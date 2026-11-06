Matt Damon explica por qué rechazó Ted y la oportunidad familiar que perdió

Matt Damon todavía recuerda el guion de Ted como una lectura que lo hizo reír de una manera totalmente inesperada. Sin embargo, dejó pasar la comedia de Seth MacFarlane, y John Bennett terminó en manos de Mark Wahlberg. Ahora, al recordar aquella decisión durante una nueva entrevista con GQ, el actor admite que también renunció a una oportunidad personal que valora de otra forma con el paso del tiempo.

¿Por qué Matt Damon rechazó Ted?

Para el medio citado, Damon habló de los papeles que no interpretó y de las dudas que pueden complicar una decisión profesional. Ted acaparó un lugar especial en ese repaso a su vida porque su reacción inicial había sido muy entusiasta. El material le gustó tanto que quiso compartir algunas escenas con sus amigos antes de decidir si aceptaba.

“No quiero vivir con el arrepentimiento, pero puedo decirte que rechacé Ted, y nunca me había pasado reírme tanto leyendo un guion”, contó. Incluso llevó el texto a una cena para leer fragmentos en voz alta. El problema vino poco después, cuando empezó a preguntarse si el personaje más atractivo de la película era el oso y no el hombre que lo acompañaba.

Mark Wahlberg en Ted (Foto: IMDb)

“Le di demasiadas vueltas y terminé convenciéndome de no hacerlo”, explicó. Damon habría interpretado a John, el amigo del oso malhablado, en la comedia estrenada en 2012, pero con el tiempo, su reflexión sobre ese rechazo dejó de concentrarse únicamente en el papel o en el resultado de la película. “Y como se filmó en Boston, habría sido una oportunidad de estar en casa; mi padre ya falleció, y miro atrás y pienso: hombre, habrían sido seis meses de vuelta [en casa]”, expresó. Su padre, Kent Damon, murió en 2017.

No te pierdas: Directora de ‘Mi vida sin mí’ habla sobre Elon Musk y asegura que su influencia en nuestras vidas es una pesadilla

Eso no significa que cuestione la elección de Wahlberg. Damon considera que el papel quedó en las manos correctas y elogió tanto su actuación como la película: “Yo no la habría hecho mejor”.

Avatar, el otro rechazo de Matt Damon

Otra historia relacionada con las oportunidades que Damon dejó pasar es Avatar. El actor contó durante años que James Cameron le había propuesto protagonizarla y recibir un porcentaje de sus ingresos. Según su versión, sus compromisos con la saga Bourne le impidieron aceptar, pues no le atraía abandonar una producción que todavía requería trabajo y con cuyo equipo tenía obligaciones.

Sin embargo, Cameron cuestionó esa versión en diciembre de 2025, cuando sostuvo que hablaron sobre la posibilidad de trabajar juntos, pero que no hubo una oferta formal del personaje ni un acuerdo económico. Explicó que el conflicto de agenda detuvo el acercamiento antes de discutir esos detalles, y negó que hubiera prometido a Damon el diez por ciento de la recaudación.

De cuando Hollywood dejó de llamarlo

Mark Wahlberg en Ted (Foto: IMDb)

Damon también recordó que no siempre tuvo abundancia de ofertas. Antes del estreno de Identidad desconocida, atravesó una etapa difícil después de Leyendas de vida y All the Pretty Horses. Ambas películas tuvieron resultados comerciales decepcionantes y en la segunda hubo desacuerdos entre el estudio y el director Billy Bob Thornton sobre cómo debía quedar la obra.

Las consecuencias se sintieron cuando las propuestas de trabajo dejaron de fluir. “Hubo un periodo en el que el teléfono simplemente no sonaba”, recordó. El estreno de Identidad desconocida cambió la situación gracias a su éxito comercial: “No es personal. Son negocios”, concluyó.

Su triunfo con La Odisea de Christopher Nolan

El panorama de 2026 es muy diferente. Damon protagonizó La Odisea como Odiseo, el rey de Ítaca que intenta volver a casa después de la guerra de Troya. La película recaudó 1.8 mil millones de dólares y también superó un récord interno de Universal. El estudio anunció que, al rebasar los 1.67 mil millones de dólares, había desplazado a Mundo Jurásico como su mayor éxito mundial.

Entérate: BTS cerrará 2026 con funciones especiales de ‘ARIRANG’ en cines de más de 80 países