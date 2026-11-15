‘You Can See Everything’: Billy Evans responde a Amanda Seyfried tras sus acusaciones de maltrato

La pareja de Elizabeth Holmes habló sobre la participación de Amanda Seyfried en el documental, después de que la actriz cuestionara el trato que recibió durante la filmación.

Billy Evans respondió públicamente a los comentarios de Amanda Seyfried sobre su experiencia en ‘You Can See Everything’. En una entrevista con Matt Gutman para CBS Sunday Morning, la pareja de Elizabeth Holmes abordó el trabajo de la actriz y su propia participación en el documental, declaraciones que prolongan el desacuerdo registrado frente a las cámaras.

¿Quién es Billy Evans y cuál es su relación con Elizabeth Holmes?

Evans forma parte del entorno familiar que los directores Nathan Fielder y Lance Oppenheim documentaron para explorar la vida de Holmes fuera de los titulares sobre Theranos. La película también examina cómo sus protagonistas reaccionan a las representaciones públicas de su historia, un asunto delicado cuando una actriz que interpretó a Holmes participa en el proyecto.

Heredero de una familia vinculada al negocio hotelero, Evans conoció a Holmes en 2017. La pareja tiene dos hijos, William e Invicta. Su relación comenzó cuando la fundadora de Theranos ya enfrentaba investigaciones sobre la empresa que había prometido transformar los análisis médicos mediante pequeñas muestras de sangre.

Elizabeth Holmes y Billy Evans (Foto: Getty Images)

‘You Can See Everything’ registra las semanas anteriores al ingreso de Holmes a prisión, después de recibir una condena de más de once años por defraudar a inversionistas. El documental fue desarrollado durante más de tres años y tuvo su estreno en salas estadounidenses el 16 de octubre. Ahí Evans tiene un lugar importante en ese retrato de la vida privada de Holmes.

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Billy Evans responde a Amanda Seyfried tras sus declaraciones sobre ‘You Can See Everything’

Durante la entrevista transmitida este 15 de noviembre, Gutman preguntó a Evans por la intervención de Seyfried. Su respuesta fue una comparación entre la actriz y Holmes: “Me alegra mucho que la hayan incluido porque muestra qué diferencia hay entre la persona real y lo deseosa que estaba ella de interpretar un personaje”.

Cuando el periodista le preguntó si consideraba buena su interpretación, Evans respondió que estaba “contento de que Nathan estuviera ahí para ayudarla”. Gutman observó entonces que sus palabras sugerían una opinión poco favorable de Amanda Seyfried, tanto en su trabajo como en el plano personal. Evans prefirió explicar por qué no quería continuar en esa dirección.

“Matt, voy a hacer todo lo posible por no hablar mal de otras personas ahora mismo, porque últimamente mucha gente ha hecho eso conmigo y sé cómo se siente”, declaró. Seyfried había contado previamente a Rolling Stone que su impresión de Evans empeoró después de conocerlo. Sobre la cena registrada en el documental, sostuvo: “No había ninguna razón para que se pusiera tan agresivo”. De acuerdo con su testimonio, se sintió tratada de manera irrespetuosa durante un intercambio que vino con críticas a su actuación y diferencias políticas.

Seyfried ya había interpretado a Holmes en ‘The Dropout’, trabajo por el que ganó un Emmy. En el documental participa como ella misma y retoma el personaje para recreaciones. También explicó que comenzó a colaborar sin informar inicialmente a sus representantes y que no tenía poder de aprobación sobre el material filmado.

Billy Evans y su sed de venganza

El documental recoge una declaración de Evans que se hizo viral: “Tengo venganza en el corazón”. Ese tema se cruza con las preguntas sobre su intervención en la imagen pública de Holmes. De acuerdo con The Playlist, durante la cena Seyfried lo cuestionó sobre el manejo de las cuentas de redes sociales de su pareja y su autoridad para decidir en su nombre. Evans, por su parte, criticó la interpretación de la actriz en ‘The Dropout’.

En el desacuerdo se acentuaron las opiniones de Seyfried sobre Charlie Kirk, a quien Evans defendió. La actriz explicó después que había intentado moderar sus juicios al entrar en su casa y conocer a sus hijos, aunque terminó cuestionándolo durante la cena. Evans también utilizó su entrevista con CBS para hablar de amenazas que afectaban la seguridad de su familia y de la experiencia de sus hijos durante el encarcelamiento de Holmes.

¿Cuándo se estrena ‘You Can See Everything’ en México?

El público mexicano podrá ver ‘You Can See Everything’ el 26 de noviembre, con el título local de ‘Puedes verlo todo’. La fecha ya está disponible en la programación de próximos estrenos de Cinemex. Sony Pictures distribuirá la película en México.

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