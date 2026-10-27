Keanu Reeves reemplazará a Alan Ritchson en ‘Maelstrom’, la nueva película de acción de Netflix

Los criminales de John Wick ya conocen el problema de enfrentarse a Keanu Reeves. Ahora, Netflix prepara otra misión para el actor con Maelstrom, una producción de acción que modifica su reparto principal y recupera un proyecto con un viaje inusualmente largo en la larga maquinaria de Hollywood. Su incorporación también supone trabajar con un director que ya dio muy buenos resultados a la plataforma.

¿Keanu Reeves reemplaza a Alan Ritchson?

Maelstrom llevaba tiempo buscando la forma de convertirse en película, y su protagonista era una de las piezas pendientes. El proyecto había sido vinculado con Alan Ritchson, sobradamente conocido por Reacher, antes de este cambio. De acuerdo con Collider, Reeves asumirá el papel principal después de que Ritchson se apartara del proyecto; por ahora no existe una explicación pública confirmada sobre los motivos de su salida.

La dirección estará a cargo de Jaume Collet-Serra, responsable de Equipaje de mano, otro largometraje de suspenso de Netflix que obtuvo gran visibilidad en la plataforma. La producción corresponde a Jeff Robinov, antiguo presidente de Warner Bros. Pictures, cuya gestión estuvo relacionada con franquicias como la trilogía de Batman de Nolan y ¿Qué pasó ayer? Maelstrom será el primer proyecto de su nuevo acuerdo con Netflix.

Foto: Men’s Health

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¿De qué trata Maelstrom?

Reeves interpretará a un agente federal encargado de custodiar a la prometida de un traficante de armas; ella busca protección como testigo y se prepara para declarar contra su pareja. La misión exige mantenerla con vida, pero la situación se deteriora cuando un fenómeno natural interrumpe las comunicaciones y deja a ambos expuestos a los hombres del criminal.

“La historia transcurre a lo largo de una noche, cuando un huracán se aproxima y corta las comunicaciones, y ambos luchan por sobrevivir a los secuaces del traficante de armas y a los elementos”, dicta la sinopsis oficial. El guion original se vendió a Warner Bros. en 1993 y fue presentado como “Duro de matar en un huracán”.

Gregory Fitzpatrick, quien murió antes de que esta versión pudiera concretarse, escribió aquel libreto. Mark Bianculli trabaja ahora en una nueva versión. Entre la venta inicial y la noticia del fichaje de Reeves transcurrieron 33 años. No se ha anunciado quién interpretará a la testigo ni una fecha de estreno.

Foto: Esquire

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Lo nuevo de Keanu Reeves

Otra producción relacionada con Reeves es The Gangster, the Cop, the Devil, que prepara James Wan para Paramount, anunciada hace tan solo unos días. El actor está en negociaciones para protagonizarla y retomará el largometraje surcoreano de 2019 sobre un policía y un gánster que aceptan colaborar para perseguir a un asesino serial. Don Lee, también conocido como Ma Dong-seok, repetirá su papel. Wan dirigirá y participará en la producción, que también incluye a Sylvester Stallone, con un guion de Eric Pearson. El proyecto tiene antecedentes de desarrollo en 2019, de modo que Maelstrom no es el único título asociado con Reeves que ha requerido paciencia antes de avanzar.

También está previsto su regreso como la voz de Shadow en Sonic the Hedgehog 4, programada para estrenarse en Estados Unidos el 19 de marzo de 2027. Se trata de otra franquicia en la que Reeves encajó muy bien gracias a la mano de Paramount.