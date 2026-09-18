James Wan dice que está reclutando youtubers para su empresa de cine: ‘No se necesita estar en el sistema para hacer cosas’

Quien anda en busca talento para Atomic Monster entre los creadores que publican sus trabajos en internet es el mismísimo James Wan. El director y productor explicó que YouTube permite descubrir a cineastas que encuentran a su público antes de conseguir el respaldo de un estudio. Ahora mismo están en boga varios jóvenes que lograron perturbar a las masas de todo el mundo con apenas unos cuantos millones de dólares como inversión.

¿Por qué James Wan está buscando youtubers?

Durante el encuentro Entertainment & Technology Summit de Variety, presentado por EY, Wan habló de las oportunidades que ofrecen las herramientas actuales para comenzar una carrera cinematográfica. El realizador considera muy positiva la llegada de nuevos talentos y señaló que la competencia obliga a los profesionales establecidos a mantenerse atentos. También celebró la cercanía que estos creadores tienen con las respuestas de sus espectadores.

“La tecnología hace que hoy sea muy fácil salir y filmar algo”, afirmó. “Si haces algo excelente, sin importar qué tan grande o pequeño sea, la gente lo encontrará”. Wan puso el acento en realizar una obra que pueda circular y despertar interés por sus propios méritos. Para explicar su experiencia, recurrió a Cuando las luces se apagan, dirigida por David F. Sandberg: “La primera película que producimos en Atomic Monster fue esa. Cuando la hizo, David Sandberg era una de esas personas de internet. Hizo un cortometraje que se volvió viral en YouTube”. Ese trabajo breve abrió el camino hacia una adaptación cinematográfica.

Kane Parsons, director de Backrooms: Sin Salida (Foto: Getty)

Wan conoce bien esa ruta, pues su propia carrera despegó con el cortometraje que precedió a Saw: El Juego Macabro. Sin embargo, reconoce que tener más herramientas también significa competir con muchas más producciones. Por eso recomienda buscar una idea singular y desarrollar películas pequeñas e íntimas alrededor de una premisa potente.

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Los casos de Kane Parsons y Curry Barker

Kane Parsons, conocido en YouTube como Kane Pixels, representa uno de los ejemplos más obvios de ese recorrido. Con solo 16 años desarrolló la serie de terror viral Backrooms, sobre los inquietantes espacios de una leyenda de internet. La adaptación cinematográfica unió a A24 y Atomic Monster, con Parsons conservando la dirección del universo que había construido en sus videos.

Backrooms: Sin Salida consiguió un debut mundial de 118 millones de dólares, incluidos 81.4 millones en Estados Unidos y Canadá; ese debut fue el mayor registrado hasta entonces por A24. Para julio, su recaudación global había superado los 366 millones.

Curry Barker llegó por otra ruta dentro del mismo territorio digital, cuando junto con Cooper Tomlinson desarrolló el canal That’s a Bad Idea, donde publicó trabajos de comedia y terror. Entre sus antecedentes está Milk & Serial, una película de 62 minutos realizada con unos 800 dólares y ofrecida de manera en YouTube.

El éxito total vino con Obsesión, película sobre un joven cuyo deseo de ser correspondido sentimentalmente provoca una pesadilla. La producción costó 750 mil dólares y para principios de septiembre reportaba una taquilla mundial cercana a los 505 millones, una diferencia enorme entre el costo inicial de filmación y el dinero recaudado en salas.

The Last Kiss, lo nuevo de Atomic Monster

Curry Barker, director de Obsesión (Foto: Deadline)

Entre los nuevos lanzamientos de Blumhouse Atomic Monster está The Last Kiss, disponible en plataformas de compra y renta digital a partir del 15 de septiembre. Yoko Okumura dirige esta historia sobre romance adolescente y asesinatos. Ahí Mckenna Grace interpreta a Laurel, una joven cuyo primer beso termina muy lejos del recuerdo encantador que había imaginado.

La protagonista descubre que puede ver cómo morirá cualquier persona a la que bese, y el problema se vuelve todavía más horrible cuando una visión le muestra que el chico que le gusta está relacionado con una serie de crímenes que amenaza a sus amigos. Laurel debe descubrir quién está detrás antes de que esas imágenes se conviertan en hechos.

Jaden Michael y Arkira Chantaratananond acompañan a Grace en el elenco. Okumura comparte el crédito de guion con The Zivs, y la producción incluye a Jason Blum y James DeMonaco.

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