‘You Can See Everything’: El documental sobre Elizabeth Holmes, condenada por fraude, alcanza los 80 millones de dólares en taquilla

You Can See Everything mantiene una asistencia destacada en los cines norteamericanos y ya se encuentra entre los documentales de mayor recaudación en ese mercado. La película de Nathan Fielder y Lance Oppenheim, centrada en Elizabeth Holmes, continúa atrayendo espectadores semanas después de su estreno. Para A24 representa uno de los resultados comerciales más importantes de su catálogo reciente.

¿Cómo triunfó You Can See Everything en taquilla?

El documental consiguió mantener la atención incluso después de su presentación sorpresa en el Festival de Telluride. Su viaje comercial se ha beneficiado de las recomendaciones del público y de una recepción crítica favorable, así como su temática, claro. La duración, cercana a las tres horas, tampoco impidió que la película conservara una presencia sólida en cartelera durante sus primeras semanas.

En su cuarto fin de semana, You Can See Everything obtuvo 8.8 millones y su total mundial alcanzó 80 millones en cines de Norteamérica; cabe mencionar que el despliegue internacional está previsto de manera escalonada a partir de finales de noviembre. El resultado la coloca como el segundo documental no musical más taquillero de la historia en ese mercado; dejó atrás los 77 millones de La marcha de los pingüinos.

You Can See Everything (Foto: A24)

Paul Dergarabedian, responsable de tendencias de mercado de Rentrak, destacó lo inusual del fenómeno: “You Can See Everything realmente ha roto las reglas de cómo puede funcionar un documental en taquilla”. En las listas de A24, la producción ocupa ya el tercer lugar entre sus estrenos norteamericanos más taquilleros, detrás de Backrooms: Sin Salida y Marty Supremo.

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¿Qué delito cometió Elizabeth Holmes y de qué trata el documental?

Elizabeth Holmes fundó Theranos, empresa que prometía realizar numerosos análisis médicos con pequeñas muestras de sangre. De acuerdo con las pruebas descritas por el Departamento de Justicia estadounidense, ella sabía que su dispositivo no ofrecía los resultados fiables que anunciaba; pese a ello, presentó información falsa a inversionistas sobre la tecnología y la situación financiera de la compañía.

A principios de 2022, un jurado la declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a inversionistas y tres cargos de fraude electrónico contra inversionistas individuales. El 18 de noviembre de ese año recibió una sentencia de 135 meses de prisión, es decir, a 11 años y tres meses. El mismo jurado la absolvió de la conspiración para defraudar a pacientes y de tres cargos vinculados con pacientes individuales; la condena se sustentó en los delitos relacionados con inversionistas.

You Can See Everything comienza cuando Holmes se prepara para ingresar en prisión y permite observar su vida familiar antes del encarcelamiento. Fielder y Oppenheim desarrollaron el proyecto durante aproximadamente tres años y el material incluye interacciones con ella y con su pareja, Billy Evans, para examinar cómo explica su historia y presenta su vida ante las cámaras.

You Can See Everything (Foto: A24)

El caso ya había sido abordado en The Dropout, serie protagonizada por Amanda Seyfried, y en The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, documental de Alex Gibney. La nueva película ofrece el contacto con Holmes en una etapa cercana al cumplimiento de su sentencia. En México se estrenará el próximo 26 de noviembre de 2026 con el título Puedes verlo todo.

Las películas más costosas y taquilleras de A24

El presupuesto de You Can See Everything es de siete millones de dólares, muy inferior al de varias producciones recientes de A24. Backrooms: Sin Salida se mantiene hasta arriba como uno de los mayores éxitos comerciales del estudio con 400 millones de dólares recaudados a nivel mundial frente a un presupuesto de diez millones.

En el extremo de los presupuestos mayores está Marty Supremo, con un costo de producción de 70 millones de dólares. Antes, Guerra civil había representado una inversión de unos 50 millones, sin incluir promoción. Pero la que realmente sacudió las arcas del estudio es Elden Ring, adaptación dirigida por Alex Garland y protagonizada por Kit Connor con un costo de 200 millones. Su producción ya terminó y se estrena en salas el 3 de marzo de 2028.

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