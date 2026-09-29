Tras el éxito de ‘Obsession’ y ‘Backrooms’, YouTube asegura que sus creadores tienen futuro en los Oscar

Un ejectuvo de YouTube aseguró que la industria les temía por desconocimiento de su modelo

‘Obsession’ y ‘Backrooms’ ya no son solo dos éxitos recientes del terror: ahora también son el ejemplo del poder que los creadores formados en internet pueden tener dentro de la industria cinematográfica. Durante su participación en Iberseries & Platino Industria, en Madrid, Pedro Pina, vicepresidente de YouTube para Europa, Medio Oriente y África, habló del impacto cultural de la plataforma y señaló que los casos de Curry Barker y Kane Parsons podrían repetirse en los próximos años, incluso dentro de premios como los Oscar y los Emmy.

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¿Qué dijo YouTube sobre el futuro de sus creadores en Hollywood?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Pedro Pina participó en la sexta edición de Iberseries & Platino Industria con una conferencia titulada “YouTube: The Strategic Ally of the Audiovisual System”. Ahí defendió el papel de la plataforma como un espacio capaz de formar creadores con influencia real en la cultura y en el negocio audiovisual.

Pina dijo:

Inde Navarrette en ‘Obsesión’ (imagen: Universal)

“Podemos ver que los creadores están definiendo y moldeando la cultura. Como resultado, el impacto cultural que tenemos es fenomenal.”

El ejecutivo también mencionó directamente los casos de ‘Obsession’ y ‘Backrooms’, dos películas de terror impulsadas por creadores de la Gen Z que ya habían construido una audiencia desde YouTube antes de dar el salto al cine.

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“También se observa un gran impacto desde la perspectiva cinematográfica. [Los creadores de] Obsession y Backrooms, como saben, eran YouTubers que decidieron incursionar en el ámbito de la taquilla… y cosecharon un éxito enorme este año. Cabe esperar que veamos cada vez más ejemplos de este tipo en los premios Emmy y Óscar en los próximos años”.

La declaración llega en un momento clave para ‘Obsession’, que además de su desempeño en taquilla ya cuenta con una campaña de premios impulsada por Focus Features, con Inde Navarrette en la carrera de Mejor Actriz y Curry Barker promovido en categorías como dirección, guion original y edición.

‘Obsession’ y ‘Backrooms’, del video viral a la taquilla

El reporte de The Hollywood Reporter presenta a ‘Obsession’, dirigida por Curry Barker, y ‘Backrooms’, de Kane Parsons, como dos ejemplos de una tendencia que Hollywood ya no puede ignorar. Ambas películas surgieron de creativos vinculados al mundo digital y terminaron convertidas en fenómenos comerciales dentro del terror.

En el caso de ‘Obsession’, la película pasó de ser una producción de bajo presupuesto a convertirse en uno de los mayores casos de éxito del género en 2026. La cinta, protagonizada por Inde Navarrette y Michael Johnston, también destacó el lugar actual de los creadores de internet en el cine tradicional, especialmente después de romper récords de taquilla y entrar en la discusión de premios.

‘Backrooms’ siguió una ruta distinta, pero igual de significativa. La película de Kane Parsons parte de un imaginario nacido en internet y llegó a salas con fuerza suficiente para reforzar una idea: los relatos que se vuelven virales en plataformas digitales pueden transformarse en propiedades cinematográficas capaces de competir con estrenos de estudio.

YouTube quiere ser aliado, no amenaza

Pina también reconoció que parte de la distancia entre YouTube y la industria tradicional se debe a que la plataforma no explicó bien su modelo durante años. El ejecutivo aceptó que muchas compañías no entendían cómo funcionaba el sistema de monetización, protección de contenidos y alcance de audiencias.

Chiwetel Ejiofor en ‘Backrooms’ (imagen: A24)

“Lamentablemente, la mayoría de las personas del sector no lo entienden del todo, y eso es culpa nuestra al cien por cien. Nunca dedicamos suficiente tiempo a explicar al sector cómo trabajamos y cómo se puede monetizar.”

Según Pina, ese desconocimiento generó miedo hacia la plataforma. Sin embargo, YouTube ha buscado cambiar esa percepción en los últimos tres años, presentándose como un socio estratégico para productores, estudios y compañías audiovisuales.

“Hasta cierto punto, muchas personas sentían temor hacia YouTube. Ese miedo se debía principalmente a que no comprendían cómo funciona la plataforma, cómo proteger su contenido, cómo llegar a nuevas audiencias y por qué resulta eficaz para la monetización.”

El éxito de ‘Obsession’ y ‘Backrooms’ fortalece ese argumento. Para YouTube, se trata de demostrar que esos creadores pueden dar el salto a industrias históricamente cerradas. Si la predicción de Pina se cumple, los próximos años podrían traer más casos de cineastas nacidos en la plataforma compitiendo no solo por taquilla, sino también por premios.

Con información de The Hollywood Reporter.

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