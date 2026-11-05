Dafne Keen revela que un productor le robó una fortuna, desapareció y dejó consecuencias terribles en su carrera

La actriz explicó que estaba a punto de comenzar el rodaje

Dafne Keen, actriz que alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación de Laura Kinney, también conocida como X-23, en ‘Logan’ (2017), reveló una experiencia que afectó directamente sus aspiraciones como cineasta. Durante una entrevista en el podcast ‘Inside of You’, conducido por Michael Rosenbaum, la intérprete de 21 años contó que un productor presuntamente se apropió del dinero destinado a un cortometraje que ella misma había escrito y desapareció, dejando el proyecto sin posibilidades de concretarse.

También te puede interesar: ¿Por qué nunca se hizo la película ‘spin-off’ de X-23 con Dafne Keen?

¿Cómo perdió Dafne Keen el dinero de su cortometraje?

Durante su participación en el podcast, Dafne Keen explicó que estaba preparando su debut como realizadora con un cortometraje de su autoría. El proyecto se encontraba en una etapa avanzada de preparación e incluso contaba con la participación confirmada de una actriz a la que admiraba profundamente.

Dafne Keen (imagen: Instagram/@dafnekeen)

Sin embargo, sus planes terminaron abruptamente cuando uno de los productores involucrados desapareció con los recursos económicos destinados al rodaje.

También lee: Dafne Keen habla sobre su regreso al MCU tras el éxito de ‘Deadpool & Wolverine’

“Escribí un cortometraje, estaba a punto de rodarlo, contaba con una actriz increíble, pero entonces un productor se llevó todo mi dinero y desapareció. Y, al final, no pudimos rodar.”

Ante la sorprendente revelación, Michael Rosenbaum quiso saber cuánto dinero había perdido la actriz. Aunque Keen evitó proporcionar una cifra exacta, dejó claro que se trataba de una suma considerable.

“Qué va, muchísimo dinero. O sea… muchísimo dinero.”

La intérprete tampoco reveló la identidad del productor ni explicó si emprendió alguna acción legal para recuperar los recursos. Por ahora, el relato corresponde a su testimonio y no se conocen más detalles sobre las circunstancias del presunto robo.

Una carrera que comenzó con ‘Logan’ y llegó hasta Marvel y Star Wars

La experiencia resulta particularmente significativa porque Dafne Keen ha manifestado su interés en desarrollar proyectos propios, después de construir una carrera principalmente frente a las cámaras. Su reconocimiento internacional comenzó con ‘Logan’, dirigida por James Mangold, donde compartió escenas con Hugh Jackman y Patrick Stewart. Su interpretación de X-23 llamó la atención por la intensidad física y emocional que exigía el personaje.

Posteriormente protagonizó ‘His Dark Materials’ (2019-2022), adaptación televisiva de las novelas de Philip Pullman, y participó en ‘The Acolyte’ (2024), serie de ‘Star Wars’ en la que interpretó a la padawan Jecki Lon.

Ese mismo año regresó como Laura Kinney en ‘Deadpool & Wolverine’, mientras que en 2026 encabezó la película de terror ‘Whistle’, dirigida por Corin Hardy. Su trayectoria demuestra que ha buscado oportunidades en distintos géneros, aunque el cortometraje frustrado habría representado una nueva faceta creativa.

Dafne Keen también denuncia que le ofrecieron cocaína cuando era niña

Dafne Keen (imagen: Instagram/@dafnekeen)

La pérdida del dinero no fue la única experiencia inquietante que Dafne Keen compartió con Michael Rosenbaum. Durante la misma conversación, estrenada el 3 de noviembre, recordó algunas de las situaciones inapropiadas que enfrentó desde sus primeos años en la industria del entretenimiento.

La actriz reveló que, cuando tenía entre 11 y 13 años, recibió ofrecimientos de cocaína durante fiestas de cierre de rodaje. Aunque siempre rechazó las drogas, explicó que estuvo expuesta a su consumo desde muy pequeña, una experiencia que terminó por quitarle cualquier interés en probarlas.

Keen también denunció haber sufrido acoso por parte de hombres adultos que desarrollaron una obsesión con ella. Algunos llegaron a enviarle cartas, biblias y cajas de música a su domicilio, mientras que otros incluso la seguían hasta la escuela. La intérprete relacionó estas experiencias con la exposición pública que adquirió al participar en franquicias como Marvel y ‘Star Wars’.

Las revelaciones muestran algunas de las dificultades que enfrentó desde su infancia tanto por el comportamiento inapropiado de ciertos seguidores como por situaciones ocurridas dentro de la propia industria, a las que ahora se suma el presunto robo que frustró su proyecto cinematográfico.

Fuente.

No te vayas sin leer: Adiós, Patrick Stewart: Kevin Feige, Ian McKellen, Hugh Jackman y otras estrellas de Marvel reaccionan a la muerte del actor