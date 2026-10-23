Asia Kate Dillon, estrella de ‘John Wick’ y ‘Billions’, busca trabajo en restaurantes ante la crisis laboral de Hollywood

La crisis laboral que atraviesa Hollywood está afectando a numerosos profesionales del entretenimiento, incluidos intérpretes que han participado en algunas de las producciones más reconocidas de los últimos años. Asia Kate Dillon, quien apareció en ‘John Wick: Chapter 3 – Parabellum’ y tuvo un papel destacado en ‘Billions’, compartió públicamente las dificultades que enfrenta para encontrar nuevos proyectos.

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Su situación resuena con la incertidumbre económica que afecta a una industria marcada por la reducción de producciones, los cambios en el streaming y las preocupaciones sobre el futuro del trabajo artístico.

¿Por qué Asia Kate Dillon está buscando trabajo fuera de Hollywood?

El pasado 20 de octubre, Dillon, de 41 años, publicó un mensaje en Instagram para anunciar que estaba buscando empleo en el sector de servicios. Según explicó anteriormente había trabajado en restaurantes y atención al cliente, desempeñando distintas funciones mientras intentaba desarrollar su carrera artística.

Asia Kate Dillon en ‘Billions’ (imagen: Showtime)

De acuerdo con People, después de conseguir estabilidad profesional en 2015, Dillon pudo dedicarse exclusivamente al teatro, el cine y la televisión durante once años. Sin embargo, la falta de nuevas oportunidades ha cambiado sus circunstancias.

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“Ahora bien, al igual que para muchísimos de mis colegas artistas, en particular para aquellos de nosotros que somos trans, no binarios o que no nos ajustamos a las normas de género, el trabajo como intérpretes ha disminuido casi por completo”.

Dillon explicó que necesita regresar al sector de servicios y recordó su experiencia como lavaplatos, asistente de servicio y gerente de piso. También expresó entusiasmo por volver a trabajar en atención al cliente.

“Me encanta la atención al cliente. Disfruto creando ambientes acogedores donde las personas puedan relajarse y conectar entre sí. Me apasionan la comida y la bebida. Soy una persona apasionada, curiosa y un gran compañero de equipo.”

Actualmente, busca oportunidades de medio tiempo, incluyendo turnos nocturnos y fines de semana.

De ‘John Wick’ y ‘Billions’ a enfrentar la falta de oportunidades

Dillon alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Taylor Mason en ‘Billions’, serie de Showtime en la que participó entre 2017 y 2023. También interpretó a Brandy Epps en ‘Orange Is the New Black’, una de las producciones más populares de Netflix.

En 2019, formó parte de ‘John Wick: Chapter 3 – Parabellum’, protagonizada por Keanu Reeves, donde interpretó a la Adjudicadora, representante de la Alta Mesa encargada de hacer cumplir las reglas del mundo criminal. Su crédito cinematográfico más reciente corresponde a ‘Outerlands’, estrenada en 2025.

El caso recuerda al de Danny Pintauro, conocido por ‘Who’s the Boss?’, quien reveló en abril de 2026 que trabajaba repartiendo paquetes para Amazon ante la escasez de oportunidades en el entretenimiento.

Asia Kate Dillon y Taylor Schilling en ‘Orange Is the New Black’ (Imagen: IMDb)

La crisis laboral de Hollywood y la amenaza de la inteligencia artificial

La situación de Dillon ocurre durante una contracción de la actividad audiovisual estadounidense. Según FilmLA, los rodajes en locaciones de Los Ángeles disminuyeron considerablemente durante los últimos años, afectados por la reorganización de los estudios, los cambios al streaming y el traslado de producciones a otras regiones.

A estas dificultades se suma la expansión de la inteligencia artificial, que genera preocupación por la posible sustitución de intérpretes mediante réplicas digitales y personajes sintéticos.

En junio de 2026, el sindicato SAG-AFTRA ratificó un nuevo convenio que fortalece las protecciones contra determinados usos de estas tecnologías. Aunque Dillon no atribuyó directamente su situación a la IA, su experiencia se puede relacionar con las difiultades que enfrentan los trabajadores creativos en un panorama de precarización laboral y presión empresarial por reducir costos. El reconocimiento internacional, incluso después de participar en franquicias millonarias, no garantiza estabilidad profesional.

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