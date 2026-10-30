Adiós, Patrick Stewart: Kevin Feige, Ian McKellen, Hugh Jackman y otras estrellas de Marvel reaccionan a la muerte del actor

Las despedidas a Patrick Stewart son prueba de la existencia de un maestro del escenario y a un compañero querido fuera de él. Tras confirmarse su muerte a los 86 años este 29 de octubre, colegas de las películas de X-Men y responsables de Marvel compartieron recuerdos del actor que interpretó a Charles Xavier. Entre ellos se encuentran Hugh Jackman, Ian McKellen y Kevin Feige.

¿Cómo reaccionaron las estrellas de Marvel a la muerte de Patrick Stewart?

Los homenajes abarcan distintas etapas de su trayectoria, como el comienzo de las películas de los mutantes, sus colaboraciones posteriores, las amistades que sobrevivieron a cada rodaje y más. Actores y directores hicieron brillar su trato con los demás tanto como su trabajo frente a la cámara. y los sets de rodaje.

Hugh Jackman publicó en Instagram una despedida acompañada por imágenes de su trabajo juntos: “Hoy perdimos a uno de los grandes del teatro y la pantalla. Y, para mí, a un amigo y un hombre extraordinario. Aprendí muchísimo de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos los días de mi vida”, escribió el intérprete de Wolverine.

Ian McKellen y Patrick Stewart

Kevin Feige recordó su primer encuentro con Stewart durante la producción de X-Men: “Fue un verdadero privilegio conocerlo y trabajar con él. Su legado perdura no solo a través de décadas de trabajo extraordinario, sino también en las muchísimas personas a las que orientó y ayudó a desarrollarse profesionalmente. Lo extrañaremos profundamente”.

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La actriz Famke Janssen, quien interpretó a Jean Grey, lo recordó como una leyenda y agradeció la oportunidad de trabajar con él durante varias décadas. Dafne Keen, su compañera en Logan, respondió al mensaje de Jackman: “Un gigante entre los hombres. Se le extrañará muchísimo”. Ambas actrices compartieron con Stewart momentos distintos de la historia cinematográfica de los mutantes.

James Mangold, director de Logan, también lo despidió también: “Descanse en paz, sir Patrick. Qué vida tan increíble tuvo”, escribió. En el mensaje celebró su actividad en teatro, cine y televisión, además de su amabilidad como colaborador y amigo: “Ya lo extraño”.

Ian McKellen recuerda al amigo detrás de Charles Xavier

La despedida de Ian McKellen comenzó lejos de los poderes mutantes, pues habló de Yorkshire, la región inglesa donde Stewart nació y creció, y de la honestidad con la que expresaba sus pensamientos. A continuación el comunicado completo:

Patrick Stewart y Hugh Jackman

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“Por encima de todo, Patrick se definía por haber nacido y crecido en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra que amó hasta el final. Podías notarlo en su acento y en la franqueza contundente con la que expresaba lo que pensaba y sentía. Los habitantes de Yorkshire no toleran las medias verdades ni que se evadan los asuntos importantes. Siempre expresaba abiertamente sus sentimientos, y eso lo convertía en un hombre en quien se podía confiar, a quien admirar y, en mi caso, amar. Estados Unidos fue su hogar adoptivo, donde conoció a su adorada Sunny, quien lo cuidó tanto en la salud como en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Pero nunca renunció a sus raíces. Y el logro del que más se enorgullecía uno de los actores más respetados y queridos de su generación, a ambos lados del Atlántico, fue su nombramiento como rector honorario de la Universidad de Huddersfield, en Yorkshire. Su última actuación en Avengers: Doomsday todavía está por verse.”

¿Avengers: Doomsday es la última película de Patrick Stewart?

La propia Marvel ya confirmó que Avengers: Doomsday contiene la última interpretación de Stewart en pantalla. El actor retomó a Charles Xavier para la producción dirigida por Anthony y Joe Russo, por lo que todavía tenemos una despedida cinematográfica. Los hermanos Russo agradecieron la oportunidad de trabajar con alguien a quien admiraban. “Hemos tenido la suerte de trabajar con algunos de nuestros héroes de la infancia. Y sir Patrick Stewart siempre será uno de ellos”, escribieron.

Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciembre.