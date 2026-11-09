Russell Brand es condenado a 10 años de prisión por violación y agresión sexual

Russell Brand recibió una sentencia de prisión en Londres después del juicio por delitos sexuales cometidos contra cuatro mujeres. El actor y comediante británico escuchó la resolución acompañado por familiares, en una audiencia que también permitió conocer los efectos que las agresiones tuvieron en las víctimas. La sentencia de Russell Brand La audiencia en el […]

Russell Brand recibió una sentencia de prisión en Londres después del juicio por delitos sexuales cometidos contra cuatro mujeres. El actor y comediante británico escuchó la resolución acompañado por familiares, en una audiencia que también permitió conocer los efectos que las agresiones tuvieron en las víctimas.

La sentencia de Russell Brand

La audiencia en el Tribunal de la Corona de Southwark se celebró después de que un jurado declarara culpable al artista. Antes de establecer la pena, el juez escuchó los argumentos de la fiscalía y la defensa, además de los testimonios sobre el daño sufrido por las mujeres. Brand había sostenido su inocencia y asegurado que sus encuentros sexuales fueron consensuados.

El juez Joel Bennathan acaba de imponer una condena de 10 años y seis meses de prisión este lunes 9 de noviembre. El veredicto del jueves anterior había establecido su culpabilidad por un cargo de violación y tres de agresión sexual; los delitos involucraron a cuatro mujeres y ocurrieron entre 2004 y 2009, según confirmó la Fiscalía de la Corona británica.

Russell Brand y Katy Perry en 2010 (Foto: Getty)

El proceso también incluyó absoluciones, pues el jurado lo declaró no culpable de otros dos cargos de violación y uno de tentativa de agresión indecente. Bennathan vinculó su valoración de la conducta del acusado con la posición pública que ocupaba en aquellos años: “Hace unos 20 años, Russell Brand, te estabas haciendo famoso. Eras inteligente y, a los ojos de muchas personas, divertido y carismático. También te habías convertido en un depredador sexual”.

La defensa pidió que se tomaran en cuenta otros aspectos de su vida, tales como las actividades benéficas y el apoyo que Brand había brindado a personas con problemas de alcohol y drogas. También señaló que su antecedente penal previo era una condena por posesión de marihuana de 1995. El actor había permanecido en libertad durante el juicio, pero fue encarcelado después del veredicto; en la audiencia estuvieron su esposa, Laura, y su padre, Ron. De acuerdo con Associated Press, mostró poca emoción al escuchar la sentencia.

Los delitos de Russell Brand

La fiscal Riel Karmy-Jones, argumentó que Brand aprovechó su influencia para conocer mujeres y que ese poder alimentó su creencia de que podía actuar con impunidad. Su exposición situó el abuso de esa posición entre los elementos que debían considerarse al evaluar los delitos. Una de las víctimas fue agredida sexualmente durante una fiesta de cumpleaños en un bar londinense en 2004. Ante el tribunal, describió el desconcierto posterior y la dificultad de ver al comediante celebrado en el ámbito público.

Russell Brand en 2026 (Foto: Reuters)

La mujer declaró detrás de una cortina para proteger su identidad, mientras que las otras víctimas comunicaron sus experiencias mediante declaraciones leídas por la fiscalía. Ese espacio de la audiencia permitió abordar consecuencias que continuaron mucho después de las agresiones, como la angustia y el temor a no ser escuchadas.

La víctima de violación había conocido a Brand detrás del escenario de uno de sus espectáculos en 2009 y el delito ocurrió posteriormente en la vivienda del actor. En su declaración, explicó que sufrió ansiedad, humillación, dificultades para comer y dormir, además de periodos de consumo excesivo de alcohol, además de que tardó años en denunciar.

Otro delito ocurrió en una estación de radio de Londres, en 2004 o 2005, donde Brand besó y tocó sexualmente a una mujer sin su consentimiento. Ella explicó que escuchar su voz en televisión o redes sociales, o ver su imagen, le provocaba sobresaltos. La cuarta víctima relató una agresión durante la grabación de un anuncio en 2009 y aseguró que habló inmediatamente sobre lo sucedido, pero sus superiores lo minimizaron. De acuerdo con su testimonio, el ambiente laboral la hizo sentir obligada a continuar trabajando y guardar silencio, sin darse tiempo para procesar lo ocurrido.