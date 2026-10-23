¿Cómo podría Elon Musk transformar Hollywood y el streaming a nivel mundial tras su posible entrada a Paramount-Warner Bros.?

La posible entrada de Elon Musk a Skydance, el conglomerado formado por la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery, podría tener consecuencias mucho mayores que una simple inversión financiera. De acuerdo con The Hollywood Reporter, una alianza entre el empresario y la familia Ellison abriría nuevas posibilidades para integrar cine, televisión, streaming, redes sociales y telecomunicaciones bajo una misma estructura de influencia empresarial.

¿Qué podría ganar Elon Musk al invertir en Skydance?

Según The Hollywood Reporter, que retoma información de Semafor, Elon Musk habría comprometido una inversión inicial de US$1,000 millones en Skydance. El reporte llega después de que el magnate de los medios John Malone anticipara una posible operación de mayor alcance.

“Creo que ahí se avecina un acuerdo”, declaró Malone durante un encuentro del Paley Center for Media, donde estimó que la inversión podría alcanzar entre US$8 mil millones y US$10 mil millones.

Elon Musk con Donald Trump en mayo de 2025 (imagen: Getty)

Aunque todavía no existe confirmación pública de una participación de esa magnitud, el analista Steven Zeitchik plantea que Musk podría obtener hasta el 15% del conglomerado, dependiendo de su valoración. Esto no garantizaría un asiento en el consejo de administración, pero podría darle influencia sobre decisiones importantes.

La relación con Larry Ellison, fundador de Oracle y padre del CEO de Skydance, David Ellison, también sería relevante. Ambos empresarios mantienen vínculos financieros desde antes de la compra de Twitter por parte de Musk en 2022.

Para Skydance, una inversión multimillonaria ayudaría a reducir su deuda cercana a US$79 mil millones, una de las principales preocupaciones financieras tras la adquisición de Warner Bros. Discovery.

X podría convertirse en una plataforma de streaming

Una de las posibilidades más llamativas sería utilizar los contenidos de Skydance para fortalecer X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

El artículo plantea que la plataforma podría incorporar producciones como ‘Yellowstone’, ‘The Last of Us’, ‘NCIS’ y ‘Game of Thrones’, además de transmisiones deportivas vinculadas con CBS y Turner. Estos contenidos podrían ofrecerse mediante suscripciones u otros modelos de distribución. Sin embargo, se trata de escenarios hipotéticos: no se ha anunciado ningún acuerdo que permita llevar esas producciones a X.

La colaboración también podría aprovechar la infraestructura comercial y publicitaria de Skydance, proporcionando a Musk recursos para competir más directamente en el mercado del entretenimiento digital.

Otro elemento sería Starlink, el servicio satelital de SpaceX. La compañía busca ampliar su presencia en telecomunicaciones mediante la adquisición de espectro radioeléctrico y competir con operadores como AT&T, Verizon y T-Mobile.

Si Musk combinara una participación importante en estudios cinematográficos con infraestructura para distribuir sus contenidos, podría establecer una integración entre producción y distribución con alcance internacional.

Las dudas sobre CNN, HBO y la concentración mediática

La posible alianza también plantea interrogantes sobre la independencia editorial de medios que ahora pertenecen a Skydance, especialmente CNN y HBO.

Larry Ellison y David Ellison en 2013 (Fotografía: Eric Charbonneau / Getty Images)

The Hollywood Reporter menciona a personalidades como John Oliver y Jake Tapper, quienes han criticado públicamente a Musk. Una participación accionaria del empresario podría generar preocupaciones sobre la autonomía de estos comunicadores, aunque no existe evidencia de que haya solicitado cambios editoriales.

El artículo también examina las implicaciones regulatorias de una mayor concentración entre entretenimiento, plataformas digitales y telecomunicaciones, así como las dificultades que podrían enfrentar las autoridades para supervisar una estructura de ese tamaño.

Por ahora, los escenarios descritos dependen de negociaciones e inversiones que todavía no han sido confirmadas en su totalidad. Sin embargo, una posible alianza entre Musk y los Ellison muestra cómo la fusión de Paramount y Warner Bros. podría convertirse en el punto de partida de una transformación mucho más amplia del entretenimiento mundial.