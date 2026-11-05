‘Constantine’: Todo sobre la nueva película del famoso detective de lo oculto en DC Studios

John Constantine tiene otra oportunidad de brillar en una película. DC Studios ya trabaja en un proyecto dedicado al investigador de asuntos sobrenaturales, de acuerdo con un nuevo reporte publicado por Deadline. La noticia abre una nueva posibilidad para el personaje que Keanu Reeves y Matt Ryan interpretaron anteriormente, aunque todavía hay preguntas pendientes sobre esta versión y su relación con las adaptaciones que el público ya conoce.

¿Qué sabemos sobre la nueva película de Constantine?

Por ahora, la información alude a un proyecto en una etapa muy inicial. Los representantes de DC Studios consultados por el medio citado declinaron hacer comentarios, y la nueva información no incluye una fecha de rodaje o un protagonista. Lo que sí se confirmpo es a Francis Galluppi, responsable de The Last Stop in Yuma County y de la próxima Evil Dead Wrath, como guionista. Deadline informó que DC Studios lo eligió para escribir la película.

Galluppi se echó a DC al bolsillo con The Last Stop in Yuma County, un thriller criminal presentado en Fantastic Fest. Posteriormente desarrolló una historia para Evil Dead que presentó a Sam Raimi y su equipo. Raimi había elogiado su manejo de esos recursos al hablar de la película de Evil Dead: “Francis Galluppi es un narrador que sabe cuándo mantenernos esperando en una tensión latente y cuándo golpearnos con violencia explosiva. Es un director que muestra un control poco común en su debut en el largometraje”.

Matt Ryan como John Constantine (Foto: IMDb)

Creado por Alan Moore, Steve Bissette y John Totleben, John Constantine debutó en The Saga of the Swamp Thing número 37, en 1985. Es un británico de origen obrero, conocedor de la magia y de lo oculto, con facilidad para el engaño. Sus métodos distan mucho de la conducta ejemplar que suele asociarse con un héroe, pero vaya que nos encanta verlo enfrentar a todo tipo de entes paranormales.

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Adaptaciones de Hellblazer a cine o TV

La versión cinematográfica más conocida, y nuestra favorita, es Constantine, de 2005, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Keanu Reeves; aquella película colocó al personaje en Los Ángeles. Su investigación lo conectó con Angela Dodson, interpretada por Rachel Weisz, una policía que buscaba respuestas sobre la muerte de su hermana gemela y terminaba involucrada en un conflicto entre fuerzas demoníacas.

El reparto incluía a Tilda Swinton como Gabriel, Peter Stormare como Satanás, Djimon Hounsou como Papa Midnite y Shia LaBeouf como Chas Kramer. La película construyó su propia representación del mundo de Hellblazer alrededor de Reeves, con un investigador que podía reconocer presencias angelicales y demoníacas ocultas entre los seres humano.

En televisión, Matt Ryan protagonizó Constantine, estrenada por NBC en 2014 y cancelada después de una temporada. El actor continuó interpretando al personaje dentro del universo televisivo de The CW, incluida Legends of Tomorrow. Así, el final de aquella serie individual no significó el retiro de su versión del detective, que pudo participar en otras historias y trabajar junto a distintos personajes de DC.

Keanu Reeves como John Constantine (Foto: IMDb)

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Lo que sigue para DC Studios

La novedad sobre Constantine llega hasta nosotros con Clayface todavía en cartelera, película que alcanzó una recaudación mundial superior a 90 millones de dólares. Ambos personajes son acercamientos a historias cercanas al terror dentro del catálogo de DC, un género que Marvel Studios, por ejemplo, no se ha atrevido a explorar de lleno.

Entre los proyectos con fecha anunciada está Man of Tomorrow, continuación de Superman, programada para el 9 de julio de 2027. DC difundió el anuncio después de que James Gunn, David Corenswet y Nicholas Hoult compartieran la noticia en redes. Esa película dará continuidad al Superman interpretado por Corenswet, cuya primera entrega presentó también a Rachel Brosnahan como Lois Lane y a Hoult como Lex Luthor.

El calendario incluye además The Batman Part II, programada para el 18 de febrero de 2028, con Robert Pattinson nuevamente como Bruce Wayne.