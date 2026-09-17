Elon Musk amenaza con acciones legales contra el documental ‘Musk’, pero Universal mantiene su estreno

La amenaza coincidió con reportes de que Universal Pictures estaba reconsiderando su distribución internacional

La batalla alrededor de ‘Musk’, el documental de Alex Gibney sobre Elon Musk, escaló después de que el equipo legal del magnate advirtiera sobre posibles acciones judiciales contra las compañías involucradas en la película. La amenaza coincidió con reportes de que Universal Pictures estaba reconsiderando su distribución internacional, aunque el estudio terminó asegurando públicamente que sigue comprometido con llevar el documental a los cines fuera de Estados Unidos.

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¿Qué amenaza legal lanzó el equipo de Elon Musk contra ‘Musk’?

Después del estreno del documental en el Festival de Cine de Venecia, Musk intensificó sus ataques contra Gibney y calificó la producción como una “pieza difamatoria”. También acusó al director de tener “CERO integridad” y lo llamó “ser humano horrible”.

Póster oficial de ‘Musk’ (Imagen: X/@ThePlaylistNews)

La disputa posteriormente llegó al terreno legal. De acuerdo con The Hollywood Reporter y The Playlist, el abogado de Musk, Alex Spiro, envió una carta a Jigsaw Productions, compañía de Gibney, indicando que un litigio era:

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“razonablemente previsto.”

El documento habría puesto en aviso formal no solamente a Gibney y Jigsaw, sino también a HBO, Bleecker Street, Universal y otras compañías vinculadas con la producción y distribución de la película.

Hasta ahora, sin embargo, no existe evidencia pública de que Musk o Spiro hayan exigido directamente a Universal cancelar el estreno de ‘Musk’.

Universal llegó a considerar abandonar su distribución internacional

La controversia aumentó cuando The Hollywood Reporter informó que Universal, que adquirió en 2023 los derechos de distribución internacional, llevaba tiempo sin anunciar fechas de estreno y había reducido su comunicación con los realizadores.

Fuentes citadas por el medio consideraban posible que el estudio terminara devolviendo los derechos, mientras que The Playlist señaló que esa decisión habría resultado especialmente llamativa después de los ataques de Musk y la advertencia de posibles acciones legales.

Bleecker Street, en cambio, nunca abandonó sus planes para Estados Unidos, mientras HBO mantiene los derechos televisivos y de streaming para 2027.

El primer reporte sobre las dudas de Universal provocó críticas contra el estudio y, según The Hollywood Reporter, derivó en reuniones internas para decidir qué hacer con la película.

Universal asegura que ‘Musk’ sí tendrá estreno internacional

Horas después, Universal rompió el silencio. Evan Langweiler, representante del estudio, aseguró a Business Insider que la compañía no está abandonando el documental.

“El estudio mantiene su compromiso de estrenarla en cines a nivel internacional. Actualmente estamos trabajando en una estrategia de lanzamiento.”

Elon Musk con Donald Trump en mayo de 2025 (imagen: Getty)

La declaración contradice la idea de que Universal haya decidido retirarse definitivamente del proyecto, aunque todavía no existen fechas concretas para su lanzamiento internacional.

‘Musk’ dura cerca de cuatro horas y examina desde los negocios y relaciones personales de Musk hasta su participación en la política estadounidense, su acercamiento a Donald Trump, DOGE y el poder acumulado mediante empresas como Tesla, SpaceX y X.

El documental también incluye testimonios críticos de personas como Ashley St. Clair, Justine Musk, Martin Eberhard y Geoffrey Hinton. En Estados Unidos, Bleecker Street prepara su estreno cinematográfico para octubre, mientras Universal trabaja ahora en la estrategia para llevarlo a otros mercados pese a la creciente confrontación con Musk.

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