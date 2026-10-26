Muere Walter Koenig, actor de Chekov en la serie original de ‘Star Trek’, a los 90 años

El puente de mando del Enterprise tuvo en Walter Koenig a uno de sus rostros más aclamados y queridos, pero ahora se apaga. El actor que interpretó a Pavel Chekov en la serie original de Star Trek y numerosas películas de la franquicia falleció a los 90 años. Sus representantes confirmaron la noticia y recordaron […]

El puente de mando del Enterprise tuvo en Walter Koenig a uno de sus rostros más aclamados y queridos, pero ahora se apaga. El actor que interpretó a Pavel Chekov en la serie original de Star Trek y numerosas películas de la franquicia falleció a los 90 años. Sus representantes confirmaron la noticia y recordaron su trayectoria, misma que también incluyó escritura, teatro, enseñanza y una relación cercana con los seguidores de la saga.

¿Qué le pasó a Walter Koenig?

El anuncio hizo brillar tanto su trabajo frente a las cámaras como el trato que ofrecía a quienes lo conocían en convenciones, esos espacios donde los fans pueden convivir con sus ídolos. Para sus representantes, Koenig comprendía el significado que Star Trek tenía en la vida de sus espectadores y disfrutaba de ese lazo.

De acuerdo con el comunicado rescatado por Variety, Koenig falleció en su casa de North Hollywood, Los Ángeles, acompañado por su hija y su sobrina. Sus representantes anunciaron que el deceso tuvo como causa su avanzada edad. “Entendía lo que Star Trek significaba para la gente y acogía a la comunidad que creció alrededor de ella”, señalaron sus representantes. Koenig nació en Chicago y estudió psicología en UCLA antes de formarse como actor en el Neighborhood Playhouse de Nueva York. Entre sus compañeros estuvieron James Caan, Dabney Coleman y Christopher Lloyd.

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Su carrera también tuvo un personaje muy distinto de Chekov, hablamos de Alfred Bester, el inquietante agente del Cuerpo Psi en Babylon 5. Además, escribió guiones, publicó libros y enseñó actuación. Sus representantes destacaron que el cortometraje Mr. Fleischmann le concedió un reconocimiento reciente: el premio Platino a mejor actor en los Independent Shorts Awards de 2026.

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¿Quién es Chekov en Star Trek?

Pavel Chekov es el joven oficial ruso encargado de navegación a bordo del Enterprise. Koenig se unió a la serie durante su segunda temporada, en 1967. Su personaje trabajaba junto al capitán Kirk, Spock y Sulu dentro de la tripulación, una que imaginaba la cooperación entre personas de distintos orígenes. La producción buscaba atraer espectadores adolescentes mediante su incorporación, y es por eso que el peinado de Chekov recordaba al de Davy Jones, integrante de The Monkees, además de que su juventud aportaba otra energía al puente de mando.

La relación de Koenig con Star Trek también pasó por la escritura, pues aunque Chekov quedó fuera de la serie animada de los años setenta, el actor escribió el episodio The Infinite Vulcan. Más adelante prestó su voz a videojuegos y documentó experiencias de la franquicia en Chekov’s Enterprise, su diario sobre la realización de la primera película. Fuera de las historias, mantuvo su amistad con George Takei, intérprete de Sulu.

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La reinvención de Star Trek en años recientes

Con el paso de los años, la franquicia cambió sus repartos y formatos sin abandonar por completo a sus figuras originales. Anton Yelchin interpretó a una versión más joven de Chekov en el reinicio cinematográfico. Koenig, por su parte, mantuvo un vínculo con el personaje que había construido, tanto mediante trabajos de voz como a través del contacto con el público. Una de esas conexiones se escuchó en el final de Star Trek: Picard, en 2023. Koenig dio voz al presidente Anton Chekov, otro personaje dentro de la historia de la Federación.

Strange New Worlds ha explorado otra etapa del Enterprise, bajo el mando del capitán Christopher Pike y antes de que Kirk ocupe ese puesto. Su cuarta temporada se estrenó el 23 de julio; Paramount+ también confirmó una quinta y última temporada de seis episodios, con la que concluirá esta parte de las aventuras de la tripulación.

Otra propuesta reciente es Star Trek: Academia de la Flota Estelar, estrenada el 15 de enero de este año, producción que narra las historias de cadetes que se preparan para convertirse en oficiales de la Flota Estelar, con Holly Hunter como responsable de la academia. El reparto incluye a Robert Picardo, Tig Notaro y Paul Giamatti.