valoración de sus propios responsables, y que solo el público podrá contrastar o no con los episodios. También comentó que esta etapa es una buena oportunidad para incorporarse a la historia.

¿De qué trata la temporada 3 de Los Anillos de Poder?

La nueva temporada situará la acción cinco años después de la estrepitosa caída de Eregion, cuando la guerra ha alterado la Tierra Media y los ejércitos de Sauron han extendido sus conquistas. El Anillo Único tendrá, como era de esperarse, un lugar central en el conflicto. En Barad-dûr, Sauron busca el poder necesario para someter a sus enemigos y a esa amenaza se añaden tensiones familiares entre los enanos y disputas políticas que empujan a Númenor hacia una guerra civil. Gandalf, por su parte, actuará en Rhûn frente al avance de la oscuridad.

Prime Video estrenará los primeros cuatro episodios el 11 de noviembre; los capítulos quinto y sexto estarán disponibles el 18 de noviembre; los dos últimos, el día 25. La plataforma confirmó el lanzamiento en más de 240 países y territorios, con las primeras dos temporadas disponibles para quienes quieran retomar los acontecimientos anteriores. Charlie Vickers, Morfydd Clark y Robert Aramayo continúan como Sauron, Galadriel y Elrond. Entre las incorporaciones están Jamie Campbell Bower como Celeborn y Zubin Varla como Khamûl. Daniel Weyman vuelve como Gandalf.

El universo de Tolkien sigue creciendo en cines

Daniel Weyman como Gandalf en Los anillos de poder (Foto: Prime Video)

La televisión tiene su propio calendario, pero las películas también preparan otro viaje por la Tierra Media. Andy Serkis dirige y protagoniza The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, la cual veremos en salas a partir del 17 de diciembre de 2027. La historia explorará la búsqueda de Gollum en el periodo relacionado con el comienzo de La Comunidad del Anillo.

El proyecto contará con Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como Thranduil. Jamie Dornan interpretará a Aragorn; Kate Winslet será Marigol y Leo Woodall encarnará a Halvard. Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens participan en la producción de esta nueva película dirigida por Serkis.

La otra producción anunciada es The Lord of the Rings: Shadow of the Past. Stephen Colbert escribe el guion junto con su hijo, Peter McGee, y Philippa Boyens. El proyecto toma como referencia pasajes de La Comunidad del Anillo que no fueron adaptados en la primera película de Jackson, con la intención de construir una historia compatible con aquella trilogía. Su premisa sitúa a Sam, Merry y Pippin catorce años después de la partida de Frodo; al mismo tiempo, Elanor, hija de Sam, descubre un secreto relacionado con el peligro que amenazó la misión antes de que comenzara.

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