Christopher Nolan lanza una advertencia a Hollywood sobre el peligro de entrenar IA con películas

Christopher Nolan pidió a los estudios de Hollywood asumir una mayor responsabilidad en la protección de las películas frente al uso de inteligencia artificial. El director de La Odisea abordó el tema como presidente del Sindicato de Directores de Estados Unidos, mejor conocido como DGA, y explicó por qué considera necesario que las compañías actúen para defender el trabajo de los creadores.

¿Cuál es la advertencia de Christopher Nolan?

Durante su participación en el podcast Hollywood Insiders, Nolan habló sobre las responsabilidades que acompañan al desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas. Su preocupación incluye la manera en que las empresas describen estos sistemas y las consecuencias que su uso puede tener para la industria. También examinó qué pueden hacer los directores y qué acciones corresponden a quienes poseen los derechos de las películas.

“La IA es un término demasiado amplio. Describe demasiadas cosas y las empresas lo están utilizando para eximirse de responsabilidad”, afirmó. El cineasta cuestionó que se presente esta tecnología como una fuerza autónoma, capaz de actuar por su cuenta, cuando detrás de su desarrollo y explotación existen decisiones empresariales que deben tener responsables identificables.

La Odisea de Christopher Nolan (Foto: IMDb)

Para ilustrarlo, Nolan recurrió a Frankenstein, pues considera que algunas compañías presentan la IA como una criatura incontrolable que podría alterar el mundo: “En cierto modo, quieren presentarla como un monstruo de Frankenstein que puede salirse de control y cambiar el mundo sin que ellos tengan que asumir ninguna responsabilidad por ello. Tenemos que oponernos firmemente a eso”.

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En cuanto a las películas, explicó que la mayoría de los integrantes del sindicato no posee los derechos de autor de las obras en las que participa. Por esa razón, el DGA está presionando a los estudios para que defiendan esos derechos; Nolan sitúa en esas compañías una responsabilidad que los directores, por sí solos, generalmente no pueden asumir.

La Odisea incorpora una advertencia relacionada con ese problema: “Me alegró mucho ver que el texto legal al final de La Odisea, por primera vez, contiene un mensaje que dice que esta película no puede incorporarse ni utilizarse como datos de entrenamiento”, expresó. Nolan celebró que la producción incluyera una prohibición explícita sobre ese uso del material. El director también cuestionó las defensas basadas en el uso justo y manifestó su opinión de que a largo plazo no se sostendrían ante los tribunales. Además, recordó que los ingresos y pagos residuales de los cineastas dependen de cómo se explotan económicamente los derechos de sus obras.

Christopher Nolan en el set de La Odisea (Foto: IMDb)

El éxito de La Odisea en taquilla

La película se echó al bolsillo 1.8 mil millones de dólares mundiales. La película se convirtió en la más taquillera de la carrera de Nolan y del propio estudio, así como el mayor éxito mundial con clasificación R y el título de mayor recaudación para IMAX. Son resultados que la compañía destacó al anunciar nuevas funciones. Sin tiempo que perder, el estudio ya programó un reestreno para el 11 de diciembre en más de mil pantallas de Estados Unidos y Canadá; la exhibición incluirá formatos convencionales, IMAX e IMAX de 70 milímetros.

Matt Damon está a la cabeza del reparto que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron. Nolan escribió y dirigió la película, además de producirla con Emma Thomas mediante Syncopy. La producción utilizó tecnología cinematográfica IMAX y contó con Hoyte van Hoytema en fotografía y Ludwig Göransson en la música.

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