¿De qué trata ‘Portal’, el videojuego que el director de ‘The Backrooms’ podría llevar a la pantalla grande?

Después del éxito de ‘Backrooms’, el joven director Kane Parsons podría estar preparando una nueva adaptación relacionada con los videojuegos. Diversas pistas apuntan a que el cineasta mantiene conversaciones con Valve, compañía responsable de ‘Portal’, uno de los títulos más reconocidos de su catálogo.

También te puede interesar: Tras el éxito de ‘Obsession’ y ‘Backrooms’, YouTube asegura que sus creadores tienen futuro en los Oscar

Aunque todavía no existe una confirmación oficial, sus recientes visitas a las oficinas del estudio y sus declaraciones sobre futuros proyectos han despertado especulaciones sobre una posible película basada en este universo de ciencia ficción, acertijos e inteligencia artificial.

¿De qué trata ‘Portal’ y por qué es tan popular?

Desarrollado por Valve y lanzado originalmente en 2007 como parte de la colección ‘The Orange Box’, ‘Portal’ es un videojuego de lógica en primera persona que combina rompecabezas, ciencia ficción y humor negro.

Screenshot del gameplay de ‘Portal’ (imagen: impulse gamer)

La historia sigue a Chell, una mujer que despierta en las instalaciones de Aperture Science, un misterioso centro de investigación donde debe completar una serie de pruebas utilizando un dispositivo capaz de crear portales entre dos superficies. Esta tecnología permite atravesar paredes, transportar objetos y aprovechar las leyes de la física para resolver desafíos cada vez más complejos. Sin embargo, lo que inicialmente parece un experimento científico termina convirtiéndose en una peligrosa experiencia de supervivencia.

También lee: Director de ‘Backrooms’ ya está pensando en las secuelas: ‘Esto no ha terminado’

Las pruebas son supervisadas por GLaDOS, una inteligencia artificial que promete recompensar a Chell con un pastel si completa los desafíos. Conforme avanza la historia, sus comentarios se vuelven más amenazantes y la protagonista descubre los secretos de las instalaciones. El videojuego recibió elogios por su originalidad, narrativa y mecánicas. Su popularidad permitió el lanzamiento de ‘Portal 2’ en 2011, que amplió la historia y añadió nuevas posibilidades a su sistema de juego.

Las pistas que relacionan a Kane Parsons con Valve

Según Polygon, Kane Parsons ha reconocido públicamente su admiración por los videojuegos de Valve. Durante una entrevista con The New York Times en mayo de 2026, incluso aseguró que dirigir una película de ‘Portal’ sería su “sueño”.

Kane Parsons (Fotografía: Jason Armond / Los Angeles Times)

El cineasta también ha mencionado que estos videojuegos influyeron en la estética de ‘Backrooms’, particularmente en sus escenarios estériles y espacios aparentemente interminables. Las especulaciones aumentaron después de que Parsons visitara las oficinas de Valve en junio y septiembre de este año. Además, compartió una fotografía relacionada con el logotipo de la compañía.

En una entrevista difundida por el periodista Kyle Buchanan, Parsons reveló que trabaja en tres proyectos soñados, aunque evitó identificarlos. Al bromear sobre las consecuencias de revelar demasiada información, comentó: “Me van a atrapar con sus láseres espaciales”. El director apareció durante esa conversación utilizando una sudadera de Valve, otro detalle que llamó la atención de sus seguidores.

¿Qué pasará con la película de ‘Portal’ que preparaba J.J. Abrams?

La posibilidad de una adaptación cinematográfica de ‘Portal’ no es completamente nueva. J.J. Abrams llevaba años desarrollando una película basada en el videojuego y, en 2021, aseguró que el proyecto continuaba avanzando para Warner Bros.

‘Portal’ (imagen: Valve)

Desde entonces no se han anunciado novedades importantes, por lo que se desconoce si aquella producción sigue activa. Polygon señala que posibles acuerdos contractuales podrían complicar una colaboración entre Parsons y Valve.

Además, el director tiene pendiente una secuela de ‘Backrooms’ para A24 y ha expresado su intención de continuar explorando ese universo hasta concluir su historia. Por ahora, no se ha confirmado que alguno de sus tres proyectos esté relacionado con ‘Portal’. Sin embargo, su interés declarado en el videojuego y sus acercamientos con Valve mantienen abierta la posibilidad de que Chell y GLaDOS lleguen a la pantalla grande bajo su dirección.

No te vayas sin leer: ¿Por qué ‘Backrooms’ conecta con tanta gente? Académicos creen que refleja una de las mayores angustias de nuestra época