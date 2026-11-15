Matt Damon revela cómo Ben Affleck se convirtió en fan de Robert Pattinson

El elenco de La Odisea se reunió para hablar sobre sus experiencias en la película de Christopher Nolan

Algunas de las estrellas más importantes de La Odisea se reunieron ayer, sábado, para una sesión de preguntas y respuesta sobre sus experiencias en la película de Christopher Nolan. Ahí Matt Damon tuvo la oportunidad de hablar sobre su labor como Odiseo e incluso revelar cómo Ben Affleck se convirtió en fan de Robert Pattinson a través de constantes elogios sobre su trabajo como Antínoo, uno de los pretendientes de la reina Penélope.

Ben Affleck quedó encantado con Robert Pattinson

Aunque Robert Pattinson no tuvo la oportunidad de asistir al encuentro sobre La Odisea en el Museo de la Academia en Los Ángeles, The Hollywood Reporter sostiene que fue uno de los nombre centrales de la jornada. Damon aprovechó el espacio para habla sobre su mejor amigo, Affleck, y abordar su testimonio sobre la buena impresión que Pattinson dejó en él: “Ben probablemente pasó unos 20 minutos hablando conmigo exclusivamente sobre Rob después de ver la película”.

En la película, Antínoo es un personaje de ambiciones egoístas que aspira a la caída de Telémaco y al olvido del nombre de Odiseo. Una de las subtramas del personaje es su relación con Sinón, interpretado por Elliot Page, a quien engaña para evadir el reclutamiento de la guerra de Troya. También se olvida de cumplir la promesa de mantener económicamente a la familia del soldado, quien finalmente muere junta al caballo de madera en playas troyanas.

Matt Damon y Robert Pattinson (Foto: Getty)

No te pierdas: ‘You Can See Everything’: Billy Evans responde a Amanda Seyfried tras sus acusaciones de maltrato

El alcance de Robert Pattinson en La Odisea

Sobre el peso narrativo de Odiseo y Antínoo en la cinta de Christopher Nolan, Ben Affleck hizo una disección frente a Matt Damon:

“Ben me dijo: ‘Tú tuviste a tu favor toda la fuerza y el poder de la narrativa de Christopher Nolan respaldándote’. Y yo respondí: ‘Sí’. Entonces me dijo: ‘Rob tenía todo el peso, la fuerza y el poder de la narrativa de Christopher Nolan cayendo sobre él. Y la manera en que lo hizo fue como ver a un hombre correr directamente hacia una avalancha’”. En cada momento en que podía mostrarse más cobarde, más detestable, podías ver cómo le daba vueltas a la cabeza, pensando: ‘¿Cómo podría empeorar todavía más las cosas para mí?’. Y fue muy divertido verlo, porque es un actor muy dinámico e interesante”.

Además de Matt , a la sesión de preguntas acudieron Tom Holland, Zendaya, John Leguizamo, Charlize Theron, Himesh Patel y Elliot Page, actores y actrices de Telémaco, Atenea, Eumeo, Calipso, Euríloco y Sinón, respectivamente.

Pattinson vuelve con más en diciembre

Robert Pattinson en el estreno de La Odisea (Foto: Getty)

Además de La Odisea, Robert Patinson ya estrenó otras películas este 2026. Junto a Zendaya protagonizó El drama, y después lo vimos en Primetime, basada en el programa del presentador estadounidense Chris Hansen; además de ocupar el papel principal, Pattinson también se encargó de la producción. Al actor le queda otro crédito por cubrir este año.

Nos referimos a Duna: Parte Tres, el cierre de la trilogía a cargo de Denis Villeneuve. En esta ocasión, Pattinson tomará el rol de Scytale, el bailarín de rostros y miembro de los Bene Tleilax, organización fanática con interés en la ingeniería genética y la biotecnología. El personaje llegará para fungir como antagonista de Paul Atreides, quien enfrentará las consecuencias políticas de su ascenso al poder.

El elenco de la tercera entrega es otro compuesto por las estrellas más grandes de Hollywood ahora mismo. Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa, Javier Bardem y Josh Brolin, junto con Pattinson, llenarán las alfombras rojas de diciembre para culminar con la historia del emperador Atreides y su linaje. La película se estrena el próximo 18 de diciembre.

Entérate: ‘The Chosen’: ¿Por qué los inversionistas que financiaron la serie demandan al estudio?