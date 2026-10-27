‘Bioshock’ sigue viva en Netflix, pero su director revela qué complica el desarrollo de la película

Rapture todavía tiene un lugar en los planes de Netflix, aunque su adaptación cinematográfica sigue pendiente y nosotros nos morimos por verla hecha realidad. Francis Lawrence confirmó que continúa trabajando en BioShock y explicó por qué el proyecto requiere más tiempo. El director ofreció una actualización sobre esta película que lleva años en desarrollo y que, pese a los obstáculos, todavía desea realizar.

¿BioShock sigue viva en Netflix?

Netflix anunció su adaptación de la franquicia de videojuegos en 2022, mediante una colaboración con 2K y Take-Two Interactive. Después confirmó a Lawrence como director y a Michael Green como guionista. Cuatro años después, el proyecto sigue conectado con el cineasta, quien habló con The Direct sobre el trabajo que mantiene activo y las dificultades que enfrenta para llevar a cabo el sueño.

El problema creativo está en trasladar una experiencia interactiva al lenguaje cinematográfico: “Es difícil resolver ese mundo y esa historia, especialmente porque… quiero decir, tú eres el personaje cuando juegas”, explicó Lawrence. El director opina que es especialmente exigente colocar a ese personaje dentro de un universo tan peculiar: “Estamos avanzando y estamos cerca, lo cual es estupendo”.

Bioshock (Foto: Irrational Games)

A esa tarea, de por sí titánica, hay que añadirle los recientes cambios de liderazgo en Netflix que fueron la comidilla de redes en días previos. Lawrence mencionó la reorganización interna de la empresa como otro asunto que debe afrontar, es decir, las salidas de Dan Lin, responsable de cine, y Bela Bajaria, directora de contenido. Por desgracias, el cineasta no comentó qué decisiones concretas sobre BioShock podrían modificarse bajo la nueva administración.

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“Nada me gustaría más que poder hacer esa película”, afirmó. Sin embargo, tampoco aseguró que será su siguiente producción. Al preguntarle sobre esa posibilidad, respondió que nunca se sabe y aludió a factores como el estado del guion y los calendarios. Recordemos, por otro lado, que Universal impulsó una adaptación en 2008, con Gore Verbinski como director y John Logan como guionista. Aquella versión, por supuesto, no se realizó.

¿De qué trata la saga Bioshock?

El primer BioShock propone explorar Rapture, una ciudad submarina cuyo esplendor arquitectónico contrasta con el deterioro mental y físico de sus habitantes. La aventura utiliza elementos de terror y ciencia ficción para presentar las consecuencias de una sociedad obsesionada con superar sus límites. Sus espacios conservan rastros de lo que prometía ser un paraíso, ahora convertido en un lugar peligroso.

Bioshock Infinite (Foto: Irrational Games)

BioShock Infinite, una de las secuela y la más importante, traslada la aventura a Columbia, una ciudad suspendida sobre las nubes donde el excepcionalismo estadounidense es la ideología imperante. Su protagonista, Booker DeWitt, acepta una misión para rescatar a Elizabeth, una joven cautiva, con la posibilidad de saldar sus deudas. El cambio de escenario ofrece otra sociedad aparentemente extraordinaria, atravesada por conflictos que el jugador descubre al recorrerla.

El siguiente trabajo de Francis Lawrence en cine

Antes de conocer el futuro de BioShock en cine, Lawrence tiene Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha como su próximo estreno. Lionsgate la llevará a salas de cine el 20 de noviembre como la nueva entrega de la saga que comenzó a cautivar al mundo en 2012. Esta adaptación de Suzanne Collins retrocede 24 años respecto de la historia de Katniss Everdeen y su punto de partida es la selección de participantes para los quincuagésimos Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Lawrence dirige un guion de Billy Ray, con Nina Jacobson y Brad Simpson nuevamente en la producción.

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