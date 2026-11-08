‘El Señor de los Anillos’: Andy Serkis revela por qué se cansó de explicar cómo dio vida a Gollum

Andy Serkis ha cambiado su manera de responder a quienes cuestionan el trabajo actoral detrás de Gollum, el personaje más famoso de toda su carrera. El intérprete de 62 años habló sobre el desgaste de explicar durante mucho tiempo cómo participó en la creación del personaje de El Señor de los Anillos en la trilogía de Peter Jackson.

¿Por qué Andy Serkis se cansó de explicar su trabajo como Gollum?

En una nueva entrevista con The Times, Serkis revisó la relación entre su carrera y los personajes digitales que ha interpretado para el mundo del cine. Además de Gollum, su trayectoria incluye a Kong en King Kong y a César en la trilogía de El planeta de los simios. Detrás de esas figuras hay actuaciones humanas cuyo reconocimiento todavía enfrenta dificultades de comprensión.

El actor describió el cansancio que le produjo intentar convencer a otras personas: “Esta tecnología es muy malinterpretada. Antes era un defensor ferviente. He hablado durante horas sobre cómo la captura de actuación es actuación y he visto cómo se les perdía la mirada, pero la vida es demasiado corta. Me calmé. Ahora simplemente pienso: ‘¿Lo entiendes? Genial’”. Serkis recordó que antes defendía esta técnica con un fervor casi predicador.

Para explicar su posición, comparó su trabajo con el de John Hurt en El hombre elefante:

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“Interpretaciones como la de Gollum son obra de un actor, del mismo modo que un equipo de especialistas en prótesis creó la apariencia de John Hurt en El hombre elefante. Pero, por alguna razón, para algunas personas es más fácil comprender una actuación detrás de una máscara física que una detrás de una máscara digital”.

La discusión también involucró a Peter Jackson. En mayo, el director expresó que la preocupación por la inteligencia artificial dificulta todavía más el reconocimiento de personajes como Gollum en los premios. Sobre Serkis, señaló: “No es una actuación generada por inteligencia artificial. Es una actuación generada por un ser humano al cien por ciento”.

Andy Serkis dirigirá The Hunt for Gollum

Su siguiente compromiso con el personaje es El Señor de los Anillos: The Hunt for Gollum. Serkis dirige la película y vuelve a interpretar a Gollum/Sméagol. El estreno está programado para el 17 de diciembre de 2027, por lo que este regreso implica tanto recuperar una actuación conocida como conducir una nueva producción dentro del universo cinematográfico de Tolkien.

La historia abordará la búsqueda de Gollum en los años anteriores a La comunidad del anillo; ese periodo permitirá explorar acontecimientos previos al viaje central de la trilogía, con la criatura como objetivo de la persecución. Ian McKellen interpretará nuevamente a Gandalf, Elijah Wood a Frodo y Lee Pace a Thranduil. A ellos se suma Jamie Dornan como Trancos, identidad con la que Aragorn es presentado en la novela. Entre las incorporaciones también están Kate Winslet como Marigol, Leo Woodall como Halvard y Anya Taylor-Joy en el papel de una elfa.

Los anillos de poder estrenará su temporada 3

Andy Serkis como Smeagol en El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (Foto: IMDb)

Antes del regreso cinematográfico de Gollum, la Tierra Media tendrá novedades en televisión, como la tercera temporada de Los anillos de poder en Prime Video el próximo 11 de noviembre. Su calendario contempla cuatro episodios iniciales, dos más el 18 de noviembre y los últimos dos el día 25, es decir, ocho capítulos distribuidos en tres fechas.

La nueva temporada se sitúa cinco años después de la caída de Eregion, cuando Sauron extiende su dominio y trabaja en la creación del Anillo Único con el que pretende someter a sus adversarios. Lindon, Rivendel y Khazad-dûm están entre los lugares que aún resisten, dentro de la Tierra Media desangrada por la guerra y conflictos entre sus propios pueblos.

Charlie Vickers continúa como Sauron, Morfydd Clark como Galadriel y Robert Aramayo como Elrond; también regresan Daniel Weyman como Gandalf, Owain Arthur como Durin IV y Sophia Nomvete como Disa. Entre los nuevos añadidos destacan Jamie Campbell Bower como Celeborn, esposo de Galadriel; Zubin Varla como Khamûl; y Simon Pegg, quien dará voz al Balrog.La serie explora la Segunda Edad, miles de años antes de los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos.

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