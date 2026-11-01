Hayden Christensen revela que un ladrón lo reconoció mientras robaba su casa y él terminó regalándole ropa y zapatos

El actor de Anakin sorprendió a sus seguidores en la L.A. Comic Con 2026

Hayden Christensen, actor que siempre será recordado por su papel de Anakin Skywalker / Darth Vader en la saga ‘Star Wars‘, compartió una insólita experiencia que vivió cuando un desconocido entró a robar a su casa. Durante su participación en la L.A. Comic Con 2026, el actor canadiense recordó cómo sorprendió al intruso llevándose sus pertenencias, pero la situación tomó un rumbo inesperado cuando el hombre lo reconoció y comenzó a disculparse.

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Lejos de terminar en un enfrentamiento de espadas láser, el encuentro concluyó con Christensen regalándole ropa y zapatos, además de ofrecerse a ayudarlo a regresar a su hogar.

¿Qué ocurrió cuando Hayden Christensen descubrió a un ladrón en su casa?

Durante el encuentro con sus seguidores, celebrado el 30 de octubre, Christensen fue cuestionado sobre la experiencia más extraña que había tenido con alguien que lo reconociera, así que el actor respondió contando un incidente ocurrido años atrás, mientras se encontraba en su vivienda esperando la llegada de un amigo.

Hayden Christensen como Anakin en ‘La Venganza de los Sith’ (imagen: IMDb)

En aquel momento estaba hablando por teléfono cuando escuchó que alguien abría la puerta y subía las escaleras. Convencido de que se trataba de su amigo, no le dio demasiada importancia. Incluso llegó a cruzarse con el desconocido alrededor de una chimenea antes de regresar a su llamada.

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Sin embargo, cuando finalmente decidió acercarse para sorprender a su supuesto visitante, descubrió que era un extraño cargando varios objetos de su propiedad.

“Yo reaccioné pensando: ‘¿Será el repartidor?’. Miro y digo: ‘¡Pero si son todas mis cosas!’”

El intruso reconoció inmediatamente a Christensen y comenzó a pedirle disculpas mientras le devolvía sus pertenencias. También le explicó que atravesaba dificultades económicas y que intentaba reunir dinero para comprar un boleto que le permitiera regresar a casa.

El inesperado gesto del actor con el hombre que intentó robarle

En lugar de limitarse a recuperar sus objetos, Christensen decidió escuchar la explicación del desconocido. Cuando este le contó que necesitaba dinero para viajar, el intérprete le ofreció regresar al día siguiente para llevarlo a la estación de tren y pagarle el boleto. El hombre también aseguró que tenía dificultades para conseguir trabajo porque carecía de ropa adecuada. Ante esta situación, Christensen lo acompañó al piso superior de la vivienda y le regaló algunas prendas y un par de zapatos.

Aunque el intruso nunca regresó para aceptar la ayuda con el transporte, el actor recordó la experiencia con humor y aprovechó para lanzar una advertencia durante el panel:

“Por favor, no intenten robar en mi casa otra vez. Tengo unas cámaras de seguridad excelentes.”

Hayden Christensen y George Lucas en el set de ‘La Venganza de los Sith’ (imagen: IMDb)

Hayden Christensen también habló de su regreso a Star Wars y su vida familiar

Además de compartir aquella anécdota, Christensen reflexionó sobre su trayectoria como Anakin Skywalker y su regreso a la franquicia en ‘Obi-Wan Kenobi‘. Explicó que inicialmente consideraba terminada su participación en la saga, hasta que recibió una invitación para interpretar nuevamente a Darth Vader.

También reveló que su hija todavía no ha visto completas las películas de ‘Star Wars‘, posiblemente porque no quiere observar a su padre interpretando a un personaje malvado. Por otro lado, expresó su interés en volver a interpretar a David Rice, protagonista de ‘Jumper‘ (2008), aunque aclaró que no existe una secuela confirmada.

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