Directora de ‘Mi vida sin mí’ habla sobre Elon Musk y asegura que su influencia en nuestras vidas es una pesadilla

La cineasta cree que la vida del magnate parece una novela de Charles Dickens

Isabel Coixet, directora de ‘Mi vida sin mí’, habló sobre Elon Musk después de ver ‘Musk’, el documental de casi cuatro horas dirigido por Alex Gibney que examina el poder empresarial, tecnológico y político del magnate. La cineasta española aseguró que quedó abrumada por la historia del empresario y comparó su trayectoria con una novela de Charles Dickens, aunque señaló que lo verdaderamente inquietante es hasta qué punto las decisiones de Musk terminan afectando la vida de millones de personas.

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¿Qué dijo Isabel Coixet sobre Elon Musk?

En una entrevista con ABC a propósito del estreno de su serie ‘Alguien tendría que prohibir los domingos por la tarde’, Coixet contó que ‘Musk’ había sido la última película que vio y explicó que la experiencia la llevó a pensar en lo extraordinaria que resulta la vida del dueño de Tesla, SpaceX y X.

‘Musk’ (imagen: Festival de Cine de Venecia)

Para la directora, su trayectoria posee características propias de una obra de ficción y consideró que Dickens habría encontrado suficiente material para convertirla en una gran novela. Sin embargo, su reflexión no se quedó en lo excéntrico o novelesco de la personalidad de Musk.

“la vida de este hombre está marcando las nuestras, que es lo que me parece pesadillesco”

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Coixet describió el documental como una experiencia abrumadora precisamente porque los acontecimientos que presenta no pertenecen a una ficción, sino a una realidad en la que Musk ha acumulado una enorme influencia económica, tecnológica y política.

‘Musk’ examina el enorme poder acumulado por el empresario

El documental de Gibney fue realizado durante varios años y creció considerablemente conforme Musk adquirió mayor protagonismo en la política estadounidense. La película aborda su ascenso empresarial, Tesla, SpaceX, Starlink, X, inteligencia artificial y su cercanía con Donald Trump, además de su participación en DOGE.

También incluye testimonios de familiares, antiguos colaboradores y exparejas, entre ellos Justine Wilson y Ashley St. Clair, quienes han relatado experiencias personales conflictivas con el empresario.

Gibney ha planteado que uno de los principales objetivos de la producción es examinar qué ocurre cuando una sola persona acumula una cantidad extraordinaria de poder sin haber sido elegida para ejercerlo. Musk, por su parte, ha rechazado el documental, lo ha descrito como un trabajo hecho para atacarlo y su equipo legal incluso ha advertido sobre posibles acciones judiciales.

Isabel Coixet defiende el cine como herramienta para entender la realidad

Póster de ‘Alguien debería prohibir los domingos por la tarde’ (imagen: IMDb)

Las declaraciones de Coixet surgieron dentro de una conversación más amplia sobre el poder de las películas para explorar el presente. La cineasta considera que, pese a los cambios y problemas que atraviesa la industria, el cine conserva la capacidad de hacer pensar, enseñar y confrontar al público con acontecimientos históricos y sociales.

Ese planteamiento conecta directamente con su reacción ante ‘Musk’. Para Coixet, la película de Gibney muestra cómo una vida que podría parecer inventada termina teniendo efectos concretos sobre la sociedad.

La directora se encuentra actualmente promocionando ‘Alguien tendría que prohibir los domingos por la tarde’, una serie inspirada parcialmente en las experiencias que no pudo vivir durante su juventud en París y en su relación personal con el cine, la amistad y la nostalgia.

Con información de ABC.

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