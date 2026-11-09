Nicolas Cage revela por qué sintió alivio cuando cancelaron ‘Spider-Noir’

Nicolas Cage acaba de ofrecer una respuesta inesperada ante el final de una serie protagonizada por él. Tras la cancelación de Spider-Noir en Prime Video, el veterano actor explicó cómo interpreta la conclusión de esta etapa y qué lugar ocupa Ben Reilly entre sus personajes. El proyecto llamó la atención por llevar al héroe arácnido al terreno del relato detectivesco, pero no duró mucho.

¿Por qué cancelaron Spider-Noir?

La producción nos dio una aventura ambientada en Nueva York durante la Gran Depresión, con Cage como un investigador privado obligado a enfrentar su pasado como superhéroe. Su propuesta visual permitía elegir incluso entre una versión a color y otra en blanco y negro. Esa personalidad estética acompañó una temporada de ocho episodios, concebida alrededor de este protagonista bastante apartado del adolescente que solemos identificar con Spider-Man.

Tras el lanzamiento y la emisión de episodios, Prime Video decidió no dar luz verde a una segunda temporada, pero hasta el momento no hay una explicación oficial detallada sobre la razón. De acuerdo con Deadline, la audiencia de Spider-Man había sido buena, aunque no extraordinaria. Quizá no alcanzar una audiencia numerosa fue el momento, pero como se dijo antes, no se reportó una causa explícita.

Nicolas Cage en Spider-Noir (Foto: Prime Video)

Tampoco es que fuera una producción que pasara inadvertida pues, según Nielsen, acumuló 2600 millones de minutos vistos en sus primeras seis semanas y obtuvo 11 nominaciones al Emmy. Por otro lado, Cage aseguró en la Comic Con de Nueva York que rechazó firmar una autorización relacionada con inteligencia artificial. El documento habría permitido utilizar esa tecnología en Spider-Noir, sin embargo, no está probado que su negativa haya determinado el futuro de la serie.

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La cancelación tampoco puso fin a la colaboración entre Amazon y Sony Pictures Television alrededor de personajes de Marvel. Ambas compañías continuarían trabajando en otras historias y ya habrían establecido el siguiente proyecto de esa asociación.

¿Nicolas Cage sintió alivio?

Cuando IGN le preguntó si consideraba que todavía había más historia que explorar con su investigador, respondió que no. Después explicó su preocupación por hacer demasiado larga una interpretación tan particular: “Es una temporada perfecta. Nunca quieres quedarte atrapado repitiendo un personaje y terminar cansando al público”.

Spider-Noir de Prime Video

El actor habló sobre su interpretación como un ejercicio arriesgado, como a caminar sobre una cuerda floja. No expresó rechazo hacia el personaje; en su lugar habló del temor a estirar una experiencia que ya había encontrado una forma satisfactoria: “Cuando no la renovaron, pensé: ‘¡Uf, gracias!’”. También insistió en que su alivio convive con el cariño por lo realizado: “No quería seguir repitiéndolo. No me gusta repetirme. Es perfecta y amo a ese personaje. Amo esa temporada, y siempre estará ahí y siempre se sentirá fresca”. En esa misma respuesta mencionó su siguiente compromiso con True Detective y destacó que su participación abarcaría una temporada.

¿Nicolas Cage volverá en Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Tras asistir a la presentación de Sony Pictures Animation en CinemaCon 2026, se reportó que el material mostrado incluía el regreso de Spider-Man Noir con la voz de Cage. La película animada también incluirá a Spider-Ham, interpretado por John Mulaney, entre los personajes que participarán en la tercera entrega.

Sony Pictures Animation tiene programado el estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse para el 18 de junio de 2027. La sinopsis oficial describe a Miles perseguido por la Sociedad Arácnida de Miguel O’Hara y buscando una ruta de regreso a casa, con su familia en peligro. Bob Persichetti y Justin K. Thompson dirigen la película. El guion quedó a cargo de de Phil Lord, Christopher Miller y David Callaham.

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