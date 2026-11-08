‘Godzilla Minus Zero’ arrasa en salas y casi triplica el debut de ‘Minus One’ en la taquilla norteamericana

Como era de esperarse, Godzilla Minus Zero conquistó el primer lugar de la taquilla norteamericana con un estreno muy superior al de su antecesora hace unos años. La película de Takashi Yamazaki aprovechó el reconocimiento que obtuvo Godzilla Minus One y el interés por disfrutar sus monstruos en pantallas de gran formato.

¿Cómo triunfó Godzilla Minus Zero en taquilla?

El nuevo capítulo tuvo que competir con El gato con sombrero, una adaptación animada respaldada por un personaje ampliamente conocido. Aun con menos complejos a su disposición, Godzilla consiguió una recaudación mayor. La asistencia también favoreció especialmente a las funciones premium, punto central de los ingresos en taquilla.

De acuerdo con la nueva información de Variety, Godzilla Minus Zero obtuvo 31.6 millones de dólares en 3254 complejos de Norteamérica. Godzilla Minus One había debutado con 11.4 millones en 2023, es decir, se observa un aumento cercano al 177%; el estreno casi triplicó al anterior, pero todavía le queda un largo camino para superar el total.

Variety también menciona que este resultado es el mayor debut norteamericano para una película de acción real en un idioma distinto del inglés. Las funciones IMAX aportaron 12.7 millones de dólares, alrededor del 40% de la recaudación regional. Al considerar todos los formatos premium de gran tamaño, incluidos los de Dolby, la participación ascendió al 74%. Ese porcentaje incluye IMAX. A nivel mundial ya cuenta con 63 millones, de acuerdo con Deadline.

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El gato con sombrero, por su parte, debutó con 20 millones de dólares en 4003 complejos. Godzilla la superó por 11.6 millones pese a exhibirse en 749 ubicaciones menos. El desempeño de ambas ayudó a integrar un fin de semana de 114 millones para el conjunto de películas en Norteamérica y ser las más populares del momento.

¿De qué trata Godzilla Minus Zero?

Esta secuela retoma la historia en 1949, dos años después de los acontecimientos de Minus One. Japón intenta recuperar su vida cotidiana tras la guerra y la devastación provocada por el monstruo. La familia Shikishima continúa al frente de la historia, ahora obligada a enfrentar otra calamidad cuando la tranquilidad que había conseguido vuelve a estar amenazada.

La premisa extiende la relación entre la reconstrucción del país y la supervivencia de sus habitantes; la sociedad que apenas ha recuperado cierta paz enfrenta ahora un nuevo peligro. Ese punto de partida mantiene las consecuencias humanas de la destrucción dentro del relato, junto al espectáculo de criaturas gigantes que caracteriza a la franquicia.

Ryūnosuke Kamiki y Minami Hamabe, estrellas de Godzilla Minus Zero (Foto: IMDb)

Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe retoman sus personajes de Koichi Shikishima y Noriko Oishi; Godzilla se regenera y vuelve a combatir a otro monstruo que amenaza al Japón de posguerra. El conflicto hace todavía más grande la escala de la aventura previa sin abandonar a los personajes cuya historia continúa en esta segunda película.

Yamazaki vuelve a asumir la dirección, el guion y los efectos visuales. La producción fue filmada completamente en Japón y es la primera de ese país realizada bajo el programa Filmed for IMAX. Minus One obtuvo 113 millones a escala mundial, además del Oscar a mejores efectos visuales en 2024. Minus Zero ya arrancó con ventaja respecto a su primer fin de semana; su permanencia en cartelera determinará cómo termina la comparación entre ambas.

¿Habrá otra secuela?

Yamazaki ya expresó su interés en continuar en una entrevista con Esquire publicada el pasado 6 de noviembre; ahí dijo que le agradaría realizar una tercera película, pero que antes necesitaría una oferta. Sobre el estado del proyecto, fue directo: “Todavía no hay nada planeado”.

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