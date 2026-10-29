El nuevo Batman está cerca: James Gunn revela detalles sobre el tipo de actor que está buscando

La próxima gran decisión de DC Studios tiene una identidad secreta y una larga fila de candidatos propuestos por los fans. James Gunn acaba de ofrecer nuevas pistas sobre la elección de su Batman y los criterios que guiarán ese proceso. Sus declaraciones ayudan a entender qué lugar tendrá Bruce Wayne dentro del universo que comparte con Superman.

¿Qué detalles reveló James Gunn sobre el Batman que está buscando?

El tema surgió en un adelanto del podcast The Suicide Squad: Is It Canon?, dedicado a revisar la relación de aquella película con la continuidad actual de DC. Entre las preguntas pendientes, la identidad del siguiente Caballero de la Noche ocupó un espacio especial, pues elegirlo implica pensar tanto en su primera película como en su futuro junto a otros héroes.

Gunn aclaró que el personaje todavía no tiene actor, aunque se encargó de ser muy enfático respecto al hecho de que la elección no está lejos. Eso descarta que exista un nombre confirmado a escondidas, como sugieren algunas teorías. Su prioridad será encontrar al intérprete adecuado, sin exigirle que ya sea una celebridad mundial:

David Corenswet y James Gunn en el set de Superman (Foto: IMDb)

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“Voy a tomar en cuenta a todos. Una de las cosas que me entusiasma es… poder elegir a un Batman que realmente sea el mejor actor para interpretar ese papel. Superman siempre ha sido elegido en función de quién es el mejor actor para el personaje y, por alguna razón, los actores que interpretan a Batman siempre son seleccionados por ser estrellas de cine”.

Gunn incluso se atrevió a decir que consideraría a alguien que hubiera trabajado brevemente con él dentro de DC. Haber interpretado un personaje pequeño en El escuadrón suicida no eliminaría en automático a un candidato: El anfitrión del pódcast también preguntó por otro aspecto crucial: la edad. Gunn indicó que Batman y Superman serán contemporáneos, lo cual debilita las versiones sobre un Bruce Wayne mucho mayor que el héroe de David Corenswet.

El proyecto relacionado con este Batman es The Brave and the Bold, sin embargo, Gunn reconoció en Threads que los planes creativos cambiaron respecto al anuncio de 2023.

Lo que podemos esperar de Man of Tomorrow

El siguiente capítulo cinematográfico de Superman sí tiene una premisa más definida y toda para triunfar en las salas de cine. Man of Tomorrow pondrá a Clark Kent y Lex Luthor frente a Brainiac, una amenaza que exigirá su cooperación. David Corenswet y Nicholas Hoult continuarán en sus respectivos papeles, bajo la dirección de Gunn.

David Corenswet y James Gunn (Foto: Getty)

En las historietas, Brainiac tiene una larga relación con la conquista y la colección de ciudades reducidas de tamaño, lo cual explica por qué representa una amenaza importante para Superman. El estreno está programado para el 9 de julio de 2027. Además, Peter Safran aseguró en una entrevista con IGN que Man of Tomorrow ya se encuentra en posproducción.

Otros proyectos confirmados de DC Studios

La búsqueda de Gunn tampoco sustituye a Robert Pattinson. Su Batman pertenece al mundo desarrollado por Matt Reeves, separado de la continuidad principal del DCU. Safran reiteró que The Batman: Part Two continúa entre los planes para 2028 y rechazó la posibilidad de que la pausa de producción por un asunto personal de Reeves implicara cancelar la secuela.

También para 2028 está prevista Dynamic Duo, una película animada centrada en Dick Grayson y Jason Todd, dos personajes cercanos a Robin. En televisión, Mister Miracle cuenta con ocho episodios escritos por Tom King, además de Josh Hutcherson como Scott Free y Mackenzie Davis como Big Barda. Safran también mencionó avances creativos en la segunda temporada de Creature Commandos, Starfire y My Adventures with Green Lantern.

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