BTS cerrará 2026 con funciones especiales de ‘ARIRANG’ en cines de más de 80 países

Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook: ¡BTS! La secuencia que ARMY conoce de memoria tendrá otra ocasión para acompañar al grupo frente a una pantalla gigante. Trafalgar Releasing, HYBE y BIGHIT MUSIC anunciaron funciones cinematográficas de dos conciertos de ARIRANG para despedir 2026, con proyecciones en más de 80 países y regiones.

¿Qué sabemos de las nuevas funciones de los conciertos de BTS?

La propuesta permitirá seguir dos presentaciones completas de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en su recorrido por Asia. Para quienes asistieron a la gira, será una oportunidad de revivir el espectáculo; para quienes se quedaron sin entrada, ofrecerá otra forma de disfrutarlo. Cabe mencionar que el anuncio contempla funciones especiales, con horarios sujetos a cada territorio.

La primera cita corresponde al concierto de Kaohsiung, Taiwán, del sábado 21 de noviembre. Algunos mercados tendrán funciones adicionales el domingo 22. La segunda será el concierto de Yakarta, Indonesia, del martes 29 de diciembre, con proyecciones seleccionadas el miércoles 30. Es importante recalcar que estas fechas pertenecen al calendario internacional; las carteleras locales determinarán qué opciones estarán disponibles en cada ciudad.

La venta mundial de boletos está programada para este jueves 5 de noviembre a las 5:00 de la mañana del Pacífico, equivalentes a las 7:00 de la mañana en Ciudad de México. El anuncio también contempla el lanzamiento del tráiler oficial en el canal de YouTube de BTS. Los detalles por territorio pueden consultarse en btsliveviewing.com.

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Aunque el evento se presenta como una transmisión en vivo, algunas funciones serán diferidas para ajustarse a las zonas horarias. Por eso no olvides, fiel ARMY, revisar la fecha y hora que indique el cine elegido antes de comprar. El calendario del concierto en Asia y el horario de una sala mexicana pueden ser distintos, sin que eso signifique que se trate de otro espectáculo.

De acuerdo con BIGHIT MUSIC, el concierto de Kaohsiung se proyectará en aproximadamente 3300 pantallas y el de Yakarta en unas 2800. La cobertura internacional permitirá seguir dos noches específicas de la gira. Uno de los elementos estrella del espectáculo, claro, es su escenario circular de 360 grados. La producción cinematográfica permitirá observar esa disposición y las actuaciones del septeto mediante la transmisión preparada para las salas.

El reto de conseguir boletos para los conciertos del tour ARIRANG

La alternativa cinematográfica es muy especial para los fans en México y los otros países que conforman América Latina, donde la demanda de entradas superó ampliamente la oferta. En enero, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a su homólogo surcoreano más conciertos de BTS. La mandataria habló de alrededor de un millón de jóvenes interesados frente a unas 150 mil entradas disponible.

Ticketmaster reconoció posteriormente la frustración y decepción que muchos fans experimentaron durante la venta en Ciudad de México. En una explicación publicada en febrero, la empresa informó que más de 2.1 millones de personas habían visitado su sitio para buscar información sobre BTS después del anuncio de la gira.

La demanda también se reflejó en Sudamérica, pues BIGHIT MUSIC informó que los 14 conciertos de octubre en Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo agotaron sus entradas y convocaron aproximadamente a 853 mil espectadores. La programación incluyó fechas adicionales en Lima, Santiago y Buenos Aires. Un aviso oficial de Weverse detalló nuevos conciertos para el 7, 14 y 21 de octubre, respectivamente, con sus propios periodos de preventa y venta general.

Una despedida de año en pantalla grande

Las funciones de noviembre y diciembre continúan una serie de eventos cinematográficos de ARIRANG. El comunicado oficial remite a las proyecciones de Goyang y Tokio en abril, la presentación de Busan en junio y los conciertos de Buenos Aires y São Paulo en octubre. Kaohsiung y Yakarta prolongarán ese recorrido para quienes siguen la gira a través de las salas.

Para ARMY, la próxima tarea será revisar la cartelera de su localidad y elegir entre las funciones disponibles; el sitio oficial concentra la información de horarios y venta por territorio. Después de meses de conciertos y de ventas que dejaron a muchos seguidores sin boleto, estas proyecciones ofrecen otra oportunidad de disfrutar a los siete integrantes antes de cerrar el año.

Con información de Yonhap.

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