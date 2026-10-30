Documental sobre Elon Musk enfrenta restricciones en X, TikTok, YouTube y Meta: Distribuidora denuncia censura

La campaña de ‘Musk’, el documental de casi cuatro horas dirigido por Alex Gibney sobre Elon Musk, enfrentó repetidas restricciones en algunas de las mayores plataformas sociales del mundo. Meta, YouTube y TikTok retiraron o limitaron temporalmente materiales promocionales de la película, mientras que X, propiedad del propio Musk, tampoco facilitó su campaña publicitaria.

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Para Kent Sanderson, CEO de Bleecker Street, distribuidora del documental en Estados Unidos, lo ocurrido rebasa los problemas comerciales de una sola película y plantea interrogantes sobre libertad de expresión y quién decide qué mensajes pueden amplificarse en internet.

¿Qué ocurrió con ‘Musk’ en TikTok, YouTube, Meta y X?

Meta y YouTube retiraron inicialmente el tráiler pagado de ‘Musk’, aunque posteriormente lo restauraron asegurando que su eliminación había sido un error. TikTok adoptó una medida todavía más severa durante el fin de semana en que la película amplió su exhibición a unas 500 salas: suspendió “permanentemente” su cuenta por supuestas violaciones reiteradas relacionadas con el pago para promocionar contenido considerado político.

Elon Musk en ‘Musk’ (imagen: Bleecker Street)

La cuenta fue restablecida dos días después, un periodo especialmente importante para una producción que dependía de ese fin de semana para impulsar su taquilla. Sanderson explicó que Bleecker Street llegó icnluso a modificar el tráiler para eliminar imágenes de Musk durante actos de Donald Trump, pero nuevos materiales continuaban siendo señalados.

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“A lo largo de la campaña, ocurrió una y otra vez: los elementos se colocaban, luego se retiraban, después se volvían a colocar y, a continuación, se retiraban de nuevo.”

En el caso de X, IndieWire señala que la plataforma no colaboró con la campaña. Musk ha atacado repetidamente el documental y a Gibney, además de que su abogado envió previamente una carta legal al equipo de la película.

Bleecker Street cuestiona el papel de las plataformas sociales

Sanderson aseguró que nunca había enfrentado una situación semejante durante una campaña cinematográfica y describió el proceso de revisión como confuso y poco transparente.

“No soy, por naturaleza, una persona dada a las teorías conspirativas, pero diré que resultó frustrante.”

El ejecutivo no puede determinar cuánto perjudicaron estas restricciones a los ingresos de la cinta, aunque considera que tuvieron algún efecto. ‘Musk’ ha recaudado aproximadamente 672 mil dólares después de tres semanas, una cifra decepcionante para Bleecker Street.

Sin embargo, Sanderson también reconoce otros factores: con una duración de tres horas y 42 minutos, mantener ‘Musk’ en cartelera implica sacrificar múltiples funciones, además de competir con estrenos como ‘Clayface’, ‘Wicker’ y el documental ‘You Can See Everything’.

Para el ejecutivo, el problema va más allá del desempeño comercial.

“Va más allá del simple negocio cinematográfico. Se trata de la libertad de expresión y de la capacidad de amplificar tu mensaje.”

‘Musk’ encuentra una segunda oportunidad en formato digital

Póster oficial de ‘Musk’ (Imagen: X/@ThePlaylistNews)

Ante su baja taquilla, Bleecker Street adelantó el estreno de ‘Musk’ en PVOD al 6 de noviembre. La respuesta inicial ha sido mucho más favorable: según Sanderson, las preventas por 20 dólares están superando incluso a ‘La Odisea’ en Apple y la cinta ya figura entre los títulos más comprados antes de su lanzamiento.

Sanderson también aseguró que HBO e HBO Max siguen interesados en ofrecer posteriormente el documental en streaming y que no ha percibido resistencia por parte de la compañía.

Así, mientras ‘Musk’ tuvo dificultades para encontrar público en salas y enfrentó numerosos obstáculos durante su campaña en redes sociales, su desempeño anticipado en formato digital apunta a una recepción distinta cuando llegue a los hogares.

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