‘Star Wars’: Elon Musk y seguidores de Donald Trump convierten a Anakin Skywalker en un nuevo símbolo del movimiento MAGA

Anakin Skywalker, uno de los personajes más reconocidos de ‘Star Wars‘, se ha convertido en una inesperada figura de identificación política para algunos seguidores del presidente estadounidense Donald Trump. Desde publicaciones de Elon Musk hasta mensajes difundidos por personas cercanas a la administración republicana, el protagonista de las precuelas creadas por George Lucas aparece cada vez más en contenidos vinculados al movimiento MAGA (Make America Great Again).

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La tendencia utiliza su enfrentamiento con el Consejo Jedi para representar el descontento de ciertos jóvenes conservadores con las instituciones y las generaciones anteriores, aunque deja de lado algunos de los aspectos más oscuros de su transformación en Darth Vader.

¿Por qué Anakin Skywalker se convirtió en un símbolo del movimiento MAGA?

Durante octubre comenzó a popularizarse en redes sociales una tendencia conocida como Anakin-maxxing, en la que usuarios conservadores reinterpretan la historia del personaje como una representación de sus propias frustraciones.

Hayden Christensen como Anakin en ‘La Venganza de los Sith’ (imagen: Lucasfilm)

En las precuelas de ‘Star Wars’, Anakin desarrolla un profundo resentimiento hacia el Consejo Jedi, especialmente después de que sus integrantes se niegan a concederle el rango de Maestro Jedi, a pesar de reconocer sus extraordinarias habilidades.

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Algunos seguidores del movimiento MAGA establecen paralelismos entre ese conflicto y los obstáculos que consideran impuestos por las instituciones tradicionales. Los memes relacionados con esta tendencia incluyen referencias a las deudas estudiantiles, la pandemia de COVID-19, la pérdida de empleos por la inteligencia artificial, la inmigración y las políticas de diversidad.

El comentarista conservador Kangmin Lee describió a Anakin como una representación de jóvenes que crecieron confiando en las instituciones, pero terminaron decepcionados al descubrir que no funcionaban como esperaban.

Elon Musk y figuras cercanas a Donald Trump se suman a la tendencia

Uno de los ejemplos más destacados fue protagonizado por Elon Musk, quien compartió en X una imagen que imaginaba un desenlace alternativo de ‘Star Wars‘, con Anakin gobernando el Imperio Galáctico junto a su familia.

El empresario acompañó la publicación con el mensaje: “Esto es lo que nos robaron”, una expresión utilizada en comunidades conservadoras de internet para manifestar nostalgia por un pasado o futuro idealizado.

La tendencia también alcanzó a personas vinculadas con el gobierno estadounidense. Katie Miller, esposa de Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, publicó una fotografía de Halloween disfrazada de Padmé Amidala, acompañada de la frase: “Encuentra al Anakin en tu vida.”

Incluso el Departamento de Educación de Estados Unidos compartió una imagen de Anakin y Padmé con los mensajes “Hay magia en el aprendizaje” y “Hagamos que la educación vuelva a ser grandiosa”, adaptando el conocido eslogan político de Trump.

La contradicción entre el mensaje de George Lucas y la interpretación conservadora

La apropiación del personaje presenta una contradicción con la historia original. Aunque Anakin experimenta frustración, manipulación y conflictos con las autoridades Jedi, su trayectoria culmina con su transformación en Darth Vader, uno de los principales responsables de imponer el régimen autoritario del Imperio Galáctico.

(imagen: X/@elonmusk)

Bajo las órdenes del emperador Palpatine, Vader participa en la persecución de los Jedi y comete asesinatos, incluida la matanza de niños durante la caída de la República. George Lucas ha explicado que las precuelas buscaban desarrollar las circunstancias que llevaron a Anakin hacia el lado oscuro y despertar cierta empatía por el personaje, sin presentar sus acciones como justificables.

Un ejemplo particularmente polémico de esta reinterpretación proviene de Joel Webbon, pastor cristiano nacionalista y presidente de Right Response Ministries, quien criticó duramente los valores de ‘Star Wars‘ y aseguró que los jóvenes cristianos conservadores están comenzando a identificar a Darth Vader como el verdadero héroe de la historia.

En un video difundido por Right Wing Watch, Webbon calificó el mensaje de la franquicia como “basura progre de la generación del baby boom” y lo describió como “afeminada” y “homosexual”. Según el pastor, algunos jóvenes cristianos heterosexuales están rechazando el mensaje de la saga y llegando a una conclusión completamente opuesta a la planteada por George Lucas: “El malo es, en realidad, el bueno.”

El fenómeno refleja cómo una misma historia puede adquirir significados políticos diferentes según los elementos que sus seguidores deciden destacar.

Fuente.

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