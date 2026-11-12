Gal Gadot espera que el nuevo CEO de Skydance combata el antisemitismo: ‘Me asusta lo rápido que se extiende el odio hacia los judíos’

Gal Gadot expresó su confianza en Ynon Kreiz durante un homenaje que vinculó el liderazgo de Hollywood con la lucha contra el antisemitismo. La actriz participó en la cena del Premio Humanitario del Centro Simon Wiesenthal, donde habló sobre sus preocupaciones como integrante de la comunidad judía. Kreiz, quien comparte la dirección ejecutiva de Skydance con David Ellison, fue el principal homenajeado de la ceremonia.

¿Por qué Gal Gadot tiene esperanza en el nuevo CEO de Skydance?

El encuentro se celebró el 11 de noviembre en el hotel Beverly Wilshire. Gadot intervino junto con figuras como Ellison y Jeffrey Katzenberg para reconocer al ejecutivo, anteriormente al frente de Mattel. La intérprete de Diana Prince, mejor conocida como Mujer Maravilla, habló sobre el temor que le provocan ciertas expresiones de odio y sobre la importancia que le concede a quienes deciden enfrentarlas en el ámbito público.

“Me asusta lo rápido que se extiende el odio hacia los judíos, y lo abiertamente que se expresa y se acepta”, dijo Gadot. La actriz relacionó su preocupación con la masacre del 7 de octubre y la “guerra” posteriror. Después planteó una pregunta al público: “Si la gente se acostumbra a escuchar y ver el odio y a mirar hacia otro lado, ¿dónde termina todo?”.

Gadot explicó que encuentra motivos de esperanza en la postura de Kreiz: “Lo que me da esperanza es que personas como Ynon no están vacilando”, afirmó. También aplaudió su cercanía con la comunidad judía y su disposición a combatir el antisemitismo. “Ese liderazgo es como un faro de luz, y en una hora oscura nada importa más que un rayo de luz que nos dé valor a todos”. De acuerdo con Variety, Gadot contuvo las lágrimas durante su intervención, en la que destacó la convicción y la sensibilidad del homenajeado.

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Ellison también elogió a su socio y subrayó su disposición a actuar; Kreiz, por su parte, relacionó sus nuevas responsabilidades empresariales con una obligación ética. “Creemos en dar prioridad a las personas a las que servimos, respetar distintas perspectivas y dejar que la verdad y los hechos nos guíen”, expresó. Agregó que espera que la compañía sea evaluada de acuerdo con esos principios.

Gal Gadot defiende a Israel

El 4 de marzo de 2025, Gal Gadot recibió el Premio Internacional de Liderazgo de la Liga Antidifamación, durante la cumbre Never Is Now en Nueva York. En aquel discurso habló de su identidad y las razones por las que había decidido pronunciarse con mayor frecuencia sobre Israel y el antisemitismo.

“Estoy orgullosa de ser israelí y estoy orgullosa de ser judía”, declaró entonces. La actriz explicó que anteriormente había procurado evitar los asuntos políticos, pero que los ataques del 7 de octubre de 2023 modificaron su disposición a hablar. También cuestionó las expresiones que celebraban o justificaban la violencia de Hamás contra los judíos.

En esa intervención recordó a su abuelo materno, Abraham Weiss, sobreviviente del Holocausto, y compartió la importancia de esa historia para su familia. Asimismo, pidió la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. “Tenemos que traerlos a casa”, expresó durante el acto de 2025, cuando dirigió parte de su mensaje a las personas cautivas y a sus familiares. La Liga Antidifamación señaló que el reconocimiento respondía a su activismo contra el antisemitismo y a su apoyo a Israel y a las comunidades judías. La organización también destacó sus llamados a atender la violencia contra las mujeres israelíes.

¿Qué quedó bajo el poder de Skydance tras la compra de Warner?

El cargo de Kreiz corresponde a Skydance, nombre de la empresa resultante de la adquisición de Warner Bros. Discovery por Paramount. El polémico término de la compra fue anunciado el 6 de octubre. Entre los activos del grupo están HBO, HBO Max, Paramount+, CBS, CNN y Pluto TV. Su cartera también incluye Nickelodeon, Cartoon Network, MTV y Comedy Central, junto con CBS Sports y TNT Sports.

Enormes marcas como Harry Potter y Game of Thrones quedaron bajo el poder de Skydance. La empresa también anunció el compromiso de estrenar al menos treinta películas al año en salas, con una ventana cinematográfica mínima de 45 días.

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