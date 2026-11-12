¿Superman vuelve? Henry Cavill habla sobre un posible regreso como el hombre de acero tras despido de James Gunn

Henry Cavill por fin respondió a la posibilidad de interpretar nuevamente a Superman justo cuando DC Studios experimenta otro cambio de dirección. La salida de James Gunn y Peter Safran de sus puestos ejecutivos forzó preguntas sobre el futuro de sus películas, pero el actor británico abordó el asunto a partir de su propia experiencia con el personaje.

¿Qué dijo Henry Cavill sobre un posible retorno como Superman?

El tema surgió en una entrevista con Ryan Britt para Inverse, dedicada también a Mustache Protocol, un videojuego que Cavill desarrolló en colaboración con Google. Entre recuerdos de su carrera y referencias a sus aficiones, el periodista le preguntó si aceptaría otra aventura como el héroe. Incluso propuso la versión de Kingdom Come como una posibilidad, aunque esa sugerencia fue del entrevistador.

Cavill respondió con entusiasmo por las historias disponibles: “Mira, hay muchas tramas fantásticas. Siempre hay muchas oportunidades”. Después recordó la canción que una paloma interpreta para Fievel en la película animada An American Tail y retomó su idea de nunca decir nunca. “He disfrutado muchísimo interpretando a Superman en el pasado”, expresó.

Su última participación como Superman fue la escena posterior a los créditos de Black Adam, en 2022. A partir de entonces quedó claro que su presencia en el nuevo DC Studios no era necesaria y fue cuando un nuevo hombre de acero salió a la luz. La propia Gal Gadot, actriz de Mujer Maravilla, dijo que lo que Warner le había hecho a Cavill “no fue elegante”.

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¿Por qué Skydance habría despedido a James Gunn?

El comunicado de Skydance presenta el relevo como una salida de los cargos directivos para retomar el trabajo creativo. La explicación sobre los desacuerdos internos nació de un reportaje de Borys Kit y Aaron Couch para The Hollywood Reporter, basado en fuentes anónimas. De acuerdo con esa investigación, el problema incluía jerarquías corporativas y diferencias respecto al desempeño comercial de las películas.

Gunn y Safran acostumbraban reportar directamente al director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav. Sus contratos contemplaban conservar ese nivel de interlocución después del cambio de propietarios. Sin embargo, Dana Goldberg y Josh Greenstein buscaban concentrar la producción cinematográfica bajo su supervisión; la disputa afectaba quién podía decidir sobre las películas y ante quién debían responder los responsables de DC.

THR también aborda supuestas molestias por retrasos o reservas al compartir detalles de proyectos y material filmado con los ejecutivos de Skydance; se señala que David Ellison no deseaba supervisar esa división. La fuente sostiene que la nueva administración consideraba desastroso el resultado de Supergirl y juzgaba insuficiente el rendimiento de Superman frente a sus ambiciones comerciales y culturales.

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¿Quién tomará las riendas de DC Studios?

Jeremy Latcham asumirá la presidencia y la dirección creativa de DC Studios el 1 de diciembre, y tendrá responsabilidad sobre cine, televisión y animación. Latcham trabajó en Marvel y participó en títulos como Iron Man, Los Vengadores y Guardianes de la Galaxia. Esa última película también conecta su trayectoria con la de Gunn. Al presentar al ejecutivo, Skydance destacó su experiencia con personajes de historieta y su responsabilidad frente a distintos públicos; no anunció que todas las producciones actuales fueran a cancelarse o empezar nuevamente.

Man of Tomorrow continúa entre los próximos estrenos del estudio, con Gunn como guionista, director y productor, y Safran también en la producción. La película tiene programado su estreno para el 9 de julio de 2027. David Corenswet conserva el papel de Superman en esa entrega: la disposición de Cavill para volver no constituye un reemplazo anunciado del protagonista actual.

Highlander, la próxima aventura de Henry Cavill

Cavill tiene otra franquicia fantástica en su agenda: Highlander, dirigida por Chad Stahelski, responsable de las películas de John Wick. El actor será la estrella principal de esta nueva adaptación de la historia de Connor MacLeod, un guerrero escocés inmortal. La película original de 1986 convirtió las espadas, los duelos y la supervivencia a través de los siglos en los pilares de su relato.

El reparto cuenta con Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela y Max Zhang. Screen Daily informó en febrero que el rodaje estaba en marcha en Londres y Escocia, después de los retrasos ocasionados por una lesión de Henry Cavill durante la preparación. En abril, la presentación de Amazon MGM en CinemaCon contemplaba Highlander para 2027.