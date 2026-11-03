‘The Hunt for Gollum’: Asesor experto en Tolkien asegura que la película cuidará hasta el último detalle de la mitología de los libros

La próxima película de ‘El Señor de los Anillos‘ es uno de los proyectos más esperados, pero ¿qué tanto se apegará a la obra de J.R.R. Tolkien al tratarse de una producción que no se basa directamente un libro del autor? Giuseppe Pezzini, académico de la Universidad de Oxford y principal asesor especializado en Tolkien de ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’, reveló detalles sobre su participación en el proyecto dirigido por Andy Serkis.

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¿Qué tan fiel será ‘The Hunt for Gollum’ a la obra de Tolkien?

En una entrevista realizada durante la celebración del vigésimo aniversario de Tolkien Collector’s Guide, Pezzini explicó que su participación comenzó mucho antes del rodaje. Durante aproximadamente un año y medio, se dedicó a investigar los fundamentos literarios de la historia para ayudar a que las decisiones creativas estuvieran respaldadas por los escritos originales.

Giussepe Pezzini (Imagen: X/@mellon_heads)

“El primer año y medio del trabajo consistió en realizar una investigación. Tuve que investigar sobre la historia.”

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El especialista explicó que los responsables de la producción tenían especial interés en comprender los antecedentes de Gollum, sus orígenes y la comunidad a la que pertenecía. La investigación alcanzó tal extensión que reunió una cantidad de anotaciones, comentarios y referencias comparable con la de un libro completo.

Sin embargo, también reconoció que la película no pretende reproducir literalmente los textos del escritor británico. Desde el comienzo, el equipo creativo le explicó que trabajarían con una adaptación que necesariamente implicaría interpretar y desarrollar elementos de su universo.

Un experto de Oxford supervisó el guion y la mitología

El trabajo de Pezzini tampoco terminó con la investigación inicial. Conforme avanzaba el desarrollo del guion, el académico revisaba distintas versiones y ofrecía observaciones sobre su coherencia con la obra de Tolkien.

“Mientras el guion se desarrollaba, yo lo leía y aportaba observaciones.”

Sus comentarios abordaban aspectos narrativos, literarios y filosóficos. El asesor buscaba identificar conexiones con otros acontecimientos del legendarium y examinar cómo las situaciones de la película podían relacionarse con los grandes temas presentes en los escritos del autor.

Además, según información recogida por Fellowship of Fans, colaboró en cuestiones relacionadas con las lenguas ficticias de la Tierra Media, particularmente el élfico y la Lengua Negra.

Pezzini es profesor de lengua y literatura latina en Oxford, editor especializado en Tolkien para el Journal of Inklings Studies y uno de los fundadores de la Oxford Tolkien Network. Su investigación académica ha explorado especialmente las influencias clásicas y las concepciones literarias y filosóficas del creador de la Tierra Media.

El regreso de Peter Jackson y Andy Serkis a la Tierra Media

‘The Hunt for Gollum’ está dirigida por Andy Serkis, quien también retomará su interpretación de Gollum. Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, responsables fundamentales de las anteriores adaptaciones cinematográficas, participan nuevamente en la producción.

Anya Taylor-Joy es parte del elenco de ‘The Hunt for Gollum’ (WireImage)

El guion reúne a Walsh y Boyens con Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou. La historia explorará acontecimientos anteriores al viaje de Frodo y relacionados con la búsqueda de Gollum, un episodio que las películas originales abordaron de manera limitada.

Entre los integrantes del reparto anunciados se encuentran Ian McKellen, Elijah Wood, Lee Pace, Anya Taylor-Joy, Kate Winslet, Jamie Dornan y Leo Woodall.

Las declaraciones de Pezzini permiten conocer la importancia que la producción ha concedido a la investigación de los textos originales. Aunque sus observaciones no garantizan que cada decisión del guion coincida con las expectativas de los lectores, revelan un esfuerzo por desarrollar una nueva historia cinematográfica sin perder de vista las ideas que dieron forma al universo de Tolkien.

La película tiene previsto su estreno mundial el 17 de diciembre de 2027.

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