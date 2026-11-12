Muere Regina Torné, mamá Elena en ‘Cómo agua para chocolate’ y Gloria en ‘El chavo del 8’, a los 82 años

Regina Torné murió a los 82 años este miércoles 11 de noviembre. La actriz mexicana participó en películas, telenovelas, programas de comedia y doblaje, medios que permitieron conocerla en registros muy distintos. Para algunos espectadores fue la severa mamá Elena de Como agua para chocolate; para otros, Gloria, la vecina que despertaba el amor de […]

Regina Torné murió a los 82 años este miércoles 11 de noviembre. La actriz mexicana participó en películas, telenovelas, programas de comedia y doblaje, medios que permitieron conocerla en registros muy distintos. Para algunos espectadores fue la severa mamá Elena de Como agua para chocolate; para otros, Gloria, la vecina que despertaba el amor de Don Ramón en El Chavo del 8.

¿Qué le pasó a Regina Torné?

El anuncio trajo mensajes de despedida entre seguidores de su trabajo y miembros de la comunidad teatral. Su trayectoria abrazó tanto personajes protagónicos en conflictos familiares como intervenciones breves que el público recuerda décadas después. El reconocimiento a esa carrera acompañó las primeras publicaciones sobre su muerte, sin que se difundiera de inmediato una explicación médica sobre lo ocurrido.

La esquela fue publicada por el Centro de Teatro y Cultura Delegación Veracruz y la delegada regional de la Asociación Nacional de Actores en la zona sur. El mensaje expresó que ambas instancias “Se unen a la pena que embarga a la familia de la primera actriz ante su pérdida”. Hasta el momento de los reportes consultados, la causa del fallecimiento no había sido informada oficialmente.

Regina Torné como mamá Elena en Como agua para chocolate

A principios de 2026 se reportó que Torné había atravesado una recuperación complicada después de sufrir una caída el año pasado. Permaneció hospitalizada varias semanas y, tras su salid, necesitó apoyo de enfermería por las dificultades que tenía para desplazarse.

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Trabajo en cine y televisión

Antes de entregarse de lleno a la actuación, Torné se dedicó a la música e inició su carrera artística como cantante de jazz a principios de los años sesenta. Su paso posterior a la actuación abrió una trayectoria en la que el cine, los escenarios y la televisión acapararon distintas etapas de su vida profesional. En su filmografía encontramos películas como Sólo de noche vienes, La señora Muerte y Viento salvaje. En 1978 interpretó a Gloria en El Chavo del 8; este personaje personaje es tía de Paty e interés romántico de Don Ramón. Torné fue una de las actrices que encarnaron a esa vecina en distintas etapas del programa.

Regina Torné en su juventud

Las telenovelas constituyeron otra parte importante de su trabajo. En Clarisa, de 1993, interpretó a Beatriz de Bracho Sanabria; después participó en Catalina y Sebastián, Como en el cine y Amor en custodia, producciones que mantuvieron su presencia en la televisión mexicana a lo largo de diferentes décadas.

Los premios de Regina Torné y la inolvidable mamá Elena

El reconocimiento cinematográfico más destacado de Torné fue el Ariel a mejor actriz por Como agua para chocolate. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le dio el galardón en 1992 por ser mamá Elena en la película de Alfonso Arau, quien adaptó la novela de Laura Esquivel y contó con Lumi Cavazos como Tita. Esta cinta también se llevó los Arieles mejor película, dirección, guion y fotografía; de igual manera fueron reconocidos integrantes del reparto como Mario Iván Martínez, Margarita Isabel y Claudette Maillé.

Torné también obtuvo un Premio ACE por Clarisa y un Premio Bravo por su interpretación antagónica en La loba.

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